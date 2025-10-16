С нами не соску...
Почему петух кукарекает по утру, пробуждая округу



Каждый с детства знает о том, что петухи кукарекают по утрам. Данная особенность поведения домашней птицы нашла яркое отражение в художественной культуре и народной традиции. Однако, приходилось ли когда-нибудь задаваться вопросом о том, почему именно петухи издают этот странный и пронзительный звук?
Ответ на поставленный вопрос знают ученые-биологи и вот, что они говорят на этот счет.

Петухи никого не будят. /Фото: anekdottut.ru.

Петухи никого не будят. /Фото: anekdottut.ru.

 

Доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Наталья Костицына рассказывает о поведении самцов домашней птицы следующее: кукарекание петуха – это такая же птичья песня, как у звуки, издаваемые малиновкой или кукушкой. При этом кукареканье петуха строго завязано на момент пробуждения птицы.

 
Кукареканье - это песня. /Фото: yaplakal.com.

Кукареканье - это песня. /Фото: yaplakal.com.


 

Здоровые петухи всегда просыпаются в одно и то же время летом и зимой, так как их организм ориентируется во времени при помощи биологических часов, управляемых гормонами. Поэтому наличие солнца для своевременной подачи голосового сигнала птицам не нужно от слова совсем. Куда интереснее то, зачем домашняя птица использует кукареканье. Благодаря художественной культуре и народным поверьям люди привыкли добросовестно заблуждаться и считать, что таким образом петух будит всех вокруг. На самом деле это совсем не так.
Петух - главный на участке. /Фото: na-dache.pro.

Петух - главный на участке. /Фото: na-dache.pro.

 

Хотя куры уже давно являются домашней птицей, когда-то это были дикие создания.
Всякий петух является главой семейства, а потому должен контролировать территорию, с которой кормится сам и с которой кормится его куриная стая. А для этого нужно давать понять остальным петухам, что здесь им не рады. Таким образом кукареканье – это способ обозначить свое присутствие на территории, дав окружающим собратьям понять, что данное место уже занято и чужакам здесь будет не рады. Помимо этого, периодическое кукареканье главы семейства позволяет курам держаться вместе и не разбредаться слишком сильно по округе, что может быть опасно.
Петух не кричит, а поет. /Фото: na-dache.pro.

Петух не кричит, а поет. /Фото: na-dache.pro.

 

источник

