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Размывая грань между природой и архитектурой: жилой дом из бетона и стекла


Cerrado House - жилой дом в предгорьях Sierra da Moeda (Бразилия).

Cerrado House - жилой дом в предгорьях Sierra da Moeda (Бразилия).

На территории горного хребта Sierra da Moeda (Бразилия) расположен одинокий дом из стекла и бетона. Широкие окна буквально стирают грань между жилым пространством и окружающей природой. А на крыше дома скрыт от посторонних глаз бассейн.

Архитекторский проект компании Vazio S / A.

Архитекторский проект компании Vazio S / A.

Команда архитекторов из компании Vazio S / A реализовала проект строительства жилого особняка в предгорьях Серра-да-Моеда. Дом под названием Cerrado House представляет собой строение, в котором основными строительными материалами стали бетон и стекло. Простые, незамысловатые формы прекрасно гармонируют со сдержанным ландшафтом.
Большие окна визуально увеличивают пространство.

Большие окна визуально увеличивают пространство.

Огромные окна визуально увеличивают и без того немаленькое пространство дома. Если хозяевам захочется укрыться от посторонних взглядов или палящих лучей солнца, то с северо-западной стороны дома установлены деревянные жалюзи.
Cerrado House. Окна стирают границы между комнатами и окружающим ландшафтом.

Cerrado House. Окна стирают границы между комнатами и окружающим ландшафтом.

 
Cerrado House. Интерьер.

Cerrado House. Интерьер.

В доме площадью 320 квадратных метров расположены просторная гостиная, кухня со столовой и три спальни. К задней части дома пристроена лестница, которая ведет на крышу.
Наверху оборудована открытая терраса и бассейн.
Cerrado House. Лестница, ведущая на крышу к бассейну.

Cerrado House. Лестница, ведущая на крышу к бассейну.

 
Cerrado House. Бассейн на крыше.

Cerrado House. Бассейн на крыше.

 

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Размывая грань между природой и архитектурой: жилой дом из бетона и стекла

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Размывая грань между природой и архитектурой: жилой дом из бетона и стеклаПодписаться на мой Instagram
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