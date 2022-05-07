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Мультяшные овечки: черноносые овцы такие милые, что трудно поверить в их реальность


Черноносые овечки из Швейцарии.

Черноносые овечки из Швейцарии.

Черноносые овцы разделили Интернет на два лагеря: одни уверяют, что милее животных просто не существует, другие говорят, что эти овечки такие жуткие, что видимо их кто-то специально создал, насмотревшись мультфильмов. На самом деле это совершенно реальные овечки, родина которых находится в Швейцарии.

Ягнята и взрослая овца.

Ягнята и взрослая овца.

 
Нос в снегу.

Нос в снегу.

 

По окрасу Валлисские Черноносые овцы (Valaise Blacknose Sheep, Валлис или Вале - один из кантонов в Швейцарии) немного напоминают сиамских кошек - их ноги, мордочка и ушки черного цвета, в то время как основная масса шерсти - почти белая. Весит такая овечка 70-100 кг, и немалую долю этого веса составляет шерсть (до пяти килограмм с одной овцы). Черноносые овечки тем и славятся, что их можно выращивать и ради шерсти, и ради мяса. Хотя глядя на такое чудо, многие соглашаются, что их следует растить как обычных домашних животных - исключительно ради эстетического наслаждения.
Черноносые барашки.

Черноносые барашки.

 
Шерсть черноносых овец длинная, но грубая.

Шерсть черноносых овец длинная, но грубая.

 

Валлисские Черноносые овечки прекрасно адаптированы к суровому климату Швейцарии - они легко карабкаются по горам, не боятся холодов и дождей, а длинные ноги позволяют им не увязнуть в снегах.
Первые упоминания о супер-овечках относятся к середине пятнадцатого века, однако официально эту породу признали совсем недавно - всего лишь в 1962 году. Интересно, что у этой породы и у баранов, и у овец есть рога, а нынешние фермеры нередко стараются разводить самых "няшных" барашков - у которых шерсть особенно кучерява, а контраст между черным и белым самый яркий.
Горные овцы.

Горные овцы.

 
Черноносые овечки из Швейцарии.

Черноносые овечки из Швейцарии.

 
Швейцарские овечки.

Швейцарские овечки.

 
Ягнята.

Ягнята.

 
Черноносых овец нередко в последнее время разводят как декоративное животное.

Черноносых овец нередко в последнее время разводят как декоративное животное.

 
Рога есть как у баранов, так и у овец.

Рога есть как у баранов, так и у овец.

 
Черноносая овечка.

Черноносая овечка.

 
Густой подшерсток помогает овцам выжить в сильные холода.

Густой подшерсток помогает овцам выжить в сильные холода.

 
Черноносая и обычная овечки.

Черноносая и обычная овечки.

 
Необычные овцы из Швейцарии.

Необычные овцы из Швейцарии.

 
Валлисские овцы.

Валлисские овцы.

 

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Мультяшные овечки: черноносые овцы такие милые, что трудно поверить в их реальность

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Мультяшные овечки: черноносые овцы такие милые, что трудно поверить в их реальностьПодписаться на мой Instagram
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