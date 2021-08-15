Невероятные руины заброшенных островов

Люди очень любят осваивать новые территории. Мы пытаемся дотянуться до самых далеких мест мира, а потом бросаем руины своих строений, поскольку просто не в состоянии объять необъятное. Наиболее странными выглядят покинутые острова: зачем же бежать оттуда, где все — животные, вода, погода — напоминает рай? Взгляните на эти невероятные останки величественных когда-то строений: все это лишь малая часть следов, которые оставит человек на Земле.









Суакин

Повелья

Остров Диснея

Остров МакНаб

Десепшн

Остров Росса

Драй-Тортугас