10 правдивых фактов о «продуктах для похудения»

Мы крайне скептически относится к «суперпродуктам» для похудения, поэтому собрали для вас небольшую и убедительную подборку фактов о том, как диетологи постепенно захватывают мир — и наши кошельки.







1. По данным ВОЗ, в мире избыточную массу тела имеют более 1 миллиарда человек. 30% из них страдают от ожирения.

По прогнозам, при сохранении существующего положения вещей через 15 лет избыточная масса тела будет у 40% населения Земли — иными словами, практически у каждого второго.2. Самый дешёвый способ снизить калорийность продукта — обезжиривание. После удаления жира еда теряет свой вид и вкусовые свойства — молоко больше похоже на воду, йогурт — комковатую слизистую массу, творог становится сухим и кислым. Поэтому производители «доделывают» продукты без жира — добавляют крахмал (чтобы придать форму) и сахарозаменители, чтобы было вкусно.3. В небольшом батончике, который продают в отделах здорового питания — 6 различных подсластителей. Мед, сгущенка, какой-то непонятный сироп глюкозы (на самом деле это — разведенный в воде сахар, такой продукт идентичен по калорийности с сахаром). Еще два «синонима» сахара — крахмальная или кукурузная патока.4. Овсяные отруби. Возможно, они и правда помогают в похудении — но почему так дорого стоят? В магазинах цены на них варьируются от 30 до 500 рублей. Отруби — это отходы, то, что остается после очистки зерна. Раньше — что и логично — они не стоили ничего, ими кормили лошадей. Сегодня на упаковке с отрубями ставят картинку с всемирно известным диетологом Пьером Дюканом (он первый написал об овсяных отрубях) — и цена взлетает до небес.5. Может, отруби за 500 рублей отличаются от отрубей, купленных за 30 рублей? Перед самим Дюканом поставили три стаканчика с разными по стоимости отрубями и попросили выбрать наилучшие (т. е. «свои»). Великий диетолог ошибся! Как же так — и почему ваши отруби, мсье Дюкан, такие дорогие? Он ответил, что делал свои отруби вместе с финскими партнерами. Те закупали отруби в России (!) и затем «очень точным способом промышленно их перерабатывают, очень технично». Технично работают, ничего не скажешь.6. В России нет четких правил относительно того, какие продукты называть «низкокалорийными». Производители используют это слово так, как им вздумается — так что шильдик «light» может стоять как на упаковке зеленого салата с энергетической ценностью 60 ккал, так и на пачке сливочного масла, где их уже 560.7. Само понятие «калорийность» довольно условно. Чтобы узнать, насколько калориен продукт, раньше его сжигали в специальной печке — сколько выделит тепла, столько и будет калорий. Сегодня производители зачастую просто переписывают сведения о калорийности из старых справочников, в том числе и ещё советских времен. Но ведь с тех пор многое изменилось — и условия производства, и качество ингредиентов, и виды продуктов.8. Ягоды годжи… Продавцы уверяют — достаточно принимать по 20 г ягод в день, и вес медленно , но верно начнет снижаться. Но никакими исследованиями официальных организаций это утверждение не подтверждается, а сами продавцы признаются, что информацию берут с китайских сайтов.9. Журналисты заказали экспертизу годжи в лаборатории Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП). Продавцы чудо-ягоды уверяют, что содержание витамина С в этом продукте в 500 раз превышают тот же показатель по апельсину.Ведущий научный сотрудник МГУПП Александр Колеснов только пожимает плечами: в предоставленных ему на исследование образцах сушеного годжи содержание витамина С находится «на невысоком уровне — 45 мг в 100 г соответственно». Извините, но в апельсине даже больше! А может, ягоды помогают похудеть? Нет, это маркетинг и ничего больше. Стоит ли отдавать за пакетик весом в 200 г 500 рублей? Вопрос риторический…10. Доходит до смешного: журналисты нашли на сайте по продаже ягод годжи положительный отзыв некоего доктора медицинских наук Днепрова. Вот только его «исследования» в Интернете не найти, а менеджеры фирмы соединять с «Днепровым» отказываются.Впрочем, диетологи действительно продвигают «супедфуды» — договариваются с производителями на взаимовыгодных условиях, а затем предлагают их своим клиентам. За это они получают хорошую прибавку к зарплате.Ну и напоследок: знаете ли вы, сколько денег «диетическая» индустрия зарабатывает в год? $2 000 000 000 000 — и это на «суперфудах», овсяных отрубях и консультациях «диетологов»! А может, проще перейти на овощи, мясо, рыбу и качественную «молочку», то есть просто здоровую низкокалорийную от природы пищу?