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9 вещей, которые не следует выбрасывать в раковину и унитаз

9 вещей, которые не следует выбрасывать в раковину и унитаз

Согласитесь, что каждый из нас очень часто выбрасывает что-то в канализацию, даже не задумываясь над тем, к каким последствиям это может привести. На самом деле даже вещи на первый взгляд абсолютно безвредные для труб, могут стать причиной засора и сантехнического коллапса в будущем.

Поэтому если не хочется плавать из спальни в туалет на каноэ, лучше воздержаться от выбрасывания этих вещей.

1. Жевательная резинка

Резинка налипает на трубы.

Резинка налипает на трубы.

Жевательная резинка не растворяется в воде, а к тому же она способна прилипать к стенам труб, накапливаться, прикреплять к себе дополнительный мусор и становиться в конечном итоге причиной забитой трубы. Именно поэтому нельзя бросать жвачки в раковину или туалет.

2. Рыбки

Это же просто не этично!

Это же просто не этично!

Не стоит сливать в канализацию тушки мертвых домашних рыбок. Это крайне не гигиенично. Более того, не стоит выбрасывать в канализацию еще живых рыбок! И дело даже не в том, что это не способствует чистоте, а в том, что это еще наносит вред экологии. Очень часто рыбы выживают и вытесняют традиционных представителей природы в водохранилищах.

3. Пластырь

Долго не разлагается в воде.

Долго не разлагается в воде.

Лейкопластырь имеет весьма сложный состав, что делает его идеальным кандидатом на создание засора в сточной трубе.

Сплав жира, воска, каучука, смол и прочих ингредиентов не исчезнет просто так, оказавшись в воде.

4. Контактные линзы

Загрязняют природу.

Загрязняют природу.

Еще один очень сложный предмет, который не разлагается, оказавшись в воде долгие годы. Более того, линзы, выброшенные в канализацию, могут нанести вред экологии. Специалисты подсчитали, что каждый год в воде оказывается более 20 тонн линз.

5. Кошачьи экскременты

Содержимое лотка легко забьет туалет.

Содержимое лотка легко забьет туалет.

Многие люди сегодня держат котов дома, однако не стоит выбрасывать продукты их жизнедеятельности (как и сам наполнитель) в туалет. Лучше вычищать их вместе со всем остальным лотком и выносить в мусор, вместе с твердыми отходами.

6. Хлорный отбеливатель

Быстро повреждает трубы.

Быстро повреждает трубы.

Хлор - вещь достаточно опасная и агрессивная, чтобы стать причиной порчи труб. Пользоваться хлорным отбеливателем можно, но точно не стоит делать это каждый день. Помните, что в действительности ваш унитаз не нуждается в ежедневном использовании средств промышленной очистки.

7. Маска для лица

Не смывайте маску полностью.

Не смывайте маску полностью.

Если маска для лица сделана на основе глины, то ее не стоит смывать в канализацию. Маленькие частицы этого состава совершенно точно осядут на стенах труб и впоследствии могут стать причиной засора. Лучше всего верхний слой маски снимать салфеткой, а смывать в канализацию рекомендуется только ее остатки.

8. Чайная заварка

А выглядит так безвредно.

А выглядит так безвредно.

Несмотря на внешнюю безобидность, чайная заварка также может стать причиной засора. Она способна собираться вместе, сбиваться с другими проблемными элементами в трубе, прессоваться и мешать воде пройти дальше.

9. Целлофановый пакет

Такое точно не стоит выбрасывать.

Такое точно не стоит выбрасывать.

Совершенно очевидно, что выбрасывать целлофановый пакет в унитаз не стоит. Тем не менее, как показывает практика, находятся и такие энтузиасты. Подобный мусор с высочайшей степенью вероятности станет причиной образования затора в трубе уже в ближайшее время.

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