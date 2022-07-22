Недвижимость выдающихся западных политиков, которую можно приобрести прямо сейчас

Особняки, в которых жили премьер-министры Великобритании Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер, первая женщина-президент Ирландии Мэри Робинсон, супруга бывшего президента Франции Николя Саркози, а также другие выдающиеся политические деятели, выставлены на продажу и доступны любому, кто готов заплатить миллионы долларов за элитное жильё и возможность прикоснуться к истории.
Дом Уинстона Черчилля.
Кенсингтон, Лондон.
Цена: 23 миллиона фунтов стерлингов.
Сэр Уинстон Черчилль и его супруга, баронесса Спенсер-Черчилль, приобрели особняк на Гайд Парк Гейт 28 после его ухода с поста премьер-министра Великобритании в 1945 году. Супруги жили в этом доме до смерти Черчилля в 1965 году, за исключением 1951 – 1955 годов, когда они возвращались на Даунинг-стрит, 10.
Дом Маргарет Тэтчер.
Белгрейвия, Лондон.
Цена: 30 миллионов фунтов стерлингов.
Маргарет Тэтчер жила в этом доме на Честер-сквер 73 с 1991 года и до своей смерти в 2013 году. Дом площадью 6229 квадратных футов состоит из шести спален, гостиной и библиотеки, которая занимает весь первый этаж. После ремонта, который длился 18 месяцев, в доме появился лифт и гараж.
Дом Билла и Хиллари Клинтон.
Чаппаква, Нью-Йорк.
Цена: 3,35 миллиона долларов США.
Этот исторический коттедж в городке с населением полторы тысячи человек не является собственностью супругов Клинтон, однако, они часто в нём бывают.
Дом Карлы Бруни-Саркози.
Турин, Италия.
Цена по запросу.
В замке Castel of Castagneto прошло детство Карлы Бруни-Саркози, модели и супруги бывшего президента Франции Николя Саркози. Неоготический замок, состоящий из более 40 комнат, также используется в качестве места проведения различных выставок. Замок окружен парком в английском стиле площадью 173 акра с многочисленными овощными грядками, фруктовыми садами, террасами и теплицами.
Дом герцога Виндзор.
Нассау, Багамы.
Цена: 8,5 миллионов долларов США.
Особняк, в котором Эдуард VIII жил со своей супругой Уоллис Симпсон после отречения от престола в 1936 году. На участке площадью 4 акра имеются тропические сады, кокосовые пальмы, бассейн с джакузи и три гостевых домика.
Дом Генри Джона Темпла.
Вестминстер, Лондон.
Цена: 22 миллиона фунтов стерлингов.
3-й виконт Палмерстон, Генри Джон Темпл, который дважды становился премьер-министром Великобритании, жил в доме на Квин Энн Гейт, построенном около 1706 года.
Дом Эмилии Беньямин.
Юрмала, Латвия.
Цена: 15 миллионов евро.
Особняк был построен в 1938 году для «Королевы прессы» и одной из богатейших женщин Латвии Эмилии Беньямин.
Дом Мэри Робинсон.
Графство Мейо, Ирландия.
Цена: 2,75 миллиона евро.
Особняк Massbrook House, в котором жила Мэри Робинсон, первая женщина-президент Ирландии, был спроектирован знаменитым архитектором сэром Томасом Дрю. Дом находится на берегу озера Лох-Конн на земельном участке площадью 100 акров.
Дом Энтони Идена.
Чичестер, Западный Суссекс.
Цена: 399 950 фунтов стерлингов.
В трёхкомнатной квартире, которая располагается в доме Binderton House, жил сэр Энтони Иден, сменивший Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании в 1955 году.
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