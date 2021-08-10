5 привычных устройств, которые в скором времени заменят цифровые технологии

Кажется, цифровую революцию уже не остановить. Она сделала нашу жизнь значительно проще, но с другой стороны — хуже. Так, устройства, к которым мы привыкли и в некотором смысле уже успели полюбить, устаревают, а к ним на смену приходят новые технологии. Обычное автомобильное зеркало и даже клавиатура, с помощью которой печатается эта статья, скоро может стать отголоском прошлого.
1. Автомобильные зеркала
На многие высококлассные автомобили, как правило, уже давно устанавливаются камеры видеонаблюдения и дисплеи. Их главная функция — помочь водителю при движении задним ходом или при парковке. Хотя каждый автоконцерн называет эту технологию по-своему, все они, по сути, идентичны. Технология также демонстрирует водителю и другую информацию, такую как скорость, направление движения, близость к препятствию и т.д.
Автомобильные зеркала.|Фото: Audi.com.
Фактически, с мая 2018 года установка систем видеонаблюдения стала обязательным требованием для всех новых автомобилей. Другие производители, такие как Tesla, в будущем планируют заменить все боковые зеркала камерами. Это обеспечит больший обзор, а также сделает автомобиль более аэродинамичным. Можно не сомневаться, что в ближайшее время решению Илона Маска последуют многие компании.
2. Ключи в гостиницах
Магнитные ключи от номеров в гостиницах, сделанные в форме кредитной карты, скоро останутся в прошлом. Их заменят цифровые аналоги на электронных устройствах. Несмотря на то, что магнитные ключи в свое время казались огромным шагом в будущее, они имеют целый ряд недостатков. Во-первых, эта технология не считается надежной, а во-вторых, магнитные карты имеют весьма неприятную особенность размагничиваться.
Ключи в гостиницах. | Фото: ProHotelia.
Многие крупные гостиничные сети, такие как Starwood, Hilton и Hyatt, уже переходят на систему цифровых ключей во многих своих заведениях. Гости просто загружают приложение на свой смартфон, открывают и закрывают замки в номерах по Bluetooth. Приложение также можно использовать для разблокировки других объектов в отеле, таких как бассейны. Конечно, переход на электронные ключи в ближайшее время не будет происходить массово и гладко. Вопрос о кибербезопасности еще никто не отменял.
3. Механические клавиатуры
Компании Asus, Lenovo и Intel в прошлом году продемонстрировали свои новые концепции ноутбуков на ежегодной конференции Computex. Ничего кардинально нового в них не было, кроме одной важной особенности — у некоторых было два экрана, и полностью отсутствовала физическая клавиатура. По информации Novate.ru, корпорации Dell, Microsoft и Apple уже некоторое время разрабатывают аналогичные устройства. Конечно, для всех, у кого есть смартфон, сенсорная клавиатура не должна вызвать удивления.
Lenovo Yoga Book| Фото: BGR.com.
Например, прототип устройства Intel Tiger Rapids с двумя экранами получился невероятно тонкимиз-за отсутствия физической клавиатуры. Настолько тонким, что iPhone и рядом не стоял. В прототипе Intel используется дисплей E-link, который одинаково легко справляется как с печатанием, так и с рукописным вводом и касанием. Конечно, ручная клавиатура еще долгое время будет применяться во многих устройствах, но уже не в таком масштабе, который мы можем наблюдать сегодня.
4. Пластиковые кредитные карты
После того, как «пластик» потеснил с пьедестала наличные средства в 1970-х годах, похоже, его время почти истекло. Традиционные физические кредитные карты стремительно начинают дематериализовываться в цифровые биты. Теперь вы можете легко совершать платежи на своем телефоне через приложение в один лишь клик. Некоторые розничные магазины также позволяют оплачивать покупки через электронные кошельки или с использованием другой носимой технологии.
Пластиковые кредитные карты| Фото: Forbes.ru.
Это не только сделает оплату более удобной для потребителей, но и, вероятно, снизит риск мошенничества. Отсутствие необходимости просматривать и записывать информацию вашей кредитной карты третьими лицами, повышает безопасность личных данных. Многие приложения для подтверждения действия уже давно используют биометрические технологии, такие как отпечатки пальцев. Это, безусловно, не означает, что организации, выпускающие кредитные карты, фактически вымрут, они еще будут существовать некоторое время. По крайней мере, до тех пор, пока криптовалюта не станет мейнстримом — если она вообще существует.
5. Кабели и зарядные устройства
Кабели и зарядные устройства — это одни из тех вещей, которые уже давно должны были остаться в прошлом. Некоторые производители, такие как одна «фруктовая» компания, используют их в качестве дополнительного источника дохода, специально завышая цены и уменьшая эксплуатационный срок. Но выход есть.
Беспроводная зарядка| Фото: Яндекс.
Беспроводная зарядка начинает набирать обороты и вскоре может вытеснить стандартные зарядные устройства, работающие от сети. По данным исследовательской компании Markets and Markets, в ближайшие пять лет решения для беспроводной зарядки будут расти в геометрической прогрессии. Будущее не за горами, когда большинство устройств в доме будут получать энергию по воздуху. Все-таки Тесла был прав.
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