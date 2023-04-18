Зачем римскому центуриону был нужен яркий гребень на шлеме

Гребень не обязательно был красным. |Фото: rasfokus.ru.

Центурион отвечал не только за солдат на поле боя, но и в лагере. |Фото: warspot.ru.







98% времени легионеры маршировали или жили в лагере. |Фото: web2ua.com.

Центурион работал за пятерых, и получал за пятерых. |Фото: ru.kinorium.com.

У центурионов был ряд привилегий. |Фото: Pinterest.

Гребень, чтобы сразу узнавали. ¦Фото: zastavki.com.