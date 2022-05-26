7 вещей, которые ухудшают зрение

Около 80% информации о мире человек получает с помощью зрения. Зрительное восприятие – сложнейшая система, которую изучают даже разные науки. Чем мы ежедневно портим зрение, подскажут офтальмологи.
1. Монитор, планшет, смартфон, электронная книга
Пагубное воздействие технологий на глаза всем хорошо известно с детства: все мы помним, что нельзя подходить близко к телевизору. По словам Рэчел Бишоп из Национального института глаза США, когда вы смотрите на экран, происходит следующее: 1) вы меньше моргаете, что приводит к иссушению роговицы; 2) глаз фокусируется на одном месте, глазные мышцы перенапрягаются, а деградация мышц является одной из причин близорукости; 3) глаза расширяются больше обычного, и вредное воздействие на них усиливается. В случае с электронной книгой к сказанному добавляется еще вред от освещенного экрана: если свет слишком яркий и контрастный, глаза страдают.
2. Чтение и освещение
В классической офтальмологии длительное чтение является фактором риска развития близорукости, особенно в раннем возрасте. По мнению детских офтальмологов, читать нужно за партой, с прямой спиной, а расстояние от глаз до книги должно быть 40-45 см. При этом лучше всего, чтобы на книгу падал естественный свет, и не было теней. Именно естественный свет – лучшее освещение для чтения. При этом непрерывно читать следует не более 45 минут. Плохое освещение вредит зрению именно в связи с чтением: источник света должен быть достаточно ярким и равномерным. Особенно вредно чтение лежа, так как невозможно исполнить все приведенные рекомендации. Плюс, из-за неправильного положения глаз по отношению к объекту – книге – будет развиваться астигматизм. Что касается размера шрифта, то он в идеале должен быть таким, чтобы глаза не перенапрягались при чтении, и в данном случае важен не только кегль – 13 – 14, но и межстрочные интервалы.
3. Ультрафиолет
Солнце может вызвать серьезные ожоги кожи и даже привести к раку, но долгое воздействие ультрафиолетовых лучей также портит глаза. Правда, это не относится к прогулкам на свежем воздухе солнечным днем, когда солнце напротив снабжает глаза витаминами и активизирует обмен важных веществ. Избыточное ультрафиолетовое излучение, как говорят врачи, приводит к деградации клеток сетчатки. В молодом возрасте это часто незаметно, в с возрастом способности к регенерации ухудшаются.
4. Опасная диета
Фаст-фуд: постоянные гамбургеры и кока-кола, то есть, диетологически, насыщенные жиры и сахар – первые в мире продукты, которые портят сосуды. А микроциркуляция в сосудах глаз – ключевая вещь для их здоровья. Кроме того, глазодвигательные мышцы могут быть подвержены и ожирению. Плюс ко всему, такие продукты начисто лишены главного глазного витамина А.
5. Курение
Эта вредная привычка увеличивает риск катаракты и заболеваний сетчатки, а также приводит к дегенерации зрительных мышц и оптического нерва. Кроме очевидного раздражающего действия дыма, курение приводит к нарушениям кровообращения, а хорошая микроциркуляция крови – один из главных залогов хорошего зрения.
6. Очки
Многие врачи – офтальмологи в пику производителям очков и линз утверждают: ношение очков не только никогда не приводит к улучшению зрения, – с ними почти всегда ситуация ухудшается, а зачастую к существующей болезни глаза добавляется дополнительная. Маргарет Корбет в книге «Как приобрести хорошее зрение без очков» пишет: «Расстояние между линзами должно соответствовать с точностью 0,1 мм расстоянию между зрачками. Это очень важно, так как на сетчатке глаза существует макула – точка особой чувствительности, через которую идет большая часть зрительной информации. Если межцентровое расстояние очков нарушено, на новом месте образуется другая макула. Так, сняв очки, вы можете вдруг увидеть 3 столба вместо одного».
7. Кабинетный образ жизни
Долгое чтение, учебные занятия за партой, наконец вышивание и другие ремесла приводят к ухудшению зрения. И это действительно так. Вот только подобная деятельность – не единственная причина. По данным большого исследования медиков из Кембриджа, более рискованным является не само чтение и вышивание, а общий образ жизни. Люди слишком мало времени проводят вне помещения на природе и в открытых пространствах. Так, мировой рекорд установил Сингапур, где близоруких – 82%. Главный враг миопии – прогулки. И лишний час на свежем воздухе снижает риск близорукости на 26 процентов. «Во-первых, естественный свет, который ярче искусственного освещения, способствует выработке допамина в сетчатке (допамин – это нейромедиатор, который в том числе ограничивает рост глазного яблока); во-вторых, вне помещения наши глаза естественным образом фокусируются на самых дальних объектах, даже на линии горизонта, если мы находимся за пределами города». В исследовании англичан приняли участие 10 400 взрослых и детей. Кроме взаимосвязи здоровья глаз с нахрждением на свежем воздухе не было получено подтверждения того, что риск развития миопии напрямую зависит от длительности работы за компьютером, просмотра телевизионных программ или занятий другими видами деятельности, связанными с фокусировкой зрения на расстоянии 30 см.
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