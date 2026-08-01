Как в больших городах люди ещё 100 лет назад спасались от жары



/ Фото: barrons.com / Фото: barrons.com

Кто проводит лето в городе, знает, какая неимоверная жара там бывает. И без современных кондиционеров, вентиляторов и огромного количества холодной еды и напитков справиться с этим бывает просто невозможно. Легко получить солнечный удар, но современные технологии помогают добраться до работы, к примеру, даже если речь идёт об общественном транспорте, в прохладе. Кто проводит лето в городе, знает, какая неимоверная жара там бывает. И без современных кондиционеров, вентиляторов и огромного количества холодной еды и напитков справиться с этим бывает просто невозможно. Легко получить солнечный удар, но современные технологии помогают добраться до работы, к примеру, даже если речь идёт об общественном транспорте, в прохладе.А вот как с такой жарой справлялись наши предки, когда всех этих благ не было?



Все придумывали свои способы. / Фото: opus-mirabilis.fr. Все придумывали свои способы. / Фото: opus-mirabilis.fr.

Сегодня помещение без кондиционера летом не менее жаркое, чем 100 лет назад. Но сегодня уже у всех есть те или иные способы спасаться от жары летом. Однако, в прошлом веке ничего подобного не было, а вот жара была даже больше. И людям также приходилось искать какие-то способы охладить себя.

Когда дело касается больших городов, там всегда было жарко, и жители крупных мегаполисов находили уникальные способы хоть немного охладить себя и свою голову. Кому-то удавалось уехать загород в летние месяцы, там была вода и тень от деревьев, а выхлопных газов от автомобилей, которых с каждым годом становилось всё больше и больше, нет. А вот кому этого сделать не удавалось, приходили на крыши домов. Так жители Лондона отдыхали на крышах, где ветер был намного более свежий и не нагретый от разгорячённой земли внизу.



Отдых на крыше. / Фото: imgur.com. Отдых на крыше. / Фото: imgur.com.

Именно так и появилась традиция пикников и отдыха в парке, а также разнообразных легких активностей в тени деревьев. Ведь это было единственное, пожалуй, место в городе, которое находилось в общей доступности, где не было такой жары.

И пока технологий не было, те, кто мог себе позволить, закупали целые глыбы льда прямиком из Норвегии, а прислуга обмахивала людей веером, нагоняя холодный воздух от этого таящего куска.



Были только веера. / Фото: quizlet.com. Были только веера. / Фото: quizlet.com.

Но это всё касается Лондона, а вот в парижанам повезло немного больше. Конечно, они точно также гуляли по паркам и отдыхали около фонтанов, но кроме этого могли прятаться и в тени деревьев, что росли и растут до сих пор вдоль улиц. Вообще, исторический центр Парижа довольно зелёный и прогуляться просто по тротуару спрятавшись от солнечных лучей вполне возможно.

Сейчас традиция отдыха в парках Парижа также актуальна, а многие туристы специально приезжают туда, отдохнуть на знаменитом зелёном стуле, который даже носит название Сенатский. Сегодня они бесплатные, но в начале 18 века сдавались в аренду посетителям парка за деньги.



В Нью-Йорке охлаждались по-своему. / Фото: ephemeralnewyork.wordpress.com. В Нью-Йорке охлаждались по-своему. / Фото: ephemeralnewyork.wordpress.com.

Только вот плавать в Сене было запрещено, но это останавливало не всех, особенно в тех местах, где к берегам реки спускаются тротуары. И точно также закупали летом лёд, тратя на это огромное количества денег, вплоть до того момента, пока его не начали производить искусственно.

А вот застройка Нью-Йорка мало позволяла скрыться от солнца на улицах. Именно поэтому отдых на крышах и обустройство там летних террас стало делом повсеместным. Также многие увидели интересную возможность отдыхать на ступеньках и площадках пожарных лестниц. Как правило, в старых домах на них выходят окна квартир и если рядом с окном расположена такая лестница, на неё вполне можно выйти, она не закрыта. Многие и сейчас очень любят сделать себе своеобразную зону отдыха именно в таком месте при возможности.



В парках было прохладно. / Фото: en.wikipedia.org. В парках было прохладно. / Фото: en.wikipedia.org.

Также более богатые семьи могли себе позволить уехать в свои загородные резиденции в самые близкие штаты к Нью-Йорку, например, Нью-Джерси, где и сегодня преобладают в большей степени частные дома, и довольно богатые. А расположен он к Большому Яблоку очень и очень близко.

К тому же в Нью-Йорке всё-таки была возможность искупаться, ведь его окружает большое количество воды. А к прошлому веку в моду вошло не только мороженое на любой вкус, но и возможность открывать пожарные гидранты, тем самым позволяя охладить не только себя но и всё вокруг, например, нагретый асфальт.



Кто-то покупал лёд. / Фото: in.pinterest.com. Кто-то покупал лёд. / Фото: in.pinterest.com.

И всё бы ничего, но если говорить о 19 веке, то дело было не только в температуре воздуха, а также и в одежде. Дресс-код просто не позволял оголиться больше положенного, что тоже вызывало свои трудности у множества людей. Закрытые многослойные платья и ещё пододетая комбинация и панталоны у женщин, но и у мужчин ситуация была не лучше. Это были либо фраки, либо костюмы тройки. В целом мода прошлого вообще не была рассчитана на то, чтобы меняться летом и зимой.

И даже когда появились купальные костюмы, они были очень не похожи на современные. Известно, что они были длинные, с рукавами и шортами, но самое главное то, что делались из шерстяного трикотажа.



Немного свежести. / Фото: imgur.com. Немного свежести. / Фото: imgur.com.

Причём такой дресс-код касался любого из сословий, никто не мог позволить себе ходить по городу с коротким рукавом. Но даже до середины двадцатого века, люди не думали о шортах и футболках как таковых, к которым, например, привыкли мы. Потому и оставалось либо убегать от жары в загородные дома, либо прятаться в самые жаркие часы летних дней под деревьями в парках.