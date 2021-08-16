Самые своенравные и жестокие богини в мифологии древнего мира

В древние времена люди поклонялись богам, прося их о благополучии. Но не все небожители были такими уж милосердными. Во многих верованиях именно женское начало считалось темным, поэтому были и такие богини, которые ассоциировались у людей со смертью и несчастьями. В этом обзоре представлены богини, которые считались далеко не самыми добрыми и милосердными существами в древние времена.
Кали (Индия)
Самая темная в индийском сонме богов – это Кали. Согласно легенде, злой демон Махиша захватил власть над миром, а боги создали ему в противовес непобедимую воительницу. Кали победила демона и его многочисленную армию, изрыгая из себя воинов. Находясь в возбуждении и кураже от прошедшей схватки, Кали не могла остановиться и продолжила разрушать все, что на ее пути. Когда богиня пустилась в дики пляс, только Шива хитростью сумел ее остановить.
Индийцы изображают свою богиню пугающей. Обычно цвет кожи Кали черный или синий, что символизирует космос, в котором все исчезает без следа. Четыре руки – это четыре стороны света. Ф одной Кали держит голову поверженного врага, в другой – меч. Ожерелье из черепов и пояс из рук украшают богиню.
Название храма богини дало название индийскому городу Калигхата (англ. Калькутта). В разные исторические периоды таги – те, кто поклонялся богине смерти, вырезали людей сотнями тысяч.
Геката (Древняя Греция)
В древнегреческой мифологии самой мрачной называли Гекату – богиню лунного света, ведьм и всего, что связано с колдовством. Геката изображалась трехликой, что значило управление тремя стихиями (землей, огнем и воздухом) и тремя человеческими циклами – рождением, жизнью и смертью. В жертву Гекате приносили щенков, находясь в темных пещерах.
Хель (Скандинавия)
Хель считалась богиней загробного мира. Согласно легендам, все те, кто не умирал в бою и, соответственно, не попадал в Вальгаллу, отправлялись в царство Хельхейм. Хель была дочерью злобного бога Локи и великанши Ангрбоды. Богиня изображалась огромного роста. Одна часть ее тела была обычной, а другая сине-белой с пятнами как у трупа.
Иштар (Вавилон)
В мифологии древних государств Ближнего Востока у Иштар было несколько ипостасей. Она считалась богиней плодородия, плотской любви, войны, распрей. Иштар поклонялись как покровительнице проституток и гомосексуалистов, поэтому город богини Урук именовали «городом священных куртизанок». Но, на всех, кто нравился богине, насылалось проклятье: люди умирали, а животные теряли природную силу и одомашнивались.
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