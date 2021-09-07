8 противных привычек, которые тянутся за нами с советских времен

Привычки, которые стоит забыть и отпустить.
Как бы сегодня не относились к советскому режиму, из истории его не выбросишь. Люди, чья юность и молодость припала на то время, невольно несут на себе отпечаток того уклада. Можно до сих пор в квартирах заметить совершенно новые неиспользованные сервизы, которые годами стоят в сервантах, или же пустые банки для консервирования, занимающие место в кладовке. Однако, сегодня времена изменились, нет прошлого дефицита продуктов и вещей, а привычки прошлого так просто не отпускают.
1. Убойные обеды
Обед из трех блюд. | Фото: Colors.life.
Война, голод, блокада, а после годы дефицита с пустыми прилавками и вечными очередями... Да, старшему поколению наших граждан пришлось нелегко, и это оставило сильный отпечаток на их подсознании. Обычный обед советских семей состоял из трех блюд: суп, котлета с гарниром, салат, а потом еще булочка с чаем или компотом. Причем съесть нужно было все, чтобы тарелки остались пустые. Особенно тяжело это давалось детям, которые то и дело слышали: «Пока не поешь, из-за стола не встанешь!»
На самом деле, после такого обеда встать из-за стола действительно проблематично. Отдельная тема - праздничный стол. На его подготовку, хозяйки тратили несколько дней. В идеале накрыть его так, чтобы из-за количества блюд не было видно цвет скатерти. Стоит заметить, что почти вся еда, приготовленная советскими хозяйками, была очень калорийной и не вписывалась в стандарты здорового питания.
2. Сокровищница на балконе
Захламленный балкон. | Фото: Балкон.
Во времена СССР никто не слышал про минимализм в интерьере, а хозяйкам никогда не хватало жилого пространства для размещения всего «необходимого». Тогда в планировку многих квартир была заложена кладовка, но она была маленькой и быстро заполнялась «самым необходимым» вроде пустых бутылей, банок с консервацией и продовольственных запасов в больших количествах, поэтому многие люди начали использовать балкон для хранения ценных вещей, не поместившихся в кладовку.
Табурет со сломанной ножкой, одна лыжа, радиоприемник (кто вообще выбрасывает технику), барахлящий холодильник, пять стопок журналов «Приусадебное хозяйство», ящики для рассады, тумбы без дверей, велосипед, доски, рулон клеенки - вот далеко не полный перечень традиционных балконных сокровищ. По мнению Novate.ru, владельцы балкона чаще всего и сами не знали, какие богатства хранятся на их лоджии, но выбросить эти вещи было нельзя.
3. Выходные на даче
Поездки на дачу. | Фото: Страна СССР.
В летнее время большинство советских граждан отправлялось на дачу. Но не для того, чтобы загорать и жарить шашлыки, как это делают современные семьи, а для того, чтобы сажать овощи, окучивать грядки, бороться с колорадским жуком и собирать урожай. Для многих людей фазенда была поистине священным местом. Работа там находилась для людей всех возрастов и, кажется, не заканчивалась никогда.
Отдельного внимания заслуживал сезон сбора урожая. Вся семья и многочисленные родственники выезжали на дачу копать картошку, собирать яблоки и груши, посаженные в таких объемах, что не съесть даже за несколько зим.
4. Консервация
Пора консервации. | Фото: Кладовая Вкуснятины.
Ну, а когда урожай уже собран, наступало время консервации. Причем масштабы сей процессии могли бы легко повергнуть в шок современного человека. Чаще всего консервация происходила по вечерам после работы и длилась около недели. В это время кухни советских граждан превращались в настоящее пекло и это неудивительно, ведь период консервации выпадал на конец августа начало сентября, когда на улице еще тепло, на кухне работают все конфорки, а про кондиционеры еще никто и не слышал.
Помимо традиционных закруток из помидоров, огурцов, кабачков и перца, женщины делали варенье и морозили фрукты, из которых потом еще всю зиму варили компот. Сейчас, все больше современных хозяек предпочитает покупать консервацию в магазине так, как не хотят тратить столько времени, стоя на кухне.
5. Я все умею, все могу!
Все своими руками. | Фото: veselajashkola.ru.
Мы на Novate.ru уже упоминали, что советские люди предпочитали не расставаться с вещами даже, если они сломаны. Зачем выбрасывать, если можно починить? Правда с ремонтом не всегда все шло гладко, ведь обращаться к специалистам в те времена не слишком любили и старались решить проблему самостоятельно. С табуретками и другой мебелью - это прокатывало, а вот с электроникой - не всегда.
Но не только ремонтом вещей занимались советские граждане. В те времена своими руками было принято делать все: клеить обои, чинить трубы, строить дачи, шить, вязать и вышивать. Плевать, что не умеешь или плохо получается. Надо - значит надо!
6. Все самое страшное - домашнее
Домашний стиль одежды. | Фото: Libo.Ru.
И снова о привычке ничего не выбрасывать, которая, естественно, касается и одежды. Так, все что больше нельзя было носить на улице превращалось в домашнюю одежду или одежду для дачи. Маленькие пятнышки, дыры и потертости... Да кому до этого есть дело? Дома-то все равно никто не видит. Ну, а если взглянуть на старые фотографии, сделанные на даче, все станет ясно и без слов.
7. На потом
Вещи, оставленные на потом. | Фото: Пикабу.
Несколько красивых сервизов, купленные или полученные в подарок, новое постельное белье, красивая одежда, которую чудом удалось заполучить, - все эти вещи неминуемо оседали в шкафах и сервантах советских граждан. Там они могли лежать месяцами, а то и годами, дожидаясь торжественного случая. Такое поведение также продиктовано долгими периодами бедности и лишений, которые научили людей думать о будущем и делать запасы. Забавно, но многие люди так ни разу и не воспользовались многочисленными сервизами, которые и по сей день пылятся в шкафу и ждут своего часа.
8. Воровство на рабочем месте
Мелкое воровство. | Фото: Антисоветский блог.
Многие советские граждане грешили мелким воровством на рабочем месте. В этом нет ничего удивительного, ведь в те года далеко не все можно было купить. Поэтому люди брали с собой то, к чему имели доступ: канцелярские принадлежности, продукты питания, строительные материалы, скрепки, гвозди и многое другое. Кое-что оставляли себе, а что-то меняли на более нужные вещи.
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