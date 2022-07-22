Недвижимость выдающихся западных политиков, которую можно приобрести прямо сейчас

Особняки, в которых жили премьер-министры Великобритании Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер, первая женщина-президент Ирландии Мэри Робинсон, супруга бывшего президента Франции Николя Саркози, а также другие выдающиеся политические деятели, выставлены на продажу и доступны любому, кто готов заплатить миллионы долларов за элитное жильё и возможность прикоснуться к истории.







Дом Уинстона Черчилля.



Кенсингтон, Лондон.

Цена: 23 миллиона фунтов стерлингов.



Сэр Уинстон Черчилль и его супруга, баронесса Спенсер-Черчилль, приобрели особняк на Гайд Парк Гейт 28 после его ухода с поста премьер-министра Великобритании в 1945 году. Супруги жили в этом доме до смерти Черчилля в 1965 году, за исключением 1951 – 1955 годов, когда они возвращались на Даунинг-стрит, 10.







Дом Маргарет Тэтчер.



Белгрейвия, Лондон.

Цена: 30 миллионов фунтов стерлингов.



Маргарет Тэтчер жила в этом доме на Честер-сквер 73 с 1991 года и до своей смерти в 2013 году. Дом площадью 6229 квадратных футов состоит из шести спален, гостиной и библиотеки, которая занимает весь первый этаж. После ремонта, который длился 18 месяцев, в доме появился лифт и гараж.







Дом Билла и Хиллари Клинтон.



Чаппаква, Нью-Йорк.

Цена: 3,35 миллиона долларов США.



Этот исторический коттедж в городке с населением полторы тысячи человек не является собственностью супругов Клинтон, однако, они часто в нём бывают.

В своё время в доме жил политический деятель Хорас Грили, который баллотировался на пост президента США в 1872 году, но уступил Улиссу Гранту. Кроме дома на земельном участке площадью 3,6 акра имеется бассейн с подогревом, тренажерный зал и несколько хозпостроек.Дом Карлы Бруни-Саркози.Турин, Италия.Цена по запросу.В замке Castel of Castagneto прошло детство Карлы Бруни-Саркози, модели и супруги бывшего президента Франции Николя Саркози. Неоготический замок, состоящий из более 40 комнат, также используется в качестве места проведения различных выставок. Замок окружен парком в английском стиле площадью 173 акра с многочисленными овощными грядками, фруктовыми садами, террасами и теплицами.Дом герцога Виндзор.Нассау, Багамы.Цена: 8,5 миллионов долларов США.Особняк, в котором Эдуард VIII жил со своей супругой Уоллис Симпсон после отречения от престола в 1936 году. На участке площадью 4 акра имеются тропические сады, кокосовые пальмы, бассейн с джакузи и три гостевых домика.Дом Генри Джона Темпла.Вестминстер, Лондон.Цена: 22 миллиона фунтов стерлингов.3-й виконт Палмерстон, Генри Джон Темпл, который дважды становился премьер-министром Великобритании, жил в доме на Квин Энн Гейт, построенном около 1706 года.Дом Эмилии Беньямин.Юрмала, Латвия.Цена: 15 миллионов евро.Особняк был построен в 1938 году для «Королевы прессы» и одной из богатейших женщин Латвии Эмилии Беньямин.Дом Мэри Робинсон.Графство Мейо, Ирландия.Цена: 2,75 миллиона евро.Особняк Massbrook House, в котором жила Мэри Робинсон, первая женщина-президент Ирландии, был спроектирован знаменитым архитектором сэром Томасом Дрю. Дом находится на берегу озера Лох-Конн на земельном участке площадью 100 акров.Дом Энтони Идена.Чичестер, Западный Суссекс.Цена: 399 950 фунтов стерлингов.В трёхкомнатной квартире, которая располагается в доме Binderton House, жил сэр Энтони Иден, сменивший Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании в 1955 году.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)