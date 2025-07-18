Для отбеливания вещей и еще 7 способов, как использовать перекись водорода не по назначению

Мы привыкли использовать перекись водорода исключительно для обработки ран и порезов, но ее полезность выходит далеко за пределы медицины. Novate.ru рассказывает, как можно применять всем известное аптечное средство в быту и в привычном бьюти-уходе.
Бесцветная жидкость с химической формулой Н2О2 обладает сильным окисляющим действием, благодаря чему ее считают одним из лучших дезинфицирующих средств даже спустя много лет после изобретения.
Способ 1: Для отбеливания зубов
Отбеливать зубы перекисью можно не чаще раза в неделю
Перекись водорода может лечь в основу отбеливающей зубной пасты. Как ее сделать? Просто соедините антисептик с пищевой содой в пропорции 1:2, чтобы получилась кашица. Далее нанесите ее на зубную щетку и почистите зубы как обычно. Особенно этот лайфхак оценят курильщики, а также любители чая и кофе, так как у них зубы часто покрываются желтым налетом. Обратите внимание, что несмотря на универсальность Н2О2 – это все же активное химическое вещество, поэтому пользоваться им нужно с максимальной осторожностью. Использовать отбеливающую «зубную пасту» можно не чаще одного раза в неделю.
Способ 2: Для борьбы с прыщами
Смочите ватную палочку в перекиси водорода и прижгите прыщ
Прыщи появляются по разным причинам: неправильное питание, проблемы с гормонами, а иногда – активность зловредной микрофлоры. Если в первых двух случаях без консультации специалиста обойтись не получится, то в последнем может помочь обычная перекись водорода. Опустите во флакон с антисептиком чистую ватную палочку и точечно обработайте прыщи на лице.
Благодаря подобным манипуляциям вы сможете немного подсушить прыщи и устранить зловредную микрофлору. Но имейте в виду: такой метод борьбы с прыщами эффективен лишь в том случае, если они носят редкий характер. При заболевании акне нужна исключительно комплексная терапия, включающая как медикаментозное лечение, так и специальный уход за кожей.
Способ 3: Для смягчения мозолей и натоптышей
В ванночку для ног нужно добавить соль и перекись водорода. / Фото: stroiteh-msk.ru
Натоптыши и мозоли доставляют много дискомфорта при ходьбе. Но если в вашей аптечке есть перекись водорода, проблему получится решить быстро и безболезненно. Все, что вам нужно сделать – приготовить ванночку для ног.
Налейте в таз или миску подходящего размера два литра воды, добавьте 60 миллилитров перекиси водорода и 100 граммов поваренной соли, а затем подержите ноги в растворе около 10 минут. По истечении времени почистите пятки и стопы пемзой, сполосните водой и смажьте кожу увлажняющим кремом. Благодаря перекиси водорода получится смягчить огрубевшие участки кожи, а затем аккуратно удалить их, ускорив заживление.
Способ 4: Для выведения пятен
Перекись отлично подходит для отбеливания вещей. / Фото: stroiteh-msk.ru
Когда нужно справиться с серьезными загрязнениями на ткани, хозяйки обычно прибегают к помощи отбеливателей (если речь идет о светлых материалов), пятновыводителей и усилителей порошков. Но если под рукой нет подходящих средств, можно вывести пятна с помощью обычной перекиси водорода. Благодаря ее отбеливающим свойствам получится устранить следы от пота, отстирать постельное белье и пр.
Чтобы вернуть вещи белый цвет, необходимо взять пять литров теплой воды температурой 35-40 градусов, добавить три чайных ложки перекиси, опустить в полученный раствор грязную одежду, полотенце или белье и оставить на 20 минут. Вещь нужно периодически переворачивать, а затем хорошо прополоскать в чистой теплой воде и постирать обычным способом.
Если же вам нужно вывести пятна от пота или дезодоранта на светлой одежде, то здесь без помощи лимонного сока обойтись не получится. На две части цитрусового понадобится одна часть 3-процентной перекиси водорода. Смешайте ингредиенты, а затем обработайте полученным раствором загрязненные участки. После того, как желтые пятна осветлятся, прополощите вещи в теплой воде и постирайте в стиральной машине.
Способ 5: Для дезинфекции
Полки холодильника нужно протереть тряпкой, смоченной перекисью. / Фото: aroma-avenue.ru
Перекисью водорода можно дезинфицировать очень много вещей. Расскажем о некоторых из них.
• Холодильник – после того, как вы помоете все полки привычным средством, смочите салфетку перекисью водорода и дополнительно пройдитесь по поверхностям. Оставьте на пять минут, а затем смойте антисептик. Такая процедура предотвратит появление неприятного запаха и продлит чистоту холодильника.
• Зубные щетки – здесь все очень просто: пройдитесь по щетине перекисью водорода, а непосредственно перед использованием промойте ее под кипяченой водой. Таким же образом можно обрабатывать и стоматологические капы.
• Маникюрные принадлежности – так как пинцеты, ножницы и прочие инструменты постоянно контактируют с бактериями, при ненадлежащем уходе они могут перенести их на кожу. Чтобы избежать этого, нужно до и после маникюра протирать инструменты салфеткой, смоченной перекисью водорода.
Способ 6: Для чистки разделочных досок
Для чистки пластиковой доски используйте перекись, соду и специальную щетку. / Фото: snus-outlet.ru
Как бы тщательно вы не мыли разделочные доски, на них все равно остаются частички пищи, а также размножаются вредные бактерии. Именно поэтому очень важно обеззараживать кухонную утварь. Предлагаем использовать для этих целей тандем перекиси водорода и пищевой соды. Особенно хорошо средство действует на пластиковые доски – оно не только дезинфицирует поверхность, но также устраняет все пятна, начиная от мяса и заканчивая свеклой.
Сначала на разделочную доску нужно насыпать небольшое количество соды, а затем залить ее столовой ложкой перекиси водорода и оставить на четверть часа. По истечении времени необходимо взять щетку с длинной щетиной, хорошо прочистить поверхность и ополоснуть ее горячей водой. В результате от пятен не останется и следа, цвет станет более насыщенным, а бактерии исчезнут.
Способ 7: Для профилактики «уха пловца»
Плавать лучше в шапочке, чтобы в уши не попадала вода. / Фото: womenvn.com
Это специальный термин, которым обозначают инфекцию наружного уха, характерную для пловцов. Она часто возникает из-за того, что в ушную раковину попадает грязная вода. Чтобы избежать проблем после плавания, необходимо удалять всю жидкость из уха. Для этого используют фен или чистые ватные диски.
Также можно провести некоторые профилактические меры непосредственно перед плаванием. Для этого смешайте перекись водорода с белым уксусом в пропорции один к одному и для удобства перелейте полученный раствор во флакон с пипеткой. Перед тем, как залезть в бассейн, капните по паре капель в каждое ухо. Несмотря на эффективность данного лайфхака, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением средства, так как возможна индивидуальная непереносимость или другие противопоказания.
Способ 8: Для очищения санузла
Перекись водорода нужно смыть теплой водой с плитки. / Фото: loftecomarket.ru
В санузле есть сразу две вещи, которые можно привести в порядок с помощью перекиси водорода. Речь идет об унитазе и кафеле. Итак, чтобы продезинфицировать сантехнику, налейте в унитаз 100 миллилитров перекиси водорода и оставьте на четверть часа. По истечении времени почистите поверхность щеткой, а затем смойте теплой водой.
Для того, чтобы привести в порядок плитку, а также избавиться от плесени, следует смешать перекись водорода с мукой, чтобы образовалась масса с консистенцией пасты, нанести ее на керамическую плитку, накрыть пленкой и оставить на ночь. Утром остаток средства нужно убрать и протереть кафель влажной тряпкой. Вот увидите, плитка засверкает, как новая.
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