Самые популярные блюда турецкой кухни

Турецкая кухня — симбиоз традиций разных народов мира. На протяжении столетий она формировалась под влиянием культур Ближнего Востока, Малой и Средней Азии и Средиземноморья. Наиболее популярными блюдами местной гастрономии считаются мясные яства, королём которых можно назвать кебаб. В Турции насчитывается более десятка разных видов кабаба, причём их рецептура отличается в зависимости от региона.
Туристов-сладкоежек порадует несметное разнообразие традиционных сладостей — лукум, халва, пахлава — на любой вкус и карман.
Каждому путешественнику стоит отведать в Турции кофе по-турецки или чай из маленьких стаканчиков, напоминающих рюмки, бублик «симит», фаршированные мидии по-турецки, и лахмаджун — подобие пиццы.
Симит.
Гёзлеме.
Лахмаджун.
Мутанджана — баранина с сухофруктами.
Креветки в горшочке
Искандер-кебаб.
Адана-кебаб.
Кюфта
Фаршированные мидии по-турецки.
Сырые котлеты со специями.
Тантуни
Менемен — традиционный завтрак на основе яиц, помидоров, лука, перца.
Бурекас.
Кнафе — блюдо на основе кадаифской вермишели и козьего сыра.
Айран — кисломолочный напиток.
Пахлава.
Лукум.
Локма.
Тулумба.
Кофе по-турецки.
Турецкий чай.
