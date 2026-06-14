Как вывести плесень из стиральной машины

Какой бы современной и многофункциональной ни была бы машинка, она требует техобслуживания. В противном случае техника перестает работать исправно, но еще чаще она начинает скапливать грибок в труднодоступных местах.



Через какое-то время вся стирка и барабан стиральной машинки начинают издавать неприятный запах, который свидетельствует о появлении плесени в технике.

КАК УБРАТЬ ЗАПАХ ИЗ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКИ

Лоток для порошка

Барабан

Фильтр

Сегодня я расскажу, как убрать запах из стиральной машинки и предотвратить повторное появление грибка в ней.Причин может быть несколько: высокая влажность, труднодоступные места и пренебрежение очисткой машинки способствуют развитию плесени в лотке для стирального порошка и в резинке возле барабана. Именно в этом месте после стирки часто остается вода, это и становится причиной образования плесени и неприятного затхлого запаха из машинки.Кроме того, грязь с вещей оседает на внутренних элементах стиральной машинки. Земля, песок, ржавчина в фильтре машинки, химические средства для стирки оседают в машинке. Поэтому ее надо чистить. Во многих моделях предусмотрен режим очистки машинки, при котором нужно просто добавить стиральный порошок и запустить стирку. Из-за высокого температурного режима стирки со временем появляется накипь на нагревательных элементах.После каждой стирки желательно оставлять дверцу машинки открытой, чтобы барабан высох и проветрился. А уплотнительную резинку надо отгибать и протирать насухо тряпкой. Кроме того, стиральную машинку надо чистить снаружи и внутри специальными и домашними средствами раз в месяц. Не надо забывать об очистке внешних фильтров.А если у тебя есть домашние питомцы, делать это надо в два раза чаще.Для очистки лотка необходимо полностью извлечь его из машинки и разобрать. Затем надо промыть и почистить лоток под проточной водой. Если на стенках лотка образовалась плесень, замочи лоток в хлорном растворе. Остатки налета надо почистить зубной щеткой. Вставлять лоток на место надо тогда, кода он полностью высохнет.Шерсть, остатки грязи и песка остаются в машинке после каждой стирки. Если не очищать барабан после каждого цикла стирки, то со временем в нем скапливается грязь и бактерии, которые способствуют появлению плесени и неприятного запаха в машинке. Поэтому надо дезинфицировать барабан, запуская пустую стирку. Перед этим надо почистить резиновую манжету мягкой губкой с хозяйственным мылом.Дезинфицировать барабан можно с содой, уксусом или лимонной кислотой. Отлично справляется с бактериями хлорсодержащие средства, но после них еще долго остается специфический запах. Выбранное средство заливается в барабан. Туда же кладется чистое полотенце, которое поможет убрать грязь во время стирки. Затем запускается стирка при высокой температуре. Сода, лимонная кислота и уксус отлично дезинфицируют и очищают барабан от грязи.В фильтре скапливается шерсть, грязь, волосы и вода, всё вместе создает благотворную среду для появления грибка и неприятного запаха в машинке. Поэтому, 1 раз в месяц надо раскручивать фильтр, и промывать его под проточной водой с моющими средствами.