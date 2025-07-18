Для отбеливания вещей и еще 7 способов, как использовать перекись водорода не по назначению

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Мы привыкли использовать перекись водорода исключительно для обработки ран и порезов, но ее полезность выходит далеко за пределы медицины. Novate.ru рассказывает, как можно применять всем известное аптечное средство в быту и в привычном бьюти-уходе



Мы привыкли использовать перекись водорода исключительно для обработки ран и порезов, но ее полезность выходит далеко за пределы медицины. Novate.ru рассказывает, как можно применять всем известное аптечное средство в быту и в привычном бьюти-уходе .

Способ 1: Для отбеливания зубов

Отбеливать зубы перекисью можно не чаще раза в неделю

Способ 2: Для борьбы с прыщами

Смочите ватную палочку в перекиси водорода и прижгите прыщ

Способ 3: Для смягчения мозолей и натоптышей

В ванночку для ног нужно добавить соль и перекись водорода. / Фото: stroiteh-msk.ru

Способ 4: Для выведения пятен

Перекись отлично подходит для отбеливания вещей. / Фото: stroiteh-msk.ru

Способ 5: Для дезинфекции

Полки холодильника нужно протереть тряпкой, смоченной перекисью. / Фото: aroma-avenue.ru

Способ 6: Для чистки разделочных досок

Для чистки пластиковой доски используйте перекись, соду и специальную щетку. / Фото: snus-outlet.ru

Способ 7: Для профилактики «уха пловца»

Плавать лучше в шапочке, чтобы в уши не попадала вода. / Фото: womenvn.com

Способ 8: Для очищения санузла

Перекись водорода нужно смыть теплой водой с плитки. / Фото: loftecomarket.ru