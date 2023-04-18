Зачем римскому центуриону был нужен яркий гребень на шлеме

Каждый, кто видел изображения римских легионеров, особенно периода поздней республики и империи, должен был обращать внимание, что облачены они в достаточно простое воинское снаряжение. Особенно на форме римских легионеров контрастируют южные и восточные соседи финикийской и эллинистической культуры, воины которых регулярно украшали шлемы гребнями из конского волоса. При этом и у римлян кое-то гребни все-таки носил. В первую очередь это были центурионы и их помощники опционы. Возникает вопрос: почему такое украшение было только у них?
Гребень не обязательно был красным. |Фото: rasfokus.ru.
Центурион в легионе - человек исключительно важный и ценный. На современный лад его можно смело назвать представителем младшего офицерского состава. С «бородатых» времен ранней республики центурионы осуществляли командование наименьшими тактическими образованием: центурией или по-нашему – сотней. Таким образом именно от этих людей напрямую зависело управление армией на поле боя. Отбирали центурионов из числа простых солдат, которые уже успели доказать, что смогут потянуть такую непростую работу.
Центурион отвечал не только за солдат на поле боя, но и в лагере. |Фото: warspot.ru.
Помимо непосредственного руководства в бою, именно центурион заменял легионерам на время похода и отца, и мать родную. Центурион должен был поддерживать дисциплину в подразделении: наказывать невиновных и награждать непричастных. Он занимался военной подготовкой подчиненных, следил за состоянием здоровья бойцов и моральным настроем, в обязательном порядке проверял снаряжение легионеров. При этом особое внимание всегда уделялось обуви, носкам, а также состоянию походной одежды.
98% времени легионеры маршировали или жили в лагере. |Фото: web2ua.com.
Сам центурион при этом должен был быть человеком опытным в военном деле, вполне усвоившим искусство владения оружием. Древнеримский историк Вегеций писал о том, что в центурионы отбирают людей твердых, стойких, дисциплинированных и крепких, с большой физической силой. При этом важнейшими добродетелями младшего офицерского состава римляне считали бдительность и исполнительность, готовность выполнять приказы, а не рассуждать над ними сверх необходимого.
Центурион работал за пятерых, и получал за пятерых. |Фото: ru.kinorium.com.
За свою службу центурионы получали пять жалований простых легионеров. Для сравнения, легионеры-ветераны получали 1.5 жалования, а военные специалисты (врачи, писари, инженера) – 2 жалования легионера. Центуриону полагался отдельный мул для перевозки вещей, а в некоторых случаях еще и ездовая лошадь. Во время дележки военных трофеев центурион также получал больше, чем все остальные. В позднее время у командира также мог быть персональный писарь и помощник. Также у центурионов была привилегия носить меч на левом боку, а не на правом, как должны были носить все остальные легионеры.
Самой яркой отличительной чертой снаряжения любого центуриона был, конечно же, гребень из конского волоса на шлеме.
У центурионов был ряд привилегий. |Фото: Pinterest.
Устанавливался он при помощи специального штатива и розетки. Вопреки устоявшемуся стереотипу, гребни эти были необязательно красными. Нередко их также делали белого цвета. В римской армии появились они совершенно очевидно благодаря соседям-грекам. Однако, если в Элладе такой гребень мог носить почти каждый гоплит-пехотинец, то в римской армии полагались они только офицерам. Отсюда проистекает и их назначение – с таким украшением, офицер всегда легко и быстро опознается на поле боя. Если в Греции гребни были по большей части украшением, то в Риме они стали исполнять строго утилитарную опознавательную функцию.
Гребень, чтобы сразу узнавали. ¦Фото: zastavki.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии