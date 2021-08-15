Невероятные руины заброшенных островов

Люди очень любят осваивать новые территории. Мы пытаемся дотянуться до самых далеких мест мира, а потом бросаем руины своих строений, поскольку просто не в состоянии объять необъятное. Наиболее странными выглядят покинутые острова: зачем же бежать оттуда, где все — животные, вода, погода — напоминает рай? Взгляните на эти невероятные останки величественных когда-то строений: все это лишь малая часть следов, которые оставит человек на Земле.
Суакин
Целых три тысячи лет порт на острове Суакин оставался стратегически важной точкой для нескольких мощных империй. Расположенный на берегу Красного моря в Северном Судане, порт до 19 века выполнял свои функции. Затем работорговля вызывала кратковременную вспышку роста, завершившуюся полным упадком. Только хмурые развалины некогда великого Города Кораллов встречают современного путешественника.
Повелья
Этот небольшой остров, расположенный в километре от побережья радужной Венеции, звался когда-то островом Чумы. Сюда свозили зараженных и здесь же они находили последний покой. Считается, что 50% почвы острова составляют человеческие останки.
Остров Диснея
Заброшенный остров животных Диснея был почти самым интересным аттракционом в мире. Сам Уолтер Дисней открыл его как дом для многих экзотических животных. В 1999 году невиданный парк прикрыли власти, а на острове остались лишь развалины былого великолепия.
Остров МакНаб
Этот канадский остров представляет собой настоящий сад распада с бесчисленными заброшенными структурами и руинами, усеивающими пейзаж, от военных объектов и частных домов до содового завода. Им владела единственная семья шотландцев во главе с Питером МакНабом.
Десепшн
Земля считается одной из самых безопасных гаваней во всей Антарктиде. Ледяные торосы надежно защищают суда от бурь и айсбергов. В течение нескольких лет тут базировалась норвежско-чилийская китобойная станция и несколько научных структур. Затем всплеск вулканической активности выгнал людей с этих земель.
Остров Росса
Поселение было основано еще в 18-ом веке британскими колонизаторами. В ту пору Британия считалась королевой морей и могла дотянуться даже до Андаманского архипелага. Но утекло много воды и теперь островок представляет собой печальный памятник человеческой самоуверенности.
Драй-Тортугас
Хуан Понсе де Леон первым наткнулся на этот участок островов в 1513 году. Тогда они представляли собой лишь скопление кораллов. Островок получил печальную славу губителя судов: здесь и поныне лежат под водой несметные сокровища испанских галеонов. На поверхности же сохранился средневековый Форт Джефферсон — неуязвимая когда-то крепость, оснащенная четырьмя сотнями пушек.
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