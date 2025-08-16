Как женщины отобрали у мужчин моду на чулки

Мужские чулки в средневековье /Фото:emilia-spanish.ru
Чулки – это неотъемлемая часть женской гардеробной. Вот уже несколько столетий они служат не только функциональным целям, но и стали важным символом женственности и сексуальности. Однако, современные мужчины, особенно те, кто занимается фитнесом, все чаще выбирают обтягивающие лосины в сочетании с шортами и кроссовками, ведь изначально их носили исключительно мужчины.
Вначале чулки были частями одежды в Древнем Египте, найденые в коптских гробницах пятого века н.э. предназначались для ношения женщинами. Они были изготовлены из яркой шерсти и использовались в сочетании с сандалиями, чтобы предотвратить попадание песка между пальцами ног. Интересно, что подобные чулки были известны еще задолго до эпохи Клеопатры и носились кочевыми племенами Аравии.
Вязаный древнеегипетский чулок /Фото:premudrosti.in
Во времена же Римской Империи чулки, или так называемые пиоджи, использовались исключительно мужчинами. Они были необходимы для защиты ног во время войн и охоты, от строгих климатических условий, создания дополнительного утепления в холодное время года. Чулки были сделаны из грубых материалов, таких как шерсть или лен, и обычно носились под юбками или туниками. Римляне использовали феминалии - бинты, обвязывавшие ноги до голени. В Японии и Китае также существовали свои варианты чулок, изготовленных из шелка и хлопка, которые мужчины носили, связывая веревками для удержания на ногах. Однако стоит отметить, что многие из этих вариантов больше напоминали носки, чем высокие обтягивающие чулки или гетры.
Эти стили были взяты у кельтских и германских племен.
Древнеримские чулки /Фото:emilia-spanish.ru
В эпоху Возрождения чулки остались протекцией исключительно мужской одежды. Они стали престижным предметом, который символизировал благосостояние и принадлежность к высшему классу. Цветные и разнообразные узоры стали популярными среди аристократии, которая стремилась украсить свою одежду нарядными чулками. Мужская мода придавала особое внимание деталям, включая вышивание, кружева и драгоценные камни, началась мода на чулки из шелка, которые становились все более яркими и разнообразными в цветах. Различные оттенки красных, синих и зеленых цветов начали символизировать различные социальные статусы и состояния.
В начале четырнадцатого века испанцы и итальянцы стали создавать первые шерстяные чулки, которые закреплялись на поясе и имели кожаную подошву, обычно они были из сукна. Впоследствии их длина достигла высоты талии, превратившись в современные колготки, соединяющиеся с гульфиком в области промежности. В Италии они стали известными как классические трико «кальцони». В начале шестнадцатого века мужские чулки и колготки из Испании приобрели популярность в Англии благодаря Генриху VIII и его знаменитому гульфику. Аристократия начала их носить вместе с более короткими дублетами. К 1545 году чулки были популярными у мужчин в Европе. Бедные люди предпочитали хлопковые, в то время как богатые гордились шелковыми. Однако, так как их можно было сшить только вручную, они были очень дорогими и считались символом высшего класса.
Средневековые мужчины
Согласно историческим архивам, массовая популярность чулок стала возможной только после 1589 года, когда английский священник по имени Уильям Ли изобрел первую вязальную машину с чулочной рамкой. Основные принципы этой вязальной машины до сих пор используются в современном производстве чулок, и создание этого устройства открыло дорогу к массовому производству трикотажных чулок. Важно отметить, что в то время чулки уже не носились открыто - они часто надевались под бриджи, закрывая ноги мужчин ниже колен.
С шестнадцатого века Испанцы возродили чулки, которые были вязаны вручную и часто декорировались вышитыми узорами. Эпохи барокко и рококо кавалеры горделиво демонстрировали свои белые чулки из шелка до колен, а при Людовике XIV они были нежно голубыми или ярко-красными. В восемнадцатом веке Франция стала неизбежным вдохновителем модных тенденций на чулки. Когда маркиза де Помпадур, любовница Людовика XV, заказала себе чулки с кружевными узорами, они мгновенно покорили сердца всех дам в королевстве. Элегантные и ухоженные дворянские дамы не могли остаться равнодушными перед этим чувственным аксессуаром. Именно с этого времени начинается история того, как чулки перестают быть мужским предметом и превращаются в женскую одежду.
Декорированные чулки /Фото:modof.club
В восемнадцатом веке появилась новая мода на высокие кожаные сапоги для верховой езды, что ставило аристократию перед вопросом: как сочетать их с чулками, избегая их повреждения внутри жестких сапог. Однако одной из основных причин, почему уважаемые европейские мужчины массово отказались от чулков, были их широкое распространение и низкая стоимость, что сделало этот элемент гардероба менее престижным. В начале своего пути мода на чулки в Европе была характерна преимущественно для знати. Однако с развитием производства тканей по всей Европе и активным торгом тканями различного уровня стоимости, мода на чулки стала доступной на всех уровнях социальной иерархии, включая и бедные слои населения.
Пришла мода на высокие сапоги /Фото:nl.pinterest.com
Когда мода на колготки стала популярной среди женщин, наступила Великая Французская революция, которая привнесла ампирную моду и позднее викторианскую эпоху. В эти периоды массовое промышленное производство акцентировало внимание на брюках для мужчин и более строгом классическом стиле, отходя от монархического стиля старого порядка, характеризующегося причудливыми париками, колготками и пышными нарядами. С появлением промышленной революции и новых технологий в обработке тканей, чулки оказались доступными широкому кругу женщин.
В 1920-х годах появляются первые модели чулок с резинкой для фиксации на бёдрах, что принесло значительные изменения в мир моды и женской эмансипации. Однако, настоящим прорывом стало появление первых нейлоновых чулок в 1939 году. Став настоящим сенсационным открытием и вызвали настоящий бум среди женщин. Нейлоновые чулки были легкими, прозрачными и чрезвычайно сексуальными, что прекрасно соответствовало вкусам модных леди. Во время двух мировых войн они стали символом практичности и экономии. Вместо роскошных шелковых чулок, женщины начали носить чулки из нейлона.
Первые чулки с поясом /Фото:emilia-spanish.ru
Однако, с развитием промышленности и появлением синтетических материалов, таких как капрон, чулки медленно, но верно, начали уступать место колготкам. Капроновые колготки появились в середине двадцатого века и быстро стали популярными среди женщин. Они были практичными, комфортными и доступными, что оказало сильное влияние на моду и предпочтения женщин.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии