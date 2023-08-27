Для кого в молодости нанимала киллера Анджелина Джоли

Сегодня Анджелину Джоли знают не только как талантливую актрису. Она активно занимается благотворительностью, является послом доброй воли ООН и воспитывает родных и приёмных детей. Сегодня актрису вполне можно назвать образцом добродетели и просто идеальной матерью, которая уделяет много времени своим шестерым детям. Но в молодости она была совсем другой и успела совершить немало поступков, о которых сегодня сожалеет. Была в её жизни история, когда она даже нанимала самого настоящего киллера.
Безрадостная юность
Анджелина Джоли в детстве. / Фото: www.interesnyefakty.org
Она, кажется, была обречена стать звездой. Анджелина Джоли родилась в семье актёров Джона Войта и Маршелин Бертран, правда, они расстались, когда дочери было всего два года. Мишелин тогда была вынуждена оставить актёрскую карьеру, чтобы заниматься воспитанием детей. Она часто водила сына и дочь в кино, и со временем Анджелина поняла, что хочет стать частью этого волшебного мира.
Анджелина Джоли в школьные годы. / Фото: www.ddvip.ru
Однако она была совершенно не уверена в себе и чувствовала себя аутсайдером, когда училась в киношколе, где было множество учеников из актёрских семей, желавших построить карьеру в Голливуде. Её отец уже имел «Оскар», а она носила одежду из секонд-хенда, была даже не худой, а истощённой из-за своего постоянного недовольства собой и придуманного лишнего веса, из-за чего постоянно сидела на каких-то диетах. У неё стояли брекеты, она носила очки, что вовсе не добавляло Анджелине привлекательности, зато служило предметом насмешек со стороны сверстников. К тому же она довольно рано попробовала себя в качестве модели и потерпела поражение.
Анджелина Джоли. / Фото: www.bestraskraski.ru
В 14-летнем возрасте она с разрешения матери привела в их дом парня, с которым вместе жила в фактическом браке без оформления бумаг. После двух лет в киношколе Анджелина Джоли перешла в среднюю школу Беверли-Хиллз, где чувствовала себя ещё хуже, потому что там учились дети из богатых семей, а у матери был весьма скромный доход. Тогда будущая актриса перевелась в среднюю школу Морено, стала носить всё чёрное, красить волосы в красный цвет, а ещё увлеклась мошем, весьма агрессивным видом танцев, где движения похожи на удары в драке.
Анджелина Джоли. / Фото: www.bravedefender.ru
Она считала себя совершенно бесполезным человеком, страдала от депрессии и даже наносила сама себе раны ножом. Она коллекционировала ножи и позже в одном из своих интервью рассказала о том, что ритуал нанесения себе порезов был чем-то вроде терапии для неё, после которого она ощущала не только боль, но испытывала некое очищающее воздействие. Анджелина Джоли ненавидела сама себя, употребляла наркотики и к 20 годам перепробовала вообще все, что было возможно. По словам актрисы, она пережила очень тяжёлое время, и ей просто повезло, что она не умерла в молодости.
Киллер для себя самой
Анджелина Джоли. / Фото: www.kaleidoscopelive.ru
Ненависть Анджелины Джоли к себе была столь велика, что она всерьёз задумывалась о том, чтобы свести счёты с жизнью. Но покончить жизнь самоубийством она не могла, так как боялась нанести психологическую травму тем, кто её любил. Однако ей очень наскучил этот мир, и она была решительно настроена покинуть его. Анджелина Джоли на протяжении долгого времени раздумывала над тем, как можно умереть, чтобы никто не заподозрил суицида. Тогда и пришла в её светлую голову идея нанять киллера для самой себя.
Анджелина Джоли. / Фото: www.cultfilm.ru
Когда решение было принято, она приступила к поискам, однако они были довольно трудными. Кажется, сама судьба хранила эту хрупкую девушку, которая не верила в себя, считала себя совершенно ни на что негодной, но при этом отчаянно боялась ранить своих близких. И всё же исполнитель нашёлся. Правда, он оказался вовсе не беспринципным убийцей, а на удивление порядочным человеком. Выслушав «пламенную речь» своей юной заказчицы, он согласился сделать то, что она просит, но попросил её хорошенько подумать перед тем, как принять окончательное решение. Он назначил Анджелине Джоли срок в 2 месяца, по истечении которых она должна была позвонить ему и подтвердить свой заказ.
Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом. / Фото: www.7days.ru
К счастью, за это время девушка успела остыть и отказалась от мысли свести счёты с жизнью. Кажется, она до сих пор благодарна тому человеку, который, по сути, отказался даже за деньги избавлять Джоли от тягот бытия, дав ей время на преодоление внутреннего кризиса. Ей тогда было 22 года, у неё оставалось ещё множество нерешённых проблем, а будущее казалось неопределённым и от этого страшным. Спустя два года она попала в психиатрическое отделение с нервным срывом. Лишь после усыновления своего первого ребёнка актриса обрела стабильность в жизни. С того момента, как у неё в 2002 году появился сын Мэддокс (она нашла его в приюте в Камбодже), Анджелина Джоли перестала заниматься саморазрушением. Она посвящала мальчику всё свое свободное время и даже научилась со временем быть счастливой.
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