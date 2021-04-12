Как вкусно приготовить куриные желудочки: 7 небанальных рецептов

Куриные субпродукты, в том числе и желудочки, крайне незаслуженно обходят вниманием. И очень зря, ведь из них можно приготовить массу интересных рецептов – от первых до вторых блюд, а также салатов и оригинальных дополнений к гарниру. Вашему вниманию – семь небанальных вариантов приготовления этого ингредиента.
1. На сковороде
Куриные желудочки на сковороде. \ Фото: mamaclub.info.
Простое и доступное по цене блюдо – то, что нужно, когда надоело мясо и обычные котлеты. Субпродукты порадуют простотой приготовления и невероятным вкусом.
Ингредиенты:
• Желудочки – 510 г;
• Лук – 1 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Сметана – 210 г;
• Чеснок – зубочек;
• Куркума – ½ ч.л;
• Масло сливочное – 65 г;
• Масло растительное – 110 мл;
• Соль.
Жареные куриные желудочки. \ Фото: pro-receptiki.ru.
Способ приготовления:
• Овощи промыть и очистить;
• Накрошить морковку произвольно, а лук – половинками колец;
• Желудочки промыть, удалить всё лишнее, включая жировой слой;
• Произвольно нарезать;
• На сковородку плеснуть масло, нагреть;
• Выложить желудки, жарить около десяти минут;
• Сбавить огонь и добавить морковку;
• Жарить ещё около десяти минут;
• Залить небольшим количеством кипяченой воды, чтобы покрыла содержимое;
• Сдобрить приправами;
• Довести до выкипения воды;
• Затем добавить лук, перемешать;
• Чеснок измельчить;
• Добавить на сковороду, затем залить сметаной;
• Накрыть крышкой и тушить пятнадцать минут до готовности.
2. В сметане с грибами
Желудочки в сметане с грибами. \ Фото: google.com.
И без того вкусные и питательные желудки станут ещё оригинальнее, если добавить к ним не только натуральную, домашнюю сметану, но и обжаренные шампиньоны. Просто пальчики оближешь!
Ингредиенты:
• Желудочки – 510 г;
• Грибы – 210 г;
• Морковь – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Сметана – 160 г;
• Мука – 1 ст.л;
• Масло растительное – 45 мл;
• Соль, перец и зелень.
Куриные желудки со сметаной и грибами. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Промыть и зачистить желудочки;
• Сбрызнуть сковороду и бросить туда субпродукты;
• Готовить около сорока минут на небольшом огне;
• Овощи промыть и зачистить;
• Натереть морковку на крупную тёрку, а лук произвольно нашинковать;
• Всыпать к мясу;
• Грибы промыть и накрошить крупным кубиком;
• Всыпать на сковородку;
• Сметану смешать с мукой, добавить на сковороду;
• Размешать, сдобрить приправами;
• Прикрыть крышкой и готовить пятнадцать минут;
• Разделить на порции и посыпать зеленью.
3. Салат
Салат с куриными желудками. \ Фото: pinterest.com.
Из субпродуктов можно готовить не только закуски и основные блюда, но и удивительный по своим вкусовым качествам тёплый салат, что понравится всем домочадцам и даже гостям.
Ингредиенты:
• Желудки – 410 г;
• Яйца – 4 шт;
• Огурец – 1 шт;
• Зеленый лук – небольшой пучок;
• Майонез;
• Соль и перец.
Салат из куриных желудочков. \ Фото: receptisalatov.com.
Способ приготовления:
• Желудочки сполоснуть и зачистить;
• Отварить в течение шестидесяти минут;
• Снять с огня и слить жидкость, дать остыть;
• Накрошить на небольшие кусочки;
• Яйца отварить вкрутую;
• Накрошить крупным кубиком;
• Огурец промыть, очистить, накрошить полосочками;
• Промыть лук, струсить воду и нашинковать;
• Выложить все ингредиенты на блюдо и перемешать между собой;
• Заправить майонезом;
• Сдобрить специями.
4. Суп из желудочков
Суп из куриных субпродуктов. \ Фото: cookpad.com.
Когда хочется оригинальное первое блюдо, а обычные супы с мясом надоели, можно попробовать приготовить суп из субпродуктов, что достаточно лёгкий, питательный и очень ароматный.
Ингредиенты:
• Желудки – 510 г;
• Морковь – 1 шт;
• Лук – половинка;
• Перловка – 130 г;
• Масло растительное – 1 ст.л;
• Соль.
Ингредиенты для приготовления супа. \ Фото: eda-offline.com.
Способ приготовления:
• Желудочки промыть и зачистить;
• Разделить на равные части;
• Залить жидкостью и варить примерно шестьдесят минут, добавив соль;
• Сбрызнуть сковородку маслом;
• Морковь промыть, зачистить и накрошить кубиком;
• С лука снять шелуху и нашинковать;
• Выложить лук и морковь на сковороду;
• Обжарить несколько минут;
• Следом всыпать желудки, предварительно слив воду;
• Перловую кашу промыть и добавить на сковородку;
• Перемешать, накрыть крышкой и томить до готовности перловки.
5. С картошкой
Картошка с желудками. \ Фото: twitter.com.
Чтобы побаловать домочадцев вкусным основным блюдом, не обязательно готовить что-то по ресторанным рецептам. Для этого стоит запастить обычной картошечкой и куриными субпродуктами.
Ингредиенты:
• Желудки – 410 г;
• Картошка – 3 шт;
• Лук – 1 шт;
• Сметана – 110 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Масло растительное – 55 мл;
• Соль и приправы.
Куриные желудочки с картофелем. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Промыть и зачистить желудочки;
• Накрошить или нарезать на половинки;
• С лука снять шелуху, накрошить половинками колец;
• Вылить масло на сковородку;
• Следом всыпать лук и субпродукты;
• Готовить около десяти минут;
• Картошку обдать водой и снять шкурку;
• Произвольно накрошить и добавить следом, размешать;
• Сдобрить приправами и добавить сметану;
• Снова перемешать;
• Убавить огонь, накрыть и готовить около получаса;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Добавить за пару минут до выключения огня.
6. Печёные в духовке
Желудочки, запечённые в духовке. \ Фото: womenshour.ru.
Настоящей находкой для хозяйки станет этот рецепт. Особенно, если готовить что-то привычное уже не хочется, а побаловать себя и гостей необходимо.
Ингредиенты:
• Желудки – 610 г;
• Морковь – 1 шт;
• Лук – половинка;
• Сметана – 210 г;
• Масло растительное – 45 мл;
• Соль и приправы.
Куриные желудки, приготовленные в духовке. \ Фото: liveinternet.ru.
Способ приготовления:
• Промыть и зачистить желудочки;
• Закипятить воду и обдать с помощью кипятка;
• Дать жидкости стечь;
• Сдобрить приправами;
• Форму смазать маслом и выложить туда желудочки;
• Морковь промыть и очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• С лука снять шелуху и накрошить произвольно;
• Выложить овощи поверх субпродуктов;
• Залить их сметаной, распределяя по форме;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса;
• Подавать с любым гарниром.
7. По-корейски
Куриные желудки по-корейски. \ Фото: eat-me.ru.
А вот этот пикантный рецепт подойдет тем хозяйкам, которым по душе азиатская кухня. Всё, что понадобится – это традиционный соус, овощи и, конечно же, сочные куриные желудочки.
Ингредиенты:
• Желудочки – 510 г;
• Морковка – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Кунжут – горсть;
• Чеснок – пара зубочков;
• Соевый соус – 110 мл;
• Масло растительное – 110 мл;
• Соль, приправы и зелень.
Субпродукты по-корейски. \ Фото: seattlesouthside.com.
Способ приготовления:
• Овощи промыть и снять шкурки;
• Натереть морковку на в меру крупной тёрке;
• Накрошить лук половинками колец;
• Сдобрить приправами, размешать и дать постоять двадцать минут;
• Субпродукты обдать водой и зачистить;
• Отварить в воде с солью около сорока минут;
• Слить жидкость и дать постоять до остывания;
• Произвольно накрошить небольшими кусочками;
• Сбрызнуть сковородку маслом;
• Выложить туда все ингредиенты;
• Залить соусом, сдобрить приправами и кунжутным зерном;
• Перемешать и готовить около пятнадцати минут на умеренном огне;
• Под конец пропустить через пресс зубочки и добавить для аромата;
• Перед подачей сдобрить зеленью.
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