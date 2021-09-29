Почему не стоит выбрасывать кожуру от бананов, или Пищевые отходы, которым есть полезное применение

1. Экономить на косметике с тыквой

Маска для лица из тыквы – просто и эффективно. /Фото: 3.bp.blogspot.com

2. Арбузные корки в качестве афродизиака

Арбузные корки пригодятся для интимной жизни. /Фото: 4.bp.blogspot.com

3. Картофель протестует против темных кругов под глазами

Картофель излечит от кругов и отеков под глазами.

4. Банановая кожура вместо бактерицидного пластыря

Банановая кожура поможет при синяках и царапинах. /Фото: i.ytimg.com

5. Черствый хлеб вместо щетки

Черствый хлеб может стать ластиком. /Фото: i.ytimg.com

6. Корки грейпфрута

Из тертых грейпфрутовых корок можно сделать вкусный десерт. /Фото: cliffsnotesbeerguide.com

7. Кожура от лука

Не спешите выбрасывать луковую шелуху. /Фото: ak0.picdn.net

8. Забытое оливковое масло

Оливковое масло прекрасно снимает макияж. /Фото: minoliva.com.tr

9. Апельсиновые корочки вместо ловушек для муравьев

Насекомые ненавидят апельсины. /Фото: diycozyhome.com

10. Арахисовая скорлупа для экономии

Арахисовые скорлупки подойдут для кошачьего лотка. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com