5 пешеходных маршрутов, которые принесут массу впечатлений даже опытному путешественнику

Многие туристы давно успели преисполниться положительными эмоциями от комфортных путешествий, сопровождаемых удобными перелётами, респектабельными гостиницами и всем тем, что входит в знаменитое «все включено». Однако это не значит, что они уже не могут познать истинного духа приключений, особенно если любят ходить пешком. А чтобы сделать такой вояж действительно прекрасным и незабываемым, стоит просто выбрать правильное место, по которому шагать с рюкзаком на плечах будет одним сплошным удовольствием. Вашему вниманию «пятёрка» пешеходных маршрутов, которые принесут массу впечатлений даже опытному путешественнику.
1. Лестница в небо (Гавайи)
Несколько тысяч шагов в небо. /Фото: factroom.ru
Тропа Хайку, более известная как Лестница в небо является по-настоящему культовым экстремальным маршрутом, состоящим из 4 тысяч ступенек, расположенных на гавайском острове Оаху. Тропину создали американские военные в годы Второй мировой войны с целью добраться до расположенных на холмах антенн. К слову, попасть туда можно не всегда, потому что местные власти периодически закрывают лестницу из-за её опасность, вот только от этого желающих покорить её меньше не становится.
2. Паломнический путь Сикоку (Япония)
Двухмесячный маршрут с запахом сакуры. /Фото: billionnews.ru
На японском острове Сикоку вся красота и атмосфера древней Японии сохранилась по сути в первозданном виде. Поэтому путь по дороге, которая ведёт через весь остров, преодолевают не только паломники-буддисты, но и масса путешественников. Маршрут при этом, мягко говоря, не быстрый: по информации редакции Novate.ru, он занимает аж два месяца, и за это время можно посетить целых 88 старинных буддистских храмов с красивейшими японскими садами, обретая мир и гармонию в душе.
3. Тропа инков (Перу)
Древняя тропа мезоамериканских индейцев. /Фото: explorebyyourself.com
Древняя дорога, которая была построена инками, насчитывает не менее шести столетий, поэтому ничто сегодня не мешает проводникам из числа местных жителей водить по ней путешественников. Тропа действительно непростая, но живописная: она то теряется в джунглях, то поднимается высоко в горы, а в конце приведёт в настоящий «город в небесах» - священный город империи инков Мачу-Пикчу.
4. Национальный парк Сарек (Швеция)
Холодная шведская красота. /Фото: pikabu.ru
Эти потрясающие места не напрасно называют прототипом для Лапландии, или страны Снежной королевы, — пейзажи там действительно сказочной красоты. А чтобы поближе познакомиться с великолепием дикой северной природы и пройтись по ней собственными ногами, можно наведаться в национальный парк Сарек. Там путешественники могут увидеть и покорить самые высокие горы на территории Швеции, холодные горные реки, величественные ледники и, конечно, великолепное северное сияние.
5. Ликийская тропа (Турция)
Активный отдых на ногах в Турции. /Фото: billionnews.ru
Даром у большинства людей Турция ассоциируется исключительном с отдыхом по программе «все включено», ведь это далеко не всё, чем может похвастаться эта страна. Одна только Ликийская тропа чего стоит, являясь настоящим сокровищем для любителей активного отдыха с рюкзаками за плечами. На этом пути чего только не встретишь: от красивейших пустынных бухт до древних гробниц в скалах, которые были оставлены больше двух тысячелетий назад жителями античной Ликии.
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