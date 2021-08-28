Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Для тех, кто хочет организовать по-настоящему незабываемую свадьбу, или тех, кто просто не очень любит людей, а предпочел бы окружить себя вместо этого дружелюбными животными, одна компания организовала эксклюзивную услугу – можно арендовать специально обученных лам, которые профи в позировании на фотографии, и уже «собаку съели» на многочисленных торжественных мероприятиях.













Тренированные ламы.







Центр Mtn Peaks Therapy Llamas & Alpacas, предоставляющий услуги по терапии с помощью общения с животными, предлагает нынче особую услугу: четыре специально обученные ламы готовы стать свидетелями на свадьбе, позировать на фотографиях и даже всячески развлечь гостей. Пока что такая услуг доступна только жителям ряда штатов Америки, но учитывая ее популярность, не исключено, что она найдет клиентов и на другом континенте.







Прогулка с ламами.







Арендовать можно двоих из четырех животных – Рохо, Смоки, Диего и Жан-Пьер. Возможно, приглашать ламу не свадьбу – не самое очевидное и привычное решение, но оно все же иногда возникает у некоторых пар. К тому же, ламы ведут себя крайне прилично, одеты подобающе и, как уверяет сайт организации, эти животные не похожи на остальных.







Парочка необычных свидетелей на свадьбе.

Эти ламы не аматоры – они собаку съели на различных фотосессиях Провести свою свадьбу с приглашенными ламами – что может быть лучше!Милашки-профессионалы.«Все ламы были созданы одинаковыми в глазах Господ Бога, но в нашем центре есть одно животное, которое не похоже на остальных – и это Рохо. Он и правда особенный и является исключительным по мнению различных экспертов. Так, о нем рассказывает в книге-бестселлере «Необычные герои» Дженнифер Холланд, он появлялся в программе National Geographic, в программах Huffpost, CNN, и в журналах по терапии. В принципе , Рохо – это как Эллен Дедженерес (комедийная актриса и ведущая шоу) среди лам. Он просто душа. Он звезда. И вы можете пригласить его на свою свадьбу!»Ламы обучены вести себя прилично, и одеты они также подобающе.Организация объясняет, что они не будут делать плотный график ни для Рохо, ни для других лам, животные будут заниматься этим до тех пор, пока это им нравится. К тому же, компания отказывает всем парам, которые хотят устроить свое празднество в сильную жару или холод – здоровье животных превыше всего. А все вырученные деньги пойдут в благотворительную организацию, помогающую терапией и обучением о животных.Эксклюзивные свадебные фотографии.Портреты с ламами. ламами к алтарю.Ламы из центра терапии.В компании с ламами.Свадебное фото.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)