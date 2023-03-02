Массовый отказ от шляп, или Почему мужчины перестали носить головные уборы

Каких-то сто лет назад или даже меньше практически все мужчины носили шляпы. Более того, в цивилизованных странах выходить из дома без этого головного убора считалось неприличным. По этикету этот аксессуар нужно было в знак приветствия снимать. Но сегодня все изменилось, и большая часть мужского населения отказалась от этой привычки.
Существует несколько версий, объясняющих массовый отказ от шляп / Фото: lapelpin.no
Точная причина такого явления, естественно, не указывается. Но есть несколько основных моментов, повлиявших на ситуацию в целом. В связи с ними выдвигаются две ключевые версии – причины, изменившие отношение мужчин к шляпам.
1. Первая причина
Закрытые и низкие модели автомобилей, пришедшие на смену каретам, снизили необходимость в шляпе / Фото: desktopbackground.org
Кареты, как и шляпы, утратили свою актуальность / Фото: media-partner.info
Наиболее популярным фактором в этом вопросе стало возникновение автомобилей нового формата – закрытых и низких, да и остальные транспортные средства, сменившие кареты с лошадьми, сыграли свою роль. Крытые машины, которые стали появляться повсеместно, исключили необходимость постоянного ношения шляп. Дело в том, что в таком виде транспорта головной убор стал явной помехой.
Количество владельцев автомобилей росло с каждым годом / Фото: forums.balancer.ru
В 1920 году в Америке личные автомобили были не у многих. В целом такую роскошь могли себе позволить около одного процента от всего населения государства. Но уже ближе к 1940-му количество людей, у которых в распоряжении была собственная машина, увеличилось в несколько десятков раз. В европейских странах около 50% граждан уже в 1970 г. имели свои машины.
Мужские шляпы постепенно теряли свою популярность / Фото: znaj.ua
Нельзя сказать, что головные уборы в виде шляп к этому времени полностью исчезли из обихода. Их покупали и носили, но спрос на них стал гораздо меньше.
2. Вторая причина
В послевоенное время мужчины утратили интерес к шляпам / Фото: film.ru
Существует еще одно предположение на этот счет. Согласно ему, свою роль косвенно сыграла Вторая мировая война. Людям, которым пришлось несколько лет оставаться в форме военнослужащих, шляпа в классическом ее исполнении являлась ярким напоминанием о тех нелегких временах.
Многим мужчинам после Второй мировой войны шляпы напоминали о тяжелых временах, поэтому они отказывались носить головной убор / Фото: f3nws.com
Воевавшие мужчины в мирное время не желали носить вообще никакие головные уборы. В сороковых годах прошлого столетия существовал даже Фонд исследований шляп, который в 1947 г. провел опрос. По его результатам 19% мужчин, отказавшихся от головных уборов в целом, главной причиной своего решения назвали то, что это напоминает им о нелегком периоде войны.
3. Заключение
Сегодня мужские шляпы являются стильным аксессуаром / Фото: fotoelle.com
В настоящее время шляпы имеют сугубо декоративную функцию – являются стильным аксессуаром и не более того.
Головные уборы носят далеко не все мужчины / Фото: YouTube
Естественно, есть модели, актуальные и в наши дни, но их не так много, да и подходят они далеко не всем.
Массовая потребность в шляпах канула в Лету / Фото: novafashion.ru
В связи с отсутствием острой необходимости в шляпах потребность в них отпала, а значит и массовая востребованность канула в Лету.
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