Самые популярные блюда турецкой кухни

Турецкая кухня — симбиоз традиций разных народов мира. На протяжении столетий она формировалась под влиянием культур Ближнего Востока, Малой и Средней Азии и Средиземноморья. Наиболее популярными блюдами местной гастрономии считаются мясные яства, королём которых можно назвать кебаб. В Турции насчитывается более десятка разных видов кабаба, причём их рецептура отличается в зависимости от региона.

Туристов-сладкоежек порадует несметное разнообразие традиционных сладостей — лукум, халва, пахлава — на любой вкус и карман.Каждому путешественнику стоит отведать в Турции кофе по-турецки или чай из маленьких стаканчиков, напоминающих рюмки, бублик «симит», фаршированные мидии по-турецки, и лахмаджун — подобие пиццы.Симит.Гёзлеме.Лахмаджун.Мутанджана — баранина с сухофруктами.Креветки в горшочке Искандер-кебаб.Адана-кебаб.КюфтаФаршированные мидии по-турецки.Сырые котлеты со специями.ТантуниМенемен — традиционный завтрак на основе яиц, помидоров, лука, перца.Бурекас.Кнафе — блюдо на основе кадаифской вермишели и козьего сыра.Айран — кисломолочный напиток.Пахлава.Лукум.Локма.Тулумба.Кофе по-турецки.Турецкий чай.