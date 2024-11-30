Тайные бункеры, которые из унылых убежищ превратились в потрясающие апартаменты

1. Заброшенный бункер Второй мировой войны в графстве Дорсет (Великобритания)

«Взрывное» отверстие в стене, напоминает об истории и открывает превосходные виды (Дорсет, Великобритания).

После преобразований бункер сохранил свою структуру и таинственность (Дорсет, Великобритания).

2. Тайное убежище под особняком в Лас-Вегасе (штат Невада, США)

В подземном убежище сделано все, чтобы владельцы наслаждались «живописной» обстановкой (Лас-Вегас, США).

Подземный ретрит со всеми удобствами и развлечениями (Лас-Вегас, США).

3. Усадьба с убежищем Observatory House в графстве Сомерсет (Великобритания)

Обычная с виду сельская усадьба прячет много тайн (Observatory House, Великобритания).

Жилые комнаты с разной степенью секретности (Observatory House, Великобритания).

В усадьбе сохранились как традиционные комнаты, так и более надежные убежища (Observatory House, Великобритания). | Фото: dailymail.co.uk.

4. Бомбоубежище в курортном комплексе The Lincoln (штат Техас, США)

Вход в бомбоубежище, которое стало гостевым домиком курорта The Lincoln (США).

Скромная обстановка не умоляет достоинств укрепленного подземного убежища (The Lincoln, США).

5. Ракетно-ядерный комплекс Titan II в Арканзасе (США)

Titan II – бывший ракетно-ядерный комплекс, который теперь принимает любителей нестандартного отдыха (Арканзас, США).

Бункер Titan II может стать местом тайных встреч (Арканзас, США).