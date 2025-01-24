В чём принципиальная разница между дорогими и дешевыми яйцами

Бывают ли куриные яйца дороже 500-600 рублей за десяток? Честно говоря, бывают и дороже! Например, продукцию такого рода можно отыскать в элитных магазинах. Что такого особенного в этих яйцах? Как уверяют сами производители – натуральность.







Якобы такие яйца производятся без использования антибиотиков, инкубаторов, гормонов роста и всего вот этого.

Почему в таком случае по 600 рублей не стоят яйца, снесенные курицей на даче (условного) Михаил Михалыча в Калужской области – загадка. Хотя вроде антибиотиков и инкубаторов простые дачники все так же не используют.Яйца отличаются категориями.Справедливости ради, стоит отметить, что яйца за полтысячи рублей – это, конечно, «эксцесс». Впрочем, и без такого рода исключений продукция на рынке куриных яиц все равно делится на дорогую и бюджетную. Но что в таком случае на самом деле влияет на конечную стоимость куриных яиц? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, придется разобраться в категориях куриных яиц. Главное отличие между категориями – размер и масса куриного продукта. Однако, первое разделение яиц касается не их массы, а срока хранения. Так, красная буква «Д» указывает на то, что яйцо является «диетическим» — самым свежим. Срок хранения такой продукции – 7 суток. После пересечения заветной черты диетические яйца вовсе не портятся, а просто переходят в менее престижную категорию – «столовые». Такие маркируются уже синей буквой «С».Чем выше категория, тем больше яйцо. Тем выше цена.Стоит отметить, что найти диетические яйца в крупных городах – затруднительно. Чаще всего такая продукция встречается лишь в относительно небольших населенных пунктах, где есть возможность привозить свежие яйца сразу в магазин. После того как яйцо переходит в категорию столового, оно попадает в одну из пяти масса-размерных категорий. Так, куриные яйца «СЗ» — это самые маленькие с массой от 35 до 45 грамм. Яйца с маркировкой «С2» весят уже от 45 до 55 грамм. Яйца «С1» от 55 до 65. Следующая категория – это так называемые «отборные» яйца или «СО» весят такие от 65 до 75 грамм. Наконец, есть еще «высшая» категория яиц или «СВ». Их масса составляет более 75 грамм. Соответственно, чем увесистее яйцо, тем оно дороже. Собственно, на этом в подавляющем большинстве случае разница между каким-нибудь «СЗ» и «СВ», пожалуй, и заканчивается. Разве что упоминания достойна еще скорлупа яиц. Обычно, чем выше категория, тем она тоньше.Чем больше яйцо — тем тоньше скорлупа.Существуют так же различные дополнительные маркировки вроде «био», «эко», «органические» и т.п. Такие указывают на то, что куры в хозяйстве якобы выращивались на натуральном выпасе (питались травой). Однако, официальной сертификации дополнительных маркировок на сегодняшний день – нет. А значит любые непотные характеризующие приписки не более, чем маркетинговые уловки с целью привлечь покупателя. Что же касается разного рода добавок, прививок, антибиотиков и всего остальное, то все перечисленное применяет на птицефермах практически без исключений. В том числе потому, что антибиотики – это единственный способ обезопасить продукт массового производства от возбудителей разного рода инфекционных заболеваний, например, сальмонеллёза.Кроме размера разница нет.Конечно, противников антибиотиков и прочей «химии» это не убедит, но все используемые добавки абсолютно безопасны для человека. В самом страшном случае кур могут откармливать дешевыми кормами, например, с добавлением рыбы. Кстати, до сих пор остается загадкой откуда вся эта «химия» в представлении адептов эко-питания берется. Ведь все реагенты – натуральные. Даже если сырье для антибиотиков получают путем синтеза, то сырье для сырья самое, что ни наесть натуральное! Вот только сама по себе «натуральность» ни о чем не говорит. Яд королевской кобры исключительно натуральный! Но едва ли он будет полезен для человека, как и разнообразные кишечные инфекции.