Необычные имена детей знаменитостей

Звездные пары рожают детей, как и обычные смертные. И точно так же стоят перед проблемой выбора имени для младенца. Так же, как всем, знаменитым родителям хочется, чтобы было и красиво, и емко, и запоминалось. На днях певица Нюша рассекретила имя дочки. Звезда назвала малышку Симбой. Новость спровоцировала бурю обсуждений в Сети.
Нюша
дочь Симба
В ноябре прошлого года Нюша впервые стала мамой. На свет появилась дочь певицы и ее мужа Игоря Сивова. Долгое время супруги не раскрывали имя малышки и только недавно в интервью журналу Hello! решились рассказать о том, какое имя получила девочка. Как выяснилось, кроху назвали Симбой. «Такого сочетания ни у кого нет, звучит красиво. В своё время я поменяла имя в паспорте, не захотела оставаться Анной, ведь это самое распространённое имя. А теперь и дочь моя — единственная в своём роде», — рассказала звезда. Она также добавила, что такое редкое имя было выбрано неслучайно. «Нам с мужем нравится „Король Лев“, и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком», — добавила Нюша.
Анастасия Волочкова
дочь Ариадна
Вначале Анастасия хотела назвать дочку в честь бабушки Анной. Но потом передумала и дала ей редкое имя — Ариадна. Мама балерины в восторге от имени внучки, дома девочку зовут Ариша. Еще одно, непривычное для простого уха имя выбрали для дочери актриса Наталья Громушкина с мужем. Девочку нарекли Илианой.
Сергей Жуков
сын Энджел Бывший солист группы «Руки вверх» очень ждал рождения сына, поскольку у него уже дважды рождались дочки.имя Мирон.
Никита Джигурда
дочь Эва-Влада и сын Мик-Анжель Крист Эпатаж Никиты Джигурды дал себя знать и в отцовстве. От поэтессы Яны Павелковской у него двое сыновей, которых зовут Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан. В браке с Мариной Анисиной у него родились дочь Эва-Влада и сын Мик-Анжель Крист. Эва подразумевает имя Ева, а Влада-власть. Власть первородной женщины, так объяснила имя дочери Анисина. А вот мальчика так назвали, потому что он родился в Рождество (Кристмас, Крист), как ангел (Анжель). Миком же назвала его мама.
Алсу
дочери Сафина и Микелла Алсу в имени старшей дочери закрепила свою девичью фамилию — Сафина. На эту мысль ее натолкнула мама. А вторую девочку нарекли Микеллой, после долгих обсуждения с супругом Яном Абрамовым, который вначале хотел назвать дочь Яниной.
Валерия Гай-Германика
дочери Северина и Октавия Режиссер сразу после рождения первой дочки ответила всем любопытствующим, что назвала дочку Октавией просто так, ни почему. Кстати, изначально она планировала дать девочке имя Лукреция или Агриппина, но когда взглянула на новорожденную, то поняла, что та — вылитая Октавия. Так что, когда родилась вторая дочка, которая была названа Севериной, вопросов о значении имени уже не возникало.
Анна Ковальчук
дочь Злата и сын Добрыня Анна Ковальчук не пошла по пути коллег и дала детям красивые старинные имена — Злата и Добрыня. К слову, Добрыня заслуживает своего имени, мальчик родился настоящим богатырем весом 4 500!
Светлана Лобода
дочь Евангелина Певица Светлана Лобода стояла перед выбором — назвать дочку Софией или Евангелиной. Оба имени нравились и выбор был крайне сложным. Тут помогла сама дочка: когда мама назвала ее Евой (сокращенно от Евангелины), малышка широко улыбнулась. Кстати, дочь актрисы Амалии & Амалии тоже зовут Евангелиной.
Ева Польна
дочери Амалия и Эвелин Певица и сама носит достаточно редкое имя и девочек назвала небанально. А вот эпатажный Сергей Шнуров обратился к классике, его дочь зовут Серафима, а сына — Аполлон.
Ольга Шелест
дочери Муза и Айрис Телеведущая Ольга Шелест рассказывает, что имя старшей дочери они с мужем, клипмейкером Алексееем Тишкиным, придумали очень удачное. Муза — вдохновение для обоих родителей. Кстати, англоязычные друзья пары зовут девочку Мьюзик — музыка. Вторую же дочку назвали Айрис, в переводе с греческого это радуга.
