5 строительных хитростей, которые сибиряки применяли для своих нужд

Сибирь – красивый и суровый край, богатый и полный опасностей. Прижиться и выжить здесь могут только самые крепкие люди. По сравнению с европейской частью России Сибирь населена очень негусто. Освоение региона велось с XVI века и продолжается по сей день. Приходили сюда жить люди столетиями. Вот только строить дома точно так же, как в сердце государства здесь никогда не получалось..
В царские времена главным строительным материалом в Сибири было дерево. Популярным оно в данном регионе остается и по сей день. Особенно, если речь идет об удаленных и небольших поселениях вроде деревень. Спасавшиеся от малоземелья в европейской части России переселенцы быстро адаптировались к новым условиям, придумывая оригинальные технические решения в строительстве домов и ограды.
Можно сделать петли из дерева. ¦Фото: ya.ru.
Двери без петель. Строго говоря – двери и ворота без железных петель! Петли делались, но не из металла, а из дерева. Сделать такие мог любой крестьянин, умевший обращаться с столярным инструментом. Такая петля не слишком долговечная, зато не стоит ровным счетом ничего.
Крыши стелились из дерева. |Фото: tourister.ru.
Крыши без гвоздей. При желании дом можно в принципе построить без единого гвоздя. Распространяется это и на крышу. Делали их или из бревен, или из небольших дощечек, которые накладывались друг на друга, предотвращая протекание воды.
Метод используется по сей день. |Фото: garantwood.ru.
Дома без фундамента. Среди сибирских переселенцев особенно в XIX веке было весьма популярно строительство построек на лиственничных сваях, вместо земляного или каменного фундамента.Применялся метод в местах с сильным перепадом высот или рядом с водоемами.
Маленькое окно - залог тепла. |Фото: fishki.net.
Крошечные окна. Современному человеку, избалованному пластиковыми окнами и системой центрального отопления, это может показаться мелочью. Однако в действительности маленькое окно – это гарант сохранения драгоценного тепла в крестьянском доме.
Под ногами должно быть дерево. |Фото: fishki.net.
Деревянные настилы. Наиболее состоятельные переселенцы могли позволить себе не только деревянные дома, но и деревянные настилы во дворе. Делались такие для того, чтобы не носить грязь в жилое помещение. Чаще всего перед укладкой дерево хорошенько обжигалось.
