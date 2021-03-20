Легкий способ, как быстро почистить рыбу без ножа и остаться с чистыми руками

Чистка рыбы – это не просто навык, а занятие сродни искусству. Данную максиму подтвердит любой повар, которому приходится по долгу службы чистить огромное количество морепродуктов с целью дальнейшего их превращения в сытные блюда. Многим процесс чистки кажется сложным, однако на самом деле это совсем не так. На самом деле почистить рыбу можно даже без использования ножа и не запачкав при этом всю кухню чешуей и потрохами.
Сначала моем и протираем полотенцем. |Фото: myseldon.com.
Сначала рыбу придется почистить. |Фото: fonstola.ru.
Для очистки рыбы «ручным» способом не понадобятся ни исключительные навыки, ни тайные знания, передающиеся по принципу от мастера к ученику. Нужен весьма скромный набор инструментов, который есть на каждой кухне, немного терпения и прямые (относительно) руки. Так, для предстоящей работенки потребуется в первую очередь разделочная доска, а также чайная или столовая ложка. Но для начала…
Парочка советов от поваров-мастеров
Свое дело знают. |Фото: myseldon.com.
До начала работы рекомендуется выполнить еще некоторые действия, которые помогут в дальнейшем серьезно облегчить процесс очистки рыбы. В первую очередь профессионалы своего дела настоятельно рекомендуют помыть руки и натереть их солью. Благодаря этому рыба уже не выскользнет из рук. Второе – при работе с засохшей или долго лежавшей рыбой – рекомендуется подержать ее некоторое время в емкости с водой. Третье – если речь идет о готовке только что пойманной рыбы, то лучше всего будет чистится та, которая буквально только что была поймана и извлечена из воды.
Переходим к чистке рыбы
Сначала моем и протираем полотенцем. |Фото: myseldon.com.
Времени для реализации экзотического способа разделки понадобится немного, однако на первом этапе нужно будет приспособится, понять принцип. Лучше всего, если придется за раз почистить несколько рыбешек. Так навык очистки гарантированно закрепится уже с первого раза.
И чистим ложкой, это легко. |Фото: youtube.com.
Первым делом рыба подставляется под проточную воду и хорошенько моется. Сразу после этого ее необходимо обсушить бумажным полотенцем. Затем рыбешка укладывается на разделочную доску так, чтобы лежала на ней надежно и устойчиво. Теперь берем ложку, ставим ее «острой» частью против чешуи у хвоста и начинаем чистить движениями от хвоста к голове. Движения должны быть плавными и последовательными. Совсем скоро на рыбе не останется и чешуйки, а самое главное то, что она не будет разлетаться во все стороны.
Примечание: большая рыба отлично чистится столовой ложкой, а маленькую рыбешку куда удобнее будет чистить чайной!
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