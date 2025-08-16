С нами не соску...
Как женщины отобрали у мужчин моду на чулки


Мужские чулки в средневековье /Фото:emilia-spanish.ru

Мужские чулки в средневековье /Фото:emilia-spanish.ru

 

Чулки – это неотъемлемая часть женской гардеробной. Вот уже несколько столетий они служат не только функциональным целям, но и стали важным символом женственности и сексуальности. Однако, современные мужчины, особенно те, кто занимается фитнесом, все чаще выбирают обтягивающие лосины в сочетании с шортами и кроссовками, ведь изначально их носили исключительно мужчины.


Вначале чулки были частями одежды в Древнем Египте, найденые в коптских гробницах пятого века н.э. предназначались для ношения женщинами. Они были изготовлены из яркой шерсти и использовались в сочетании с сандалиями, чтобы предотвратить попадание песка между пальцами ног. Интересно, что подобные чулки были известны еще задолго до эпохи Клеопатры и носились кочевыми племенами Аравии.
Вязаный древнеегипетский чулок /Фото:premudrosti.in

Вязаный древнеегипетский чулок /Фото:premudrosti.in

 

Во времена же Римской Империи чулки, или так называемые пиоджи, использовались исключительно мужчинами. Они были необходимы для защиты ног во время войн и охоты, от строгих климатических условий, создания дополнительного утепления в холодное время года. Чулки были сделаны из грубых материалов, таких как шерсть или лен, и обычно носились под юбками или туниками. Римляне использовали феминалии - бинты, обвязывавшие ноги до голени. В Японии и Китае также существовали свои варианты чулок, изготовленных из шелка и хлопка, которые мужчины носили, связывая веревками для удержания на ногах. Однако стоит отметить, что многие из этих вариантов больше напоминали носки, чем высокие обтягивающие чулки или гетры.

Эти стили были взяты у кельтских и германских племен.
Впрочем, носки уже выросли до размеров настоящих чулок и носились воинами. Поскольку сражения были обычным явлением в Средневековье и позднее, многая одежда героев сражений стала символом силы и мужества. В том числе чулки, которые естественным образом превратились в неотъемлемую часть мужской моды.


Древнеримские чулки /Фото:emilia-spanish.ru

Древнеримские чулки /Фото:emilia-spanish.ru

 

В эпоху Возрождения чулки остались протекцией исключительно мужской одежды. Они стали престижным предметом, который символизировал благосостояние и принадлежность к высшему классу. Цветные и разнообразные узоры стали популярными среди аристократии, которая стремилась украсить свою одежду нарядными чулками. Мужская мода придавала особое внимание деталям, включая вышивание, кружева и драгоценные камни, началась мода на чулки из шелка, которые становились все более яркими и разнообразными в цветах. Различные оттенки красных, синих и зеленых цветов начали символизировать различные социальные статусы и состояния.

В начале четырнадцатого века испанцы и итальянцы стали создавать первые шерстяные чулки, которые закреплялись на поясе и имели кожаную подошву, обычно они были из сукна. Впоследствии их длина достигла высоты талии, превратившись в современные колготки, соединяющиеся с гульфиком в области промежности. В Италии они стали известными как классические трико «кальцони». В начале шестнадцатого века мужские чулки и колготки из Испании приобрели популярность в Англии благодаря Генриху VIII и его знаменитому гульфику. Аристократия начала их носить вместе с более короткими дублетами. К 1545 году чулки были популярными у мужчин в Европе. Бедные люди предпочитали хлопковые, в то время как богатые гордились шелковыми. Однако, так как их можно было сшить только вручную, они были очень дорогими и считались символом высшего класса.
Средневековые мужчины

Средневековые мужчины

 

Согласно историческим архивам, массовая популярность чулок стала возможной только после 1589 года, когда английский священник по имени Уильям Ли изобрел первую вязальную машину с чулочной рамкой. Основные принципы этой вязальной машины до сих пор используются в современном производстве чулок, и создание этого устройства открыло дорогу к массовому производству трикотажных чулок. Важно отметить, что в то время чулки уже не носились открыто - они часто надевались под бриджи, закрывая ноги мужчин ниже колен.

С шестнадцатого века Испанцы возродили чулки, которые были вязаны вручную и часто декорировались вышитыми узорами. Эпохи барокко и рококо кавалеры горделиво демонстрировали свои белые чулки из шелка до колен, а при Людовике XIV они были нежно голубыми или ярко-красными. В восемнадцатом веке Франция стала неизбежным вдохновителем модных тенденций на чулки. Когда маркиза де Помпадур, любовница Людовика XV, заказала себе чулки с кружевными узорами, они мгновенно покорили сердца всех дам в королевстве. Элегантные и ухоженные дворянские дамы не могли остаться равнодушными перед этим чувственным аксессуаром. Именно с этого времени начинается история того, как чулки перестают быть мужским предметом и превращаются в женскую одежду.
Декорированные чулки /Фото:modof.club

Декорированные чулки /Фото:modof.club

 

В восемнадцатом веке появилась новая мода на высокие кожаные сапоги для верховой езды, что ставило аристократию перед вопросом: как сочетать их с чулками, избегая их повреждения внутри жестких сапог. Однако одной из основных причин, почему уважаемые европейские мужчины массово отказались от чулков, были их широкое распространение и низкая стоимость, что сделало этот элемент гардероба менее престижным. В начале своего пути мода на чулки в Европе была характерна преимущественно для знати. Однако с развитием производства тканей по всей Европе и активным торгом тканями различного уровня стоимости, мода на чулки стала доступной на всех уровнях социальной иерархии, включая и бедные слои населения.
Пришла мода на высокие сапоги /Фото:nl.pinterest.com

Пришла мода на высокие сапоги /Фото:nl.pinterest.com

 

Когда мода на колготки стала популярной среди женщин, наступила Великая Французская революция, которая привнесла ампирную моду и позднее викторианскую эпоху. В эти периоды массовое промышленное производство акцентировало внимание на брюках для мужчин и более строгом классическом стиле, отходя от монархического стиля старого порядка, характеризующегося причудливыми париками, колготками и пышными нарядами. С появлением промышленной революции и новых технологий в обработке тканей, чулки оказались доступными широкому кругу женщин.

В 1920-х годах появляются первые модели чулок с резинкой для фиксации на бёдрах, что принесло значительные изменения в мир моды и женской эмансипации. Однако, настоящим прорывом стало появление первых нейлоновых чулок в 1939 году. Став настоящим сенсационным открытием и вызвали настоящий бум среди женщин. Нейлоновые чулки были легкими, прозрачными и чрезвычайно сексуальными, что прекрасно соответствовало вкусам модных леди. Во время двух мировых войн они стали символом практичности и экономии. Вместо роскошных шелковых чулок, женщины начали носить чулки из нейлона.
Первые чулки с поясом /Фото:emilia-spanish.ru

Первые чулки с поясом /Фото:emilia-spanish.ru

 

Однако, с развитием промышленности и появлением синтетических материалов, таких как капрон, чулки медленно, но верно, начали уступать место колготкам. Капроновые колготки появились в середине двадцатого века и быстро стали популярными среди женщин. Они были практичными, комфортными и доступными, что оказало сильное влияние на моду и предпочтения женщин.

