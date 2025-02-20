Всё самое странное, ненужное и бессмысленное, что может появиться в результате человеческой деятельности! Некоторые способны вызвать удивление, даже не прилагая усилий!
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Самые бессмысленные вещи в мире
Всё самое странное, ненужное и бессмысленное, что может появиться в результате человеческой деятельности! Некоторые способны вызвать удивление, даже не прилагая усилий!
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