Армянский способ: как быстро и максимально тонко нарезать лук без ножа

Существует огромное количество способов очистки и нарезки лука. К сожалению, данный процесс зачастую сопряжен с сложностями самого разного характера. Привести важнейший ингредиент в состояние необходимой кондиции при желании можно даже без использования ножа. Существует один проверенный метод нарезки, который опытные повара прозвали «армянским».
Сначала чистим лук и режем на две половины. |Фото: travel-dom.ru.
Очень часто так бывает, что простое и действительно эффективное решение какого-либо вопроса лежит буквально на поверхности – вот просто бери и пользуйся. Однако, в силу разных причин даже исключительно опытные хозяева имеют обычай не сразу замечать вот такие неочевидные, нестандартные решения. Именно так дела обстоят и с армянским способом нарезки лука.
Разрезаем лук на половинки. |Фото: obustroeno.com.
Для того, чтобы порезать лук тонкими полосками, вовсе не обязательно использовать нож. К слову, при помощи последнего провернуть такую процедуру еще и достаточно сложно. Слез над доской будет пролито немало. Совсем другое дело, если вместо обычного ножа вооружиться овощечисткой. Перед началом работы необходимо лишь почистить луковицу, избавив ее головку от ненужной шелухи.
Используем овощечистку. |Фото: sarafan4ik.ru.
Нарезать полоски можно и с цельной луковицы, однако лучше всего будет предварительно разрезать ее на две части. В таком случае будет просто удобнее прихватывать будущую полоску лезвием овощечистки, поставив его на самый край среза. Нарезать лук таким образом можно сразу в готовящееся блюдо: просто и быстро.
Получается отлично. ¦Фото: takprosto.cc.
