Странные запреты за рубежом, которые могут разорить или привести к тюрьме

Отправляясь в отпуск заграницу, стоит задумываться не только о будущем безмятежном отдыхе, но и мерах безопасности. В некоторых странах существуют не совсем обычные запреты. Эти 10 странных запретов могут разорить или привести к тюрьме.
1. Запрет на мобильные телефоны и технику
Использование телефонов для кубинцев.такие «бонусы» современности могли лишь чиновники и работники иностранных компаний. Да, кстати, на туристов данный запрет тоже не распространялся. Помимо мобильных телефонов на острове Свободы были запрещены компьютеры, видеоплееры, телевизоры, микроволновые печи и ряд других электрических приборов.
2. Неуважение к королю
В Таиланде запрещено наступать на купюры. | Фото: Wikiway.com. В Таиланде никому не позволено наступать на местную валюту. И дело совсем не в уважении к деньгам, а в отношении к королю, изображение которого украшает каждую купюру. Запрет касается не только местных жителей, но и туристов. По информации Novate.ru, любое неуважение к монаршей особе карается тюремным заключением.
3. Запрет на видеоигры
Запрет на видеоигры в Греции. | Фото: Маяк. Сосновый Бор. Нелепые законы не чужды и Греции. Один из таких, принят в 2002 году и касается компьютерных игр. В тот год власти хотели запретить азартные игры и игровые автоматы, но не смогли грамотно очертить границы и решили запретить все компьютерные и видеоигры..
4. Есть и пить на улице
В Саудовской Аравии запрещено есть и пить на улицах. | Фото: Fishki. Те, кто решится посмаковать бургер или попить сока в общественных местах Саудовской Аравии, могут схлопотать штраф. Дело в том, что в этой мусульманской стране в девятый месяц года отмечают Рамадан и придерживаются строго поста. Чтобы те, кто далек от религии не искушали верующих, власти приняли закон, запрещающий потребление пищи на глазах окружающих.
5. Запрет на остановку транспорта
В Германии нельзя останавливаться на автобане. | Фото: Vahi. Двигаясь по автобану в Германии, вам запрещено останавливаться. Даже, если у вас закончился бензин, вы должны продолжать движение. Хождение по дороге тоже запрещено. Нарушителей ждет штраф в размере 100 евро.
6. Использование пляжного душа не по назначению
На Мальорке запрещено использовать пляжный душ не по назначению. | Фото: VipGeo. Пляжный душ на Мальорке (Испания) предназначен исключительно для омовения тел отдыхающих. Использовать его не по назначению строго запрещено. Если вы по незнанию помоете таким образом фрукт или свои тапочки, схлопочете штраф, который составляет 750 евро.
7. Отказаться от предложения руки и сердца
В Ирландии запрещено отказывать девушке. | Фото: Дневник Успеха. С XI века и по сей день в Ирландии действует традиция: 29 февраля девушка может сделать предложение своему избраннику, на что тот должен ответить согласием. В случае же отказа юноша будет обязан заплатить штраф, который достанется несостоявшейся невесте.
8. Штраф, забывшим слить воду
Штраф тем, кто не смывает за собой в Сингапуре. | Фото: Пикабу. Сингапур известен всему миру огромным количеством запретов. Некоторые из них весьма странные. Взять хотя бы штрафы для тех, кто не смывает за собой в туалете. Нет, стремление к чистоте и гигиене - понятно, но по какому принципу выявляют правонарушителей - не ясно. Как бы там ни было, но такое свинство повлечет за собой штраф в размере 500 долларов.
9. Вызывать дождь
В Австралии запрещено вызывать дождь. | Фото: Pinterest. В Австралии лицам, не имеющим квалификации, запрещено вызывать дождь или каким-либо другим способом воздействовать на погоду. По закону, вызывать или создавать дождевые облака имеет право только специалист, получивший специальное разрешение. Те, кто действуют в обход закона, будут оштрафованы на 1000 долларов или получат год тюрьмы.
10. Кормление голубей
В Италии запрещено кормление голубей. | Фото: Лучшая подборка. Наверняка, вы видели на просторах интернета очаровательные фотографии с голубями в центре Рима. Так вот, сделать такую больше не получится. Дело в том, что пернатые попали в немилость городских властей, и те ввели запрет на кормление птиц. Так, за брошенное зерно или булку вы рискуете обеднеть на 500 евро. В основе данного закона желание сократить популяцию голубей, которых стало уж слишком много в Италии, контроль за сохранностью памятников архитектуры, которые портятся под слоем птичьего помета и профилактика болезней, которые распространяют птицы, контактируя с людьми.
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