Почему петух кукарекает по утру, пробуждая округу

Каждый с детства знает о том, что петухи кукарекают по утрам. Данная особенность поведения домашней птицы нашла яркое отражение в художественной культуре и народной традиции. Однако, приходилось ли когда-нибудь задаваться вопросом о том, почему именно петухи издают этот странный и пронзительный звук?
Петухи никого не будят. /Фото: anekdottut.ru.
Доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Наталья Костицына рассказывает о поведении самцов домашней птицы следующее: кукарекание петуха – это такая же птичья песня, как у звуки, издаваемые малиновкой или кукушкой. При этом кукареканье петуха строго завязано на момент пробуждения птицы.
Кукареканье - это песня. /Фото: yaplakal.com.
Здоровые петухи всегда просыпаются в одно и то же время летом и зимой, так как их организм ориентируется во времени при помощи биологических часов, управляемых гормонами. Поэтому наличие солнца для своевременной подачи голосового сигнала птицам не нужно от слова совсем. Куда интереснее то, зачем домашняя птица использует кукареканье. Благодаря художественной культуре и народным поверьям люди привыкли добросовестно заблуждаться и считать, что таким образом петух будит всех вокруг. На самом деле это совсем не так.
Петух - главный на участке. /Фото: na-dache.pro.
Хотя куры уже давно являются домашней птицей, когда-то это были дикие создания.
Петух не кричит, а поет. /Фото: na-dache.pro.
