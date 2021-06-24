Что остаётся за кадром съёмок каскадёров, или Как работают настоящие герои

Каскадер – очень мужественная профессия. Этот настоящий герой кинематографа должен гореть заживо, бросаться с высоких крыш, гонять на машинах, заворачивая крутые виражи, в общем делать все то, за что потом киноактера, которого он дублировал, будут считать очень «крутым». В этом обзоре – рассказ о самых известных каскадерах в истории кинематографа и о том, кто из актеров не прячется за спинами подготовленных трюкачей.
Если говорить об истории, то необходимость выполнять опасные трюки за неподготовленного и часто неспособного на это актера возникла в первые же годы существования кино. Поэтому дублеры появились еще в немых лентах. Считается, что первым кинотрюком был прыжок каскадера из горящего воздушного шара в Гудзон. Съемки проходили в ноябре 1910 года, так что этой профессии уже больше 100 лет!
Однако были и тогда уже актеры, которые почитали необходимым для своей профессиональной чести уметь выполнять опасные трюки. Ярчайшим примером является Гарольд Ллойд. Этот комический актер, кстати, хоть и был менее популярен, чем Чарли Чаплин, но умудрился в целом за свою карьеру получить больше денег и стал одним из основателей Академии кинематографических искусств и наук. Гарольд Ллойд был бесстрашным трюкачом и даже лишился из-за этого двух пальцев на руке. Кадр, в котором актер висит на стрелке башенных часов, вошел в историю кинематографа.
Гарольд Ллойд выполняет трюк в фильме «Безопасность прениже всего!» («Наконец в безопасности»), 1923 год
В нашем кинематографе одним из первых фильмов, в котором использовали каскадеров, стали «Веселые ребята». В сцене драки снимали специально подготовленных спортсменов (первых трюкачей обычно набирали из спорта и цирка). А вот при съемках момента с быком, который забрел «в гости», проявила настоящее мужество Любовь Орлова. По сценарию животину должен был оседлать Леонид Утесов, но он наотрез отказался от опасного, на его взгляд, мероприятия, и тогда хрупкая актриса предложила проделать этот трюк сама. Правда, бык ее сбросил, и она больше месяца пролежала в больнице, но ради искусства, как известно, настоящий актер способен на все.
Любовь Орлова верхом на быке в фильме «Веселые ребята», 1934 год
Конечно, история трюков в кино – это заодно и печальная ретроспектива. Так, в 1960-м году на съемках фильма «Цветок на камне» погибла молодая актриса Инна Бурдученко. По сюжету девушка должна была вынести из горящего деревянного дома знамя. При съемках этого опасного момента трюк девушка выполняла сама (предлагали ли ей дублера - неизвестно). К сожалению, горящее здание обрушилось на актрису. Ее вынес из огня участвовавший в массовке шахтер, и несколько дней вся страна боролась за жизнь 21-летней девушки. Много доноров сдали кровь и кожу, однако спасти ее не удалось. Режиссер фильма Анатолий Слесаренко был осужден по уголовной статье, и заканчивал ленту Сергей Параджанов.
Инна Бурдученко получила всесоюзную известность, снявшись в исторической драме «Иванна», 1959 год
Однако некоторые актеры, выполняющие опаснейшие трюки, кажутся заговоренными. Мировая звезда Джеки Чан стал известен в основном благодаря своим невероятным способностям к акробатике и боевым искусствам. Начинал карьеру он, кстати, именно как каскадер. Несмотря на несколько десятков травм, все, что он делает в кадре – это гарантированно его собственные трюки. Считается, что он даже создал новый киножанр, однако в этих комедийных боевиках сниматься может только он, так как подвергаться такому риску другие актеры просто не готовы.
Джеки Чан – автор и исполнитель множества трюков, многие из которых по-настоящему опасны
Том Круз – еще один актер, который многие трюки на площадке выполняет сам. Так, например, в фильме «Миссия невыпонима-2» одним из самых запоминающихся стал эпизод на скале, в котором актер висел над пропастью. В третьей части он также без дублера прыгал с 25-метровой высоты - с крыши здания. Требовался крупный план в свободном падении, поэтому заменить Тома никто не мог. Делали семь дублей.
Постановщик трюков Вик Армстронг позднее делился впечатлениями: «Каждый раз, когда он падал, перед моим внутренним взором проносились трагические заголовки завтрашних газет. Я был в ужасе». Однако в «Миссия невыпонима-6» актер-таки «допрыгался». Круз получил серьезную травму – сломал лодыжку. После оплаты 8-недельного простоя фильм стал в результате самым дорогим из всех серий франшизы.
Том Круз в фильме «Миссия невыпонима-2» все трюки выполнял сам
Есть в истории опасного кино и самый дорогой трюк. В 1993 году профессиональный каскадер Саймон Карн получил ровно 1 млн долларов за выполнение невероятного момента, который больше никто и никогда не повторял. На съемках фильма «Скалолаз», дублируя Сильвестра Сталлоне, он на высоте больше 4,5 тысяч метров, перебрался из одного самолета в другой по натянутой веревке. Понятно, что оба самолета при этом двигались с огромной скоростью, поэтому трос раскачивался с огромной силой.
Крушение «Титаника» - самые массовые съемки каскадеров в истории
Узнав об этой задумке, страховая кампания отказалась иметь дело с каскадером, и в случае неудачи компенсировать ущерб ему должен был лично Сталлоне. К счастью, трюк удался, и теперь он внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой одиночный. А вот рекорд за массовые сумасбродства на камеру принадлежит «Титанику». В сцене катастрофы участвовали около сотни каскадеров, и суммарно их гонорары превысили 3 миллиона долларов.
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