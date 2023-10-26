Самые знаменитые могилы цариц и королев прошлого: От легендарной волшебницы до ревнивой жены

К последнему пристанищу покойного, как бы ни было телу всё равно после смерти, принято относиться с пиететом. Неудивительно, что усыпальницы знатных женщин, а тем более правительниц, отличаются и часто становятся достопримечательностями — настолько величественно они исполнены. Вот список самых знаменитых могил цариц и королев прошлого.
Тадж-Махал
Эта усыпальница вспоминается первой, когда речь заходит о гробницах цариц. Шах-Джахан, индийский правитель из династии Бабуридов, так любил свою жену Мумтаз-Махал, что не уставал посещать её покои, так что царице пришлось рожать без остановки. Четырнадцатые роды её доконали.
Тадж-Махал, самая знаменитая усыпальница Индии.
В память о своей любви Шах-Джахан построил настоящий дворец, в котором до сих пор покоится прах Мумтаз-Махал. Самого Шах-Джахана похоронили возле неё. Строили дворец двадцать лет, вокруг него возведены парк и стена с четырьмя минаретами, а внутри — две декоративные гробницы. Именно декоративные, а не декорированные. Настоящие могилы шаха и его жены расположены под землёй.
В Тадж-Махал приезжает множество туристов, благо, размеры дворца позволяют пропускать настоящие толпы. Увы, но современная экологическая ситуация в Агре может скоро сделать могилу недоступной для туристов — её стены постепенно желтеют и разрушаются от выхлопов автомобилей и грязной дождевой воды, и в какой-то момент находиться на территории усыпальницы станет небезопасно.
Гробницы Шах-Джахана и Мумтаз-Махал.
Могила Марии Терезии
Знаменитый императорский склеп в Вене расположен под Церковью Капуцинов. В нём покоятся останки почти полутора сотен представителей династии Габсбургов. Правда, не полностью: по традиции, перед похоронами из тел изымали сердца и хоронили их отдельно, в других церквях, в серебряных и медных урнах.
В склеп под Церковью Капуцинов водят экскурсии, так что посмотреть надгробия императоров не проблема. Многие из них причудливо оформлены. Но самое знаменитое надгробие — на гробнице Марии Терезии и её мужа. Оно оформлено в виде супружеской постели. Императрица с мужем сидят в ней, глядя друг на друга, и Мария Терезия тянется рукой к мечу.
Надгробья могил королей и королев нередко представляют из себя парные скульптуры, но другой такой оригинальной не сыскать.
Вероятно, в этой композиции нашёл отражение тот факт, что императрица горячо любила своего мужа и требовала от него ночевать в её постели, а он с какого-то момента стал этого избегать. Марии-Терезии приходилось буквально использовать свою власть, чтобы удерживать супруга возле себя ночами.
Вознесенский некрополь
В склеп Вознесенского монастыря в московском Кремле толпы туристов не стекаются, и всё же он знаменит. В нём находится около восьмидесяти саркофагов, хозяева шестидесяти восьми из которых известны: почти все они — царицы, княгини и княжны.
Софья Палеолог и Марья Старицкая.
Благодаря вскрытию могил некрополя прояснилось множество загадок истории. Например, отчего умерла жена Ивана Грозного Анастасия, как выглядели знатные женщины прошлого (по их черепам сделаны реконструкции, давно уже ставшие знаменитыми). А могила девочки Марии Старицкой, племянницы Ивана Грозного, убитой его фаворитом Малютой Скуратовым, рассказала, что даже знатные дети в Средние Века страдали от рахита. Кроме того, поражает, насколько же Мария похожа на своего дядю-царя внешне. Точнее, оба они похожи на общего предка — Софью Палеолог.
Могила царицы Химико
После одной из первых правительниц, царицы Химико, осталось так мало упоминаний, что долгое время её предпочитали считать вообще легендой и связывали с мифами о богине Аматерасу. Химико упоминается в китайских хрониках как правительница страны Яматай, шаманка, избранная на престол, чтобы прекратить бесконечную войну за него между мужчинами-вождями.
По легендам, чтобы не терять волшебную силу, царица хранила девственность и не останавливала свой выбор ни на одном мужчине. Она окружила себя тысячей избранных девушек, которые прислуживали ей и занимали все дворцовые должности. Чтобы избегать личного контакта с мужчинами и не оскверниться, царица передавала свою волю мужчинам-вождям через родного брата, единственного из мужчин, которого девушкам-охранницам было велено подпускать к царице. Китайцы писали, что всё время правления Химико в стране Яматай царили мир и процветание и после её смерти снова начались войны и междоусобицы, разоряющие край. Через год вожди опомнились и избрали новую царицу-шаманку, тринадцатилетнюю племянницу Химико по имени Тоё.
Один из памятников царице Химико.
В самом начале двадцать первого века японские археологи обнаружили развалины древнего дворца, а в 2009 году возле развалин нашлась могила. Длина могилы почти достигает трёхсот метров, что очень необычно и указывает на особый статус покойной. Радиоуглеродный анализ показал, что гробница была поставлена примерно в тот период, когда жила и умерла Химико, и открытие сразу перенесло царицу из разряда мифических персонажей в ряд вероятно существовавших на самом деле.
Для японцев, верящих, что правители страны происходят от самой Аматерасу (как и Химико с её братом), это делает могилу Химико священный. Когда учёные ещё только подтвердили, что могила может принадлежать Химико, императорская семья закрыла её для изучения (которое, увы, почти всегда происходит за счёт осквернение могилы). Посещать могилу свободно тоже нельзя. Но даже без множества её фотографий могила моментально стала культовой для японцев. Ещё бы, ведь Химико — важный персонаж японских легенд о становлении своей особой государственности.
Кадр из фильма «Химико» 1974 года.
Мавзолей королевы Луизы
Усыпальницу знаменитой прусской королевы, возглавившей сопротивление Наполеону, поставили прямо в саду Шарлоттенбургского дворца, и его можно посещать точно так же, как Тадж Махал. Луиза умерла в тридцать четыре года от воспаления лёгких, и горячо любящий её супруг нарочно выбрал для могилы место, которое ей нравилось и при жизни: жизнерадостная Луиза не очень любила кладбища, зато обожала парки и сады.
Позже усыпальницу расширяли, чтобы похоронить там также мужа и ещё четырёх человек. Но изо всех саркофагов люди приходят посмотреть именно на надгробие Луизы. Мраморная королева лежит с лицом человека, который долго мучился и, наконец, уснул; её права рука лежит на груди, словно пытаясь унять боль, ноги скрещены, на голове — тиара. Луиза считалась одной из самых красивых женщин Пруссии, но люди любили её не за это, а за твёрдую волю, с которой она сопротивлялась захватчикам.
Скульптура на саркофаге королевы Луизы.
Вестминстерское аббатство
Английских королев, правящих и нет, веками хоронили в Вестминстерском аббатстве. Там нашли последнее пристанище королева Анна, последняя из Стюартов на английском престоле, Елизавета I, последняя из Тюдоров, и множество королевских жён и дочерей.
Все царственные могилы Вестминстерского аббатства оформлены скульптурными надгробиями. Некоторые из них привлекают внимание тем, что ярко раскрашены. И всё же самым знаменитым считается надгробие Доброй королевы Бесс — Елизаветы I, хотя оно представляет собой одноцветный скульптурный портрет покойной (то есть, ничем не отличается от большинства других могил). В любом случае, поток желающих посмотреть на каменных лежащих королев и королей не иссякает.
В Вестминстерском аббатстве лежит множество королев.
Мавзолей Хюррем-султан
Несмотря на красивую историю любви, Роксолана и Сулейман похоронены отдельно друг от друга. Мавзолей Роксоланы, где покоятся, кстати, ещё два человека, поставили во дворе самой большой мечети Стамбула. Там же через восемь лет поставили и мавзолей для Сулеймана. Он тоже лежит не в одиночестве. Почему же в просторных мавзолеях их могилы нельзя было устроить рядом?
Дело в том, что Сулейман пережил Роксолану, и пришлось бы тогда хоронить его в могиле покойной жены — а это считалось принижением достоинства султана. Вот если бы Роксолана его пережила, проблем с тем, чтобы похоронить её возле мужа, не было бы. В любом случае, её мавзолей внутри — настоящая восточная сказка, и поклонники её истории обязательно, посетив Стамбул навещают и могилу Хюррем-султан — с фотоаппаратом.
В мавзолее Роксоланы не думается о смерти, тут совсем не мрачно.
Гробницы цариц Нефертари и Тити
В Египте найдено несколько некрополей. Один из них называют «Долиной цариц» — там похоронено множество жён фараонов (хотя и не только они). Самые красочные из этих гробниц — у Нефертари и Тити. Фотографии и сделанные вручную срисовки с росписи стен этих гробниц давно гуляют из издания в издание и по интернету. Гробница Нефертари, главной жены Рамзеса Великого, также очень велика для царицы — в ней семь залов. Возле гроба начертано стихотворение-эпитафия от Рамзеса, один из древнейших образцов любовной поэзии: «Любовь моя единственная! Никто ей не соперник, она – красивейшая из живших на земле женщин, за мгновение укравшая мое сердце!»
По легендарной гробнице Нефертари скоро можно будет побродить онлайн, по трёхмерной компьютерной реконструкции.
Если на фресках могилы Нефертари чаще всего повторяются изображения Осириса и Анубиса, бога оживающего и бога мёртвых, то в гробнице Тити — множество портретов Хатхор, богини неба и красоты. Считается, что мужем Тити также был Рамзес, но десятый (Великий был вторым). Некоторое время в могилы цариц пускали посетителей, но от дыхания и освещения чудесные фрески стали разрушаться, так что теперь войти внутрь может не каждый.
Текст: Лилит Мазикина.
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