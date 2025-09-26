С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Лох.Без чего советски...
  • Grandad
    Понравилась мера наказания.4 грозные банды в...
  • Grandad
    Не Капитана Америки, а Капитана Америка.Почему форма коре...

Самые популярные блюда турецкой кухни

Турецкая кухня — симбиоз традиций разных народов мира. На протяжении столетий она формировалась под влиянием культур Ближнего Востока, Малой и Средней Азии и Средиземноморья. Наиболее популярными блюдами местной гастрономии считаются мясные яства, королём которых можно назвать кебаб. В Турции насчитывается более десятка разных видов кабаба, причём их рецептура отличается в зависимости от региона.



Туристов-сладкоежек порадует несметное разнообразие традиционных сладостей — лукум, халва, пахлава — на любой вкус и карман.

Каждому путешественнику стоит отведать в Турции кофе по-турецки или чай из маленьких стаканчиков, напоминающих рюмки, бублик «симит», фаршированные мидии по-турецки, и лахмаджун — подобие пиццы.

Самые популярные блюда турецкой кухни

 



Симит.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Самые популярные блюда турецкой кухни

Гёзлеме.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Лахмаджун.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Мутанджана — баранина с сухофруктами.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Креветки в горшочке

Самые популярные блюда турецкой кухни

Искандер-кебаб.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Адана-кебаб.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Кюфта

Самые популярные блюда турецкой кухни

Фаршированные мидии по-турецки.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Сырые котлеты со специями.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Тантуни

Самые популярные блюда турецкой кухни

Менемен — традиционный завтрак на основе яиц, помидоров, лука, перца.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Бурекас.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Кнафе — блюдо на основе кадаифской вермишели и козьего сыра.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Айран — кисломолочный напиток.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Пахлава.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Лукум.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Локма.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Тулумба.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Кофе по-турецки.

Самые популярные блюда турецкой кухни

Турецкий чай.

©


Ссылка на первоисточник
наверх