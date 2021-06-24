Что остаётся за кадром съёмок каскадёров, или Как работают настоящие герои

Гарольд Ллойд выполняет трюк в фильме «Безопасность прениже всего!» («Наконец в безопасности»), 1923 год

Любовь Орлова верхом на быке в фильме «Веселые ребята», 1934 год

Инна Бурдученко получила всесоюзную известность, снявшись в исторической драме «Иванна», 1959 год

Джеки Чан – автор и исполнитель множества трюков, многие из которых по-настоящему опасны

Том Круз в фильме «Миссия невыпонима-2» все трюки выполнял сам

Крушение «Титаника» - самые массовые съемки каскадеров в истории