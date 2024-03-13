Как не стать теткой в 35 лет: 9 главных заповедей

Представьте, что однажды вы подошли к зеркалу и увидели в нем изнеможенную женщину с ярким мейкапом, лишним весом, злым выражением лица и авоськой в руке. Примерно так выглядят тетка. Увы, ею можно стать не только в 50, но и в 35 лет. Всему виной не столько внешний вид, сколько образ жизни и состояние духа. Novate.ru предлагает разобраться, что нужно делать, чтобы в душе элегантной, уверенной в себе женщины не поселилась ворчливая тетка.
1. Не зацикливайте на быте
Убирайте по мере необходимости. / Фото: Yborshiki.ru
Мы не спорим, что каждая, уважающая себя хозяйка, должна содержать в чистоте дом, следить за тем, чтобы полотенца были чистыми, белье – свежим, а вещи – аккуратно сложенными и убранными по местам. Однако не стоит зацикливаться на этих обязанностях и ежедневно полировать мебель, приобщая к этому членов семьи. Быт – это не культ, которому нужно поклоняться и отдавать все свое свободное время. Убирайтесь в квартире, когда это действительно необходимо, экономя свое личное время.
2. Забудьте о многозадачности
Многозадачность - не самое лучшее качество. / Фото: Staff-online.ru
Многим знакома ситуация, когда приходится одновременно варить суп, стирать, мыть полы и помогать ребенку делать уроки. Для современных женщин многозадачность является даже не навыком, а необходимостью, которую очень сложно проигнорировать. Однако, если вы не хотите со стороны быть похожей на белку в колесе, и постоянно выглядеть усталой, необходимо грамотно распределять свое время и выполнять одно дело за раз. Постарайтесь больше внимания уделять не дому и работе, а себе, ведь вы, в первую очередь, женщина, а потом уже хозяйка, сотрудник, жена и мама.
3. Перестаньте быть практичной
Вместо джинсов выбирайте платье. / Фото: Zen.yandex.ua
Купить вместо платья набор кастрюль? Легко. Поехать не в Венецию, а в Турцию, потому что это дешевле и лететь меньше? С удовольствием. Выбрать вместо красивой белой скатерти темную, потому что она менее маркая? Любим, умеем, практикуем. Вот она – женская практичность во всей красе. Возможно, это не так плохо, когда речь идет об экономии денег или времени, например. Однако всегда так поступать нельзя, иначе в жизни постепенно не останется никаких удовольствий, а будни станут серыми и ничем не примечательными.
Мы предлагаем не избавиться полностью от здравого смысла, а время от времени давать себе передышку и позволять маленькие радости, чтобы жизнь не переставала быть яркой и красочной. Принимайте ароматную ванну, а не душ, надевайте кружевной комплект белья, а не спортивный. В общем, делайте то, что стопроцентно принесет вам удовольствие (пускай это и не сильно практично).
4. Решайте проблемы мирным путем
Не кричите, а спокойно выскажите свое мнение. / Фото: shkolazhizni.ru
Скандалы поджидают нас везде. Не только дома или на работе, но и в общественных местах. Однако очень важно уметь правильно реагировать на ситуации, поступки и слова окружающих людей. Если вам наступили на ногу в автобусе, нахамили в магазине, прошли без очереди к врачу совсем не обязательно идти на поводу у эмоций, закатывать истерику и громко высказывать свою «Фе». Конечно, если день не задался с самого утра и фраза проходящего мимо мужчины «Куда прешь?» стала последней каплей, вы можете накричать на него, чтобы избавиться от негативных эмоций. Но постоянно это делать не нужно. Объясните спокойным тоном, что вам не понравилось, и чем вы недовольны. Кроме того, не забывайте о таких женских качествах, как гибкость, хитрость и коварство. Их всегда можно пустить в ход.
5. Заведите хобби
Запишитесь на курсы кройки и шитья. / Фото: Pinterest.com
В большинстве случаев у тетки миллион важных дел и ноль интересов. А у элегантной, умной, красивой и уверенной в себе женщины обязательно есть любимое занятие (помимо работы). Это может быть спорт, танцы, изучение иностранного языка, рисование, чтение, кулинария…Продолжать список можно вечно. Обычно, хобби настолько сильно увлекает и приносит ни с чем не сравнимое моральное удовлетворение, что для вечно недовольной тетки в голове и на лице просто не остается места.
6. Следите за выражением лица
Чаще улыбайтесь. / Фото: Visualimpactfitness.com
Женщины, которые радуются жизни, получают удовольствие от работы и общения с людьми, практически всегда улыбаются. Они умеют ценить каждый свой день и считают, что тратить время, нервы и силы на обиды либо плохое настроение просто нет смысла. А вот тетки каждый день выглядят так, как будто вместо ароматного чая с лимоном выпили стакан уксуса. Увы, вечно недовольное выражение лица не спасет ничего: ни удачный макияж, ни модный гардероб, ни изысканные манеры. Расслабьте лицо, улыбнитесь, подмигните своему отражению и только тогда отправляйтесь на улицу. Поверьте, эти простые советы творят чудеса.
7. Ухаживайте за собой
Делайте макияж всегда, даже если собираетесь на рынок. / Фото: Intrigue.dating
Дома вы можете ходить в чем угодно – в пижаме, растянутой футболке или рваных джинсах. Прическа также может быть любой – гулька, неаккуратный хвост или обычный пучок. О макияже вообще молчим – редкая девушка красится, если не планирует в этот день никуда не выходить из дома. Все это допускается, но ровно до того момента как вы собрались сходить в магазин, на прогулку, в гости к подруге, на маникюр и так далее. Любая вылазка из квартиры должна сопровождаться стильным нарядом, красивым макияжем и аккуратной прической. Это не значит, что нужно надевать обтягивающее платье, шпильки и красить губы яркой помадой. Модной можно быть и в обычных джинсах, в комплекте с рубашкой и грубыми ботинками. Только тетки считают, что нет никакого смысла выходить на улицу во всеоружии. Так что долой подобное мировоззрение!
8. Слушайте себя
Прислушивайтесь к себе, а не к окружающим. / Фото: Slender-woman.ru
Обычно, общество ставит нас в жесткие рамки: туда не ходи, это не делай, так не разговаривай, об этом не думай…И тетки слепо следуют данным установкам. Для них пойти против мнения большинства, значит совершить самую большую ошибку в своей жизни. Но, по сути, кто эти люди вокруг? Почему они позволяют себе указывать, что вам делать и как жить? Нельзя прислушиваться ко мнению всех подряд и стараться быть хорошим для всех – все равно не получится. Поступайте так, как считаете нужным. Если кто-то думает, что вы сделали неправильно – это его личное мнение, которое вас касаться не должно. Друзья и члены семьи – вот те люди, которые могут критиковать вас и советовать, как поступить в той или иной ситуации. Всем остальным указывайте на дверь.
9. Радуйтесь жизни
Радуйтесь жизни, даже если на улице идет дождь. / Фото: Greelane.com
Если ваш стакан всегда наполовину полон, значит еще не все потеряно. Тетки живут в негативе и пытаются найти минусы во всем. Они не умеют благодарить жизнь за то, что она им подарила, предпочитая жаловаться на судьбу-злодейку. Не становитесь такими. Скажите «спасибо» за свою семью, друзей, работу (даже если она вам не сильно нравится), за то, что вы можете ходить, говорить, видеть мир во всех его красках. Будьте оптимистом и идите по жизни с гордо поднятой головой, наслаждаясь каждым ее моментом.
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