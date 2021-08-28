Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Для тех, кто хочет организовать по-настоящему незабываемую свадьбу, или тех, кто просто не очень любит людей, а предпочел бы окружить себя вместо этого дружелюбными животными, одна компания организовала эксклюзивную услугу – можно арендовать специально обученных лам, которые профи в позировании на фотографии, и уже «собаку съели» на многочисленных торжественных мероприятиях.
Тренированные ламы.
Центр Mtn Peaks Therapy Llamas & Alpacas, предоставляющий услуги по терапии с помощью общения с животными, предлагает нынче особую услугу: четыре специально обученные ламы готовы стать свидетелями на свадьбе, позировать на фотографиях и даже всячески развлечь гостей. Пока что такая услуг доступна только жителям ряда штатов Америки, но учитывая ее популярность, не исключено, что она найдет клиентов и на другом континенте.
Прогулка с ламами.
Арендовать можно двоих из четырех животных – Рохо, Смоки, Диего и Жан-Пьер. Возможно, приглашать ламу не свадьбу – не самое очевидное и привычное решение, но оно все же иногда возникает у некоторых пар. К тому же, ламы ведут себя крайне прилично, одеты подобающе и, как уверяет сайт организации, эти животные не похожи на остальных.
Парочка необычных свидетелей на свадьбе.
Эти ламы не аматоры – они собаку съели на различных фотосессиях.
Провести свою свадьбу с приглашенными ламами – что может быть лучше!
Милашки-профессионалы.
«Все ламы были созданы одинаковыми в глазах Господ Бога, но в нашем центре есть одно животное, которое не похоже на остальных – и это Рохо. Он и правда особенный и является исключительным по мнению различных экспертов. Так, о нем рассказывает в книге-бестселлере «Необычные герои» Дженнифер Холланд, он появлялся в программе National Geographic, в программах Huffpost, CNN, и в журналах по терапии. В принципе, Рохо – это как Эллен Дедженерес (комедийная актриса и ведущая шоу) среди лам. Он просто душа. Он звезда. И вы можете пригласить его на свою свадьбу!»
Ламы обучены вести себя прилично, и одеты они также подобающе.
Организация объясняет, что они не будут делать плотный график ни для Рохо, ни для других лам, животные будут заниматься этим до тех пор, пока это им нравится. К тому же, компания отказывает всем парам, которые хотят устроить свое празднество в сильную жару или холод – здоровье животных превыше всего. А все вырученные деньги пойдут в благотворительную организацию, помогающую терапией и обучением о животных.
Эксклюзивные свадебные фотографии.
Портреты с ламами.
С ламами к алтарю.
Ламы из центра терапии.
В компании с ламами.
Свадебное фото.
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