Крупнейшие авиакатастрофы в СССР

Крушение Junkers F 13 в Грузии
В Советском Союзе тоже случались авиационные катастрофы, причем их было немало. Правда, в подавляющем числе случаев информация о них тщательно скрывалась.
Но, например, студентке Ларисе Савицкой удалось выжить после столкновения авиалайнера с бомбардировщиком на высоте 5.000 метров и рассказать журналистам, что случилось. Первое падение самолета датируется 22 марта 1925 годом около Тифлиса.
Пассажирский самолет F-13 совершал обычный рейс из Тифлиса в Сухум. Через 15 минут после взлета воздушное судно неожиданно загорелось. К слову, на борту находилось трое видных советских и партийных деятелей: Александр Мясников, заместитель председателя местного Совнракома, Соломон Могилевский, полномочный представитель ГПУ и председатель ЧК в Закавказье, и Георгий Атарбеков, заместитель РКИ в ЗСФСР. По свидетельствам очевидцев, двое людей выпрыгнули из машины, пытаясь спасти свои жизни, но они разбились насмерть. Всего погибло 5 человек, включая пассажиров и экипаж. Причину пожара установить не удалось, но злые языки утверждали, что все это подстроено лично Иосифом Сталиным для того, чтобы избавиться от политических противников. Но по одной из версий, пожар произошел из-за того, что кто-то непредусмотрительно кинул горящую спичку на пол.
Самолет Junkers F 13
Гибель хоккейной команды под Свердловском в 1950 году
5 января (по другим данным — 7 января) хоккейная команда ВВС на самолете ЛИ-2 отправлялась на матч с местным клубом из Челябинска. Из-за непригодных метеоусловий ЛИ-2 должен был совершить посадку на аэродроме Кольцово вместо того, чтобы приземлиться в Челябинске. Но и в Свердловске была скверная погода, а диспетчеры довольно долго задерживали самолет, отчего все на борту сильно нервничали. В конце концов воздушное судно ошиблось с посадочной полосой и потерпело крушение. Все 19 человек, включая хоккейную команду, погибли. Считается, что самолет разбился из-за плохих погодных условий и ошибки диспетчеров.
Хоккейная команда ВВС, которую курировал лично сын вождя — Василий Сталин
По счастливой случайности известный советский хоккеист и футболист Всеволод Бобров проспал свой рейс и остался жив. Матч не отменили, за хоккейный клуб ВВС сыграла команда из других людей.
Столкновение с военным бомбардировщиком в воздухе 1981 года
24 августа 1981 года в небе Амурской области близ Завитинска пассажирский самолет Ан-24РВ врезался в бомбардировщик Ту-16К. В этой катастрофе погибло 37 человек, но Ларисе Савицкой удалось выжить даже после падения с высоты в пять километров. Вот, что она рассказывала в одном из своих интервью:
«В тот момент я спала. Помню страшный удар, ожог — температура с плюс 25 моментально упала до минус 30. Страшные крики и свист воздуха. Муж погиб сразу — в этот момент жизнь для меня кончилась. Я даже не кричала. От горя не успела осознать страх».
«Разлом прошел прямо перед нашими креслами. Я оказалась в хвостовой части. Меня выбросило в проход, прямо на переборки. Сначала потеряла сознание, а когда пришла в себя, лежу и думаю — но не о смерти, а о боли. Не хочется, чтобы при падении было больно. И тут я вспомнила один итальянский фильм — «Чудеса еще встречаются». Всего один эпизод: как героиня спасается в авиакатастрофе, вжавшись в кресло. Кое-как я до него добралась».
Лариса Савицкая с мужем, который погиб в авиакатастрофе
«Я об этом даже не думала. Действия опережали сознание. Стала смотреть в иллюминатор, чтобы «поймать землю». Надо было вовремя самортизировать. Я не надеялась спастись, хотелось только умереть не больно. Была очень низкая облачность, потом зеленая вспышка и удар. Упала в тайгу, на березнячок — опять повезло».
«Когда я очнулась, тело мужа лежало прямо напротив меня. Состояние шока было такое, что я боли не чувствовала. Я даже ходить могла. Когда спасатели меня обнаружили, они, кроме «му-му», ничего не могли выговорить. Я их понимаю. Три дня снимать куски тел с деревьев, а потом вдруг увидеть живого человека. Да и видок у меня был еще тот. Я была вся цвета чернослива с серебристым отливом — краска с фюзеляжа оказалась на редкость приставучей, мама ее потом месяц выковыривала. А волосы от ветра превратились в большой кусок стекловаты. Удивительно, но как только я увидела спасателей, ходить уже не могла. Расслабилась. Потом, в Завитинске, я узнала, что для меня уже и могила вырыта. Их рыли по спискам».
Катастрофа Ту-154 под Учкудуком
Настоящая трагедия случилась 10 июля 1985 года в Узбекской ССР, когда пассажирский авиалайнер плоским штопором врезался в землю после 153 секунд падения. Все 200 человек на борту погибли. По официальной версии, экипаж совершил серию ошибок, которая привела к падению судна через 45 минут после взлета. По еще одной версии, весь экипаж до этого рокового рейса не получил нормального отдыха и бодрствовал целые сутки, что сказалось на работе и безопасности. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории советской авиации по числу погибших.
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