Самые бессмысленные вещи в мире

Всё самое странное, ненужное и бессмысленное, что может появиться в результате человеческой деятельности! Некоторые способны вызвать удивление, даже не прилагая усилий!

























































































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