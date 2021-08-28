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Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Для тех, кто хочет организовать по-настоящему незабываемую свадьбу, или тех, кто просто не очень любит людей, а предпочел бы окружить себя вместо этого дружелюбными животными, одна компания организовала эксклюзивную услугу – можно арендовать специально обученных лам, которые профи в позировании на фотографии, и уже «собаку съели» на многочисленных торжественных мероприятиях.

Ламы вместо свидетелей на свадьбе


Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Тренированные ламы.

Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Центр Mtn Peaks Therapy Llamas & Alpacas, предоставляющий услуги по терапии с помощью общения с животными, предлагает нынче особую услугу: четыре специально обученные ламы готовы стать свидетелями на свадьбе, позировать на фотографиях и даже всячески развлечь гостей. Пока что такая услуг доступна только жителям ряда штатов Америки, но учитывая ее популярность, не исключено, что она найдет клиентов и на другом континенте.

Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Прогулка с ламами.

Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Арендовать можно двоих из четырех животных – Рохо, Смоки, Диего и Жан-Пьер. Возможно, приглашать ламу не свадьбу – не самое очевидное и привычное решение, но оно все же иногда возникает у некоторых пар. К тому же, ламы ведут себя крайне прилично, одеты подобающе и, как уверяет сайт организации, эти животные не похожи на остальных.

Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Парочка необычных свидетелей на свадьбе.



Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Эти ламы не аматоры – они собаку съели на различных фотосессиях.

Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Провести свою свадьбу с приглашенными ламами – что может быть лучше!

Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Милашки-профессионалы.

«Все ламы были созданы одинаковыми в глазах Господ Бога, но в нашем центре есть одно животное, которое не похоже на остальных – и это Рохо. Он и правда особенный и является исключительным по мнению различных экспертов. Так, о нем рассказывает в книге-бестселлере «Необычные герои» Дженнифер Холланд, он появлялся в программе National Geographic, в программах Huffpost, CNN, и в журналах по терапии. В принципе, Рохо – это как Эллен Дедженерес (комедийная актриса и ведущая шоу) среди лам. Он просто душа. Он звезда. И вы можете пригласить его на свою свадьбу!»

Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Ламы обучены вести себя прилично, и одеты они также подобающе.

Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Организация объясняет, что они не будут делать плотный график ни для Рохо, ни для других лам, животные будут заниматься этим до тех пор, пока это им нравится. К тому же, компания отказывает всем парам, которые хотят устроить свое празднество в сильную жару или холод – здоровье животных превыше всего. А все вырученные деньги пойдут в благотворительную организацию, помогающую терапией и обучением о животных.

Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Эксклюзивные свадебные фотографии.

Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Портреты с ламами.

Ламы вместо свидетелей на свадьбе

С ламами к алтарю.

Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Ламы из центра терапии.

Ламы вместо свидетелей на свадьбе

В компании с ламами.

Ламы вместо свидетелей на свадьбе

Свадебное фото.

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