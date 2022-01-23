9 вещей, которые не следует выбрасывать в раковину и унитаз

Согласитесь, что каждый из нас очень часто выбрасывает что-то в канализацию, даже не задумываясь над тем, к каким последствиям это может привести. На самом деле даже вещи на первый взгляд абсолютно безвредные для труб, могут стать причиной засора и сантехнического коллапса в будущем.
Поэтому если не хочется плавать из спальни в туалет на каноэ, лучше воздержаться от выбрасывания этих вещей.
1. Жевательная резинка
Резинка налипает на трубы.
Жевательная резинка не растворяется в воде, а к тому же она способна прилипать к стенам труб, накапливаться, прикреплять к себе дополнительный мусор и становиться в конечном итоге причиной забитой трубы. Именно поэтому нельзя бросать жвачки в раковину или туалет.
2. Рыбки
Это же просто не этично!
Не стоит сливать в канализацию тушки мертвых домашних рыбок. Это крайне не гигиенично. Более того, не стоит выбрасывать в канализацию еще живых рыбок! И дело даже не в том, что это не способствует чистоте, а в том, что это еще наносит вред экологии. Очень часто рыбы выживают и вытесняют традиционных представителей природы в водохранилищах.
3. Пластырь
Долго не разлагается в воде.
Лейкопластырь имеет весьма сложный состав, что делает его идеальным кандидатом на создание засора в сточной трубе.Сплав жира, воска, каучука, смол и прочих ингредиентов не исчезнет просто так, оказавшись в воде.
4. Контактные линзы
Загрязняют природу.
Еще один очень сложный предмет, который не разлагается, оказавшись в воде долгие годы. Более того, линзы, выброшенные в канализацию, могут нанести вред экологии. Специалисты подсчитали, что каждый год в воде оказывается более 20 тонн линз.
5. Кошачьи экскременты
Содержимое лотка легко забьет туалет.
Многие люди сегодня держат котов дома, однако не стоит выбрасывать продукты их жизнедеятельности (как и сам наполнитель) в туалет. Лучше вычищать их вместе со всем остальным лотком и выносить в мусор, вместе с твердыми отходами.
6. Хлорный отбеливатель
Быстро повреждает трубы.
Хлор - вещь достаточно опасная и агрессивная, чтобы стать причиной порчи труб. Пользоваться хлорным отбеливателем можно, но точно не стоит делать это каждый день. Помните, что в действительности ваш унитаз не нуждается в ежедневном использовании средств промышленной очистки.
7. Маска для лица
Не смывайте маску полностью.
Если маска для лица сделана на основе глины, то ее не стоит смывать в канализацию. Маленькие частицы этого состава совершенно точно осядут на стенах труб и впоследствии могут стать причиной засора. Лучше всего верхний слой маски снимать салфеткой, а смывать в канализацию рекомендуется только ее остатки.
8. Чайная заварка
А выглядит так безвредно.
Несмотря на внешнюю безобидность, чайная заварка также может стать причиной засора. Она способна собираться вместе, сбиваться с другими проблемными элементами в трубе, прессоваться и мешать воде пройти дальше.
9. Целлофановый пакет
Такое точно не стоит выбрасывать.
Совершенно очевидно, что выбрасывать целлофановый пакет в унитаз не стоит. Тем не менее, как показывает практика, находятся и такие энтузиасты. Подобный мусор с высочайшей степенью вероятности станет причиной образования затора в трубе уже в ближайшее время.
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