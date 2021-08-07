7 возможностей лимона, который можно использовать не только в приготовлении еды

Благодаря одному желтому плоду можно решить множество проблем как в доме, по хозяйству, так по наведению личной красоты. Применение этих лайфхаков окажется полезным как для мужчин, так и для женщин, поэтому стоит на всякий-случай иметь под рукой в холодильнике такой полезный цитрус.
1. Долой неприятные запахи!
Лимон замечательно помогает избавиться от большинства неприятных запахов в квартире. /Фото: zhurnal-lady.com
Во время готовки на кухне на руках может остаться запах особо ароматных продуктов. Например, чеснок и лук, а также рыбу довольно сложно отмыть даже с мылом. А вот если использовать лимон, то дело пойдет гораздо быстрее и приятнее. Можно просто отрезать дольку кислого плода и протереть ею руки, чтобы запах исчез. Главное предварительно убедиться, что на коже нет никаких маленьких ранок или воспалений, поскольку лимонная кислота может усугубить их состояние, а также вызвать весьма неприятные ощущения.
2. Очищение организма
Лимонный детокс — отличное средство для оздоровления и омоложения организма. /Фото: elle.ua
Многие диетологи и врачи других направлений говорят о пользе ежедневного применения лимонного сока. Даже интернет пестрит советами о том, что каждое утро нужно натощак выпивать стакан теплой воды с выжатой долькой лимона. Считается, что такая процедура помогает избавиться от любых недостатков кожи, запоров, убрать неприятный запах из ротовой полости, вывести все токсины из печени, а также придать своему внешнему виду сияния и красоты. И это действительно полезно! Немаловажно еще то, что вода с лимонным соком приятная на вкус и очень хорошо освежает в жаркое время года.
3. Уборка микроволновой печи
Теплая лимонная вода — то, что надо для эффективной уборки. /Фото: napalete.sk
Лимон с успехом можно использовать для того, чтобы очистить микроволновую печь от загрязнений и застывшего жира. Для этого нужно взять небольшую глубокую тарелку или кружку, наполнить емкость водой и добавить туда сок и цедру одного лимона. Полученный очиститель нужно поставить в микроволновку и нагревать в течение 4 минут, чтобы размягчить все загрязнения на стенках устройства. После этого разбавленным лимонным соком можно протереть все наиболее упрямые места.
4. Очищение разделочной доски
Половинка лимона — самое удобное средство для дезинфекции и чистки посуды. /Фото: cdn.dekomode.com
Разделочная доска — один из самых востребованных предметов на кухне. Ее используют для различных продуктов, включая мясо и рыбу, от которых на кухонной утвари может оставаться неприятный запах или со временем скапливаться микробы. Сделать чистку разделочной доски более качественной можно с помощью лимона. Для этого нужно просто потереть половинкой лимона всю поверхность разделочной доски. Одной минуты достаточно, чтобы уничтожить неприятные запахи и бактерии.
5. Отбеливание ногтей
Простая процедура — великолепный эффект. /Фото: rich-life.com.ua
При частом использовании лака для ногтей или черновых работах ногтевые пластины могут менять свой цвет. Такая проблема характерна не только для женщин, но и для мужчин. Пожелтевшие или потемневшие ногти выглядят не особо красиво.
Однако есть простой прием, который поможет вернуть им нормальный цвет. Для этого нужно разрезать лимон пополам и немного потереть ногти.
6. Лимонно-солевой скраб
Натуральные средства по уходу за кожей всегда были намного эффективнее покупных. /Фото: bettermarche.com
Скраб для лица помогает делать кожу более здоровой и сияющей, если пользоваться им регулярно, 1-2 раза в неделю. Он отлично счищает отмершие клетки кожи, позволяя ей быстрее обновляться и «дышать». Особенно эта процедура важна для тех, кто часто бывает на улице, поскольку поры кожи быстрее забиваются. Но эффективные и полезные скрабы для лица обычно стоят довольно дорого. Однако на замену им можно с легкостью сделать свой собственный натуральный скраб буквально за бесценок.
Дополнительное преимущество: такой скраб не содержит вредных ингредиентов, как отдушки и парабены. Чтобы сделать полезный лимонно-солевой скраб, нужно смешать: 200 г морской соли, 250 мл масла (отлично подойдет оливковое, кокосовое или миндальное, можно выбирать ориентируясь на тип кожи) и 30 мл лимонного сока. Масло нужно постепенно добавлять в соль, пока по консистенции оно не станет похожим на скраб. Затем надо добавить лимонный сок. Смесь можно хранить в холодильнике.
7. Защита от насекомых
Комары не любят кислого запаха лимона. /Фото: i1.wp.com
Многие насекомые, в особенности комары и муравьи очень не любят лимоны. Чтобы обезопасить себя от мошкары, нужно смешать сок лимона с небольшим количеством воды, налить смесь в бутылку с распылителем и разбрызгать жидкость сразу в нескольких местах вокруг себя или по дому. Насекомые либо совсем пропадут, либо их станет намного меньше. Для эффективности процедуру нужно время от времени повторять.
Простой и почти гениальный прием. /Фото: justdoits.guru
Интересный факт: в целом виде лимоны могут храниться довольно долго. При комнатной температуре до двух недель, а в холодильнике даже несколько месяцев. Если лимон разрезан, чтобы сохранить его подольше, нужно посыпать место среза сахаром.
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