Почему самые популярные в СССР джинсы «Montana» никогда не производили в США

Джинсы в жизнь советского народа ворвались слишком стремительно и сразу же завоевали популярность. Мода на них пережила все изменения и сохранилась вплоть до нынешнего времени. Сегодня эта универсальная и такая удобная одежда продается практически везде. Можно спокойно пойти в магазин и выбрать себе нужную модель.. Естественно, приходилось переплачивать немалые суммы.
Пожалуй, самыми популярными тогда были джинсовые штаны «Montana». За ними охотились все модники и модницы. Наличие в гардеробе синих брюк из джинсовой ткани, у которых на одном из задних карманов красовался орел, а по бокам была особая прострочка из трех швов и нашивка с названием, аналогичным названию штата в США, по умолчанию возводило его владельца в статус «крутой». Тем не менее, к Америке ни эти конкретные джинсы, ни марка вообще никогда не имели отношения. Просто их там не производили. И этот факт известен далеко не всем.
1. Как выглядели джинсы «Montana»
В классическом варианте джинсы шили из темно-синей и достаточно плотной ткани. Судя по наличию значка с цветами флага Италии, можно было предположить, что материал был итальянский.
Отличительными характеристиками являлись боковой шов, состоящий именно из трех строчек, латунная фурнитура, в том числе и шильдики с изображением орла и замочки на задних карманах, которые застегивались.
Изделие отличалось высоким качеством и такой же стоимостью. Со временем на сгибах цвет истирался, но вещь это не портило. Наоборот, появлялся некий шик.
Самые первые модели, оригинальные, крайне сложно было подделать. Только с появлением подпольных швейных цехов в восьмидесятых годах прошлого века стали появляться и реплики. В продаже попадались вещи, произведенные в той же Турции и других странах. Но их всегда можно было отличить от оригинала, прежде всего, по качеству пошива и фурнитуры, например, по ровности строчек.
2. Был ли этот бренд вообще
Самое занимательное, что отыскать какую-либо информацию об этом известном бренде практически невозможно. О нем нет информации в интернете, нет официальных ресурсов и интернет-магазинов. Соответственно, возникает вопрос, существовал ли этот бренд вообще когда-нибудь.
Ну а то, что изделия торговой марки были популярны исключительно на нашем рынке, еще больше вызывает вопросов и сомнений по поводу товара из Америки. Но если допустить, что все это мистификация, то качеству этой одежды можно только удивляться и завидовать. Но вопрос о месте пошива джинсов остается открытым.
Главная версия отправляет интересующихся историей создания джинсов марки «Montana» в Германию.
Согласно ей, именно там их и начали выпускать, но модель получилась слишком дорогой и не стала пользоваться спросом у потребителя. Готовые изделия распродали, производство свернули, а остатки каким-то чудом попали на наш рынок. Реализовывались они исключительно через фарцовщиков и валютные магазины.
3. Продолжение истории
Но идея не могла кануть в Лету. Ей воспользовались предприимчивые поляки. Имеющаяся модель была доработана и усовершенствована. Новые изделия поступили в Советский Союз и польские магазины, которые работали на территории Германии. Именно там вещи покупались советскими моряками и привозились домой. Вот эти изделия и остались в памяти многих.
В современной России тоже продаются джинсы марки «Montana». Внешне они достаточно похожи на прежние модели, хотя, судя по отзывам покупателей, качество у них хуже.
