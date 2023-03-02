Массовый отказ от шляп, или Почему мужчины перестали носить головные уборы

Существует несколько версий, объясняющих массовый отказ от шляп / Фото: lapelpin.no

1. Первая причина

Закрытые и низкие модели автомобилей, пришедшие на смену каретам, снизили необходимость в шляпе / Фото: desktopbackground.org

Кареты, как и шляпы, утратили свою актуальность / Фото: media-partner.info

Количество владельцев автомобилей росло с каждым годом / Фото: forums.balancer.ru

Мужские шляпы постепенно теряли свою популярность / Фото: znaj.ua

2. Вторая причина

В послевоенное время мужчины утратили интерес к шляпам / Фото: film.ru

Многим мужчинам после Второй мировой войны шляпы напоминали о тяжелых временах, поэтому они отказывались носить головной убор / Фото: f3nws.com

3. Заключение

Сегодня мужские шляпы являются стильным аксессуаром / Фото: fotoelle.com

Головные уборы носят далеко не все мужчины / Фото: YouTube

Массовая потребность в шляпах канула в Лету / Фото: novafashion.ru