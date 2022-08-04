Размывая грань между природой и архитектурой: жилой дом из бетона и стекла

Cerrado House - жилой дом в предгорьях Sierra da Moeda (Бразилия).
На территории горного хребта Sierra da Moeda (Бразилия) расположен одинокий дом из стекла и бетона. Широкие окна буквально стирают грань между жилым пространством и окружающей природой. А на крыше дома скрыт от посторонних глаз бассейн.
Архитекторский проект компании Vazio S / A.
Команда архитекторов из компании Vazio S / A реализовала проект строительства жилого особняка в предгорьях Серра-да-Моеда. Дом под названием Cerrado House представляет собой строение, в котором основными строительными материалами стали бетон и стекло. Простые, незамысловатые формы прекрасно гармонируют со сдержанным ландшафтом.
Большие окна визуально увеличивают пространство.
Огромные окна визуально увеличивают и без того немаленькое пространство дома. Если хозяевам захочется укрыться от посторонних взглядов или палящих лучей солнца, то с северо-западной стороны дома установлены деревянные жалюзи.
Cerrado House. Окна стирают границы между комнатами и окружающим ландшафтом.
Cerrado House. Интерьер.
В доме площадью 320 квадратных метров расположены просторная гостиная, кухня со столовой и три спальни. К задней части дома пристроена лестница, которая ведет на крышу. Наверху оборудована открытая терраса и бассейн.
Cerrado House. Лестница, ведущая на крышу к бассейну.
Cerrado House. Бассейн на крыше.
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