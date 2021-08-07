7 возможностей лимона, который можно использовать не только в приготовлении еды

1. Долой неприятные запахи!

Лимон замечательно помогает избавиться от большинства неприятных запахов в квартире. /Фото: zhurnal-lady.com

2. Очищение организма

Лимонный детокс — отличное средство для оздоровления и омоложения организма. /Фото: elle.ua

3. Уборка микроволновой печи

Теплая лимонная вода — то, что надо для эффективной уборки. /Фото: napalete.sk

4. Очищение разделочной доски

Половинка лимона — самое удобное средство для дезинфекции и чистки посуды. /Фото: cdn.dekomode.com

5. Отбеливание ногтей

Простая процедура — великолепный эффект. /Фото: rich-life.com.ua

6. Лимонно-солевой скраб

Натуральные средства по уходу за кожей всегда были намного эффективнее покупных. /Фото: bettermarche.com

7. Защита от насекомых

Комары не любят кислого запаха лимона. /Фото: i1.wp.com

Простой и почти гениальный прием. /Фото: justdoits.guru