Почему не стоит выбрасывать кожуру от бананов, или Пищевые отходы, которым есть полезное применение

При приготовлении пищи всегда остаётся много отходов. Чего только стоит кожура от фруктов, овощей и ореховой скорлупки. Обычно люди всё это выбрасывают без сожаления. Не стоит торопиться, так как несъедобные части пищи могут «поработать» на человека.
1. Экономить на косметике с тыквой
Маска для лица из тыквы – просто и эффективно. /Фото: 3.bp.blogspot.com
Блюда из тыквы очень вкусны и полезны. Хозяйки предварительно удаляют серединку вместе с семенами, просто выбрасывая эту, на первый взгляд, ненужную массу. Однако ее можно прекрасно использовать в качестве маски для лица. Тыква просто напичкана витаминами A, C и Е, а также антиоксидантами. Эти вещества очень полезны для кожи. Чтобы сделать маску из тыквы, нужно смешать тыквенную начинку с половинкой чайной ложки меда, с таким же количеством молока и с четвертью чайной ложки корицы. Все ингредиенты следует перемешать до получения однородной массы, затем нанести её на лицо и оставить на 10 минут. После процедуры нужно смыть природную маску проточной водой, и можно любоваться сияющей и свежей кожей.
2. Арбузные корки в качестве афродизиака
Арбузные корки пригодятся для интимной жизни. /Фото: 4.bp.blogspot.com
Многие с удовольствием едят спелую сочную мякоть арбуза и потом выбрасывают арбузные корки. А на самом деле они могут поспособствовать увеличению либидо. Учёные Техасского университета A&M утверждают, что в арбузе содержится немалое количество цитруллина. Это вещество, которое улучшает кровообращение в частях тела, в том числе и в интимных. Чтобы любовная жизнь стала более насыщенной и яркой, можно добавлять кожуру арбуза в жаркое, выдавливать из нее сок для коктейля. А можно просто пожарить корки, как, например, кабачки. Получится необычное и весьма приятное на вкус блюдо.
3. Картофель протестует против темных кругов под глазами
Картофель излечит от кругов и отеков под глазами.
Зачем нужна картофельная кожура? Некоторые едят её вместе с приготовленным картофелем, но большинство выбрасывает кожуру после чистки. А ведь она отлично подходит для удаления темных кругов под глазами. В картофеле содержится катехолаза, а именно фермент, способный осветлять человеческую кожу. Чтобы сделать недорогое косметическое средство, надо взять два тонких ломтика картофельной кожуры и положить их под глаза на 10 минут. За это время картофельный сок успеет впитаться в кожу и осветлить темные круги под глазами. Для достижения лучшего результата лучше повторять такую процедуру не менее двух раз в неделю. Дешево, эффективно и очень просто.
4. Банановая кожура вместо бактерицидного пластыря
Банановая кожура поможет при синяках и царапинах. /Фото: i.ytimg.com
За год на планете выбрасывается не менее 40 миллионов тонн банановой кожуры. Кажется, что с ней можно еще сделать, кроме как отправить в помойное ведро? Оказывается, банановая кожура содержит в себе много калия, который, как известно, обладает целебными свойствами. Потому шкурку банана можно использовать в качестве повязок при ушибах, царапинах, прочих небольших проблемах. А если натереть ранку кожурой, она заживёт гораздо быстрее. Предостережение: не стоит обрабатывать кожурой открытые раны, поскольку в этом случае можно навредить.
5. Черствый хлеб вместо щетки
Черствый хлеб может стать ластиком. /Фото: i.ytimg.com
Когда хлеб черствеет, многие делают из него сухарики. Это быстрая и вкусная закуска, например, к пиву. Но ведь черствый хлеб прекрасно работает в качестве ластика. Если на стенах есть раздражающие пятна, то с помощью хлеба от них можно избавиться очень быстро. Чтобы сделать хлебный ластик, нужно удалить с ломтя корочки, и после этого протереть хлебом пораженный кусок стены. Загрязнение исчезнет как по волшебству.
6. Корки грейпфрута
Из тертых грейпфрутовых корок можно сделать вкусный десерт. /Фото: cliffsnotesbeerguide.com
Кожура грейпфрута очень полезна для здоровья. В ней содержатся волокна, помогающие снижать уровень холестерина. Просто так есть грейпфрутовую кожуру не очень-то интересно, но если натереть ее на мелкой терке и засыпать сахаром, можно получить очень вкусное блюдо. А ещё из кожуры грейпфрута можно сделать ароматный и полезный чай, добавив корочки в заварной чайник.
7. Кожура от лука
Не спешите выбрасывать луковую шелуху. /Фото: ak0.picdn.net
Не стоит выбрасывать луковую шелуху, которая может пригодиться в жизни. В луковых шкурках содержатся растительные вещества, способные снизить кровяное давление, оказать противовоспалительное действие и даже прочистить артерии. Конечно, просто так есть луковую шелуху не будет никто, но из неё можно приготовить бульон или же добавить ее в суп или жаркое. Кстати, луковая шелуха очень вкусна, просто не все ее пробовали. Почему бы не сделать пищу более ароматной и одновременно полезной?
8. Забытое оливковое масло
Оливковое масло прекрасно снимает макияж. /Фото: minoliva.com.tr
Бывает, что хозяйки забывают о том, что в шкафу стоит бутылка оливкового масла. Возможно, она просто слишком далеко задвинута, или домашние не очень любят её вкус. Итак, срок годности истек, но не стоит торопиться выбрасывать бутылочку. Старое оливковое масло может ещё поработать. Например, если нанести несколько капель масла на заевшую молнию, то она заработает. Оливковым маслом можно снять даже самый интенсивный макияж. Для этого достаточно нанести несколько капель на ватный диск и использовать в качестве обычного косметического средства для удаления туши, румян, губной помады.
9. Апельсиновые корочки вместо ловушек для муравьев
Насекомые ненавидят апельсины. /Фото: diycozyhome.com
После чистки вкусного ароматного апельсина остаются корочки. Не стоит их выбрасывать, ведь корка отлично работает как натуральный отпугиватель муравьев. В ней содержатся масла, способные вызывать у муравьишек настоящую панику. Разложив апельсиновые корки в саду, можно быстро избавиться от мелких вредных насекомых. Чтобы сделать отпугиватель, нужно положить апельсиновую кожуру в блендер и размельчить с небольшим количеством воды. Полученную смесь надо распределить вокруг муравейников. Насекомым очень не нравится запах апельсина, возможно, они просто ничего не понимают во вкусной и полезной пище.
10. Арахисовая скорлупа для экономии
Арахисовые скорлупки подойдут для кошачьего лотка. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Есть скорлупу арахиса не придёт в голову никому, да и не нужно. Гораздо лучше использовать ее для создания экологически чистого кошачьего туалета. Для этого нужно замочить скорлупки в небольшом количестве воды, добавить немного мыла и пищевой соды и тщательно перемешать. Вот и все, безопасный природный наполнитель для кошачьих туалетов готов.
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