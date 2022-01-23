9 вещей, которые не следует выбрасывать в раковину и унитаз

Согласитесь, что каждый из нас очень часто выбрасывает что-то в канализацию, даже не задумываясь над тем, к каким последствиям это может привести. На самом деле даже вещи на первый взгляд абсолютно безвредные для труб, могут стать причиной засора и сантехнического коллапса в будущем.

Поэтому если не хочется плавать из спальни в туалет на каноэ, лучше воздержаться от выбрасывания этих вещей.

1. Жевательная резинка

Резинка налипает на трубы.

Жевательная резинка не растворяется в воде, а к тому же она способна прилипать к стенам труб, накапливаться, прикреплять к себе дополнительный мусор и становиться в конечном итоге причиной забитой трубы. Именно поэтому нельзя бросать жвачки в раковину или туалет.

2. Рыбки

Это же просто не этично!

Не стоит сливать в канализацию тушки мертвых домашних рыбок. Это крайне не гигиенично. Более того, не стоит выбрасывать в канализацию еще живых рыбок! И дело даже не в том, что это не способствует чистоте, а в том, что это еще наносит вред экологии. Очень часто рыбы выживают и вытесняют традиционных представителей природы в водохранилищах.

3. Пластырь

Долго не разлагается в воде.

Лейкопластырь имеет весьма сложный состав, что делает его идеальным кандидатом на создание засора в сточной трубе.

4. Контактные линзы

Сплав жира, воска, каучука, смол и прочих ингредиентов не исчезнет просто так, оказавшись в воде.

Загрязняют природу.

Еще один очень сложный предмет, который не разлагается, оказавшись в воде долгие годы. Более того, линзы, выброшенные в канализацию, могут нанести вред экологии. Специалисты подсчитали, что каждый год в воде оказывается более 20 тонн линз.

5. Кошачьи экскременты

Содержимое лотка легко забьет туалет.

Многие люди сегодня держат котов дома, однако не стоит выбрасывать продукты их жизнедеятельности (как и сам наполнитель) в туалет. Лучше вычищать их вместе со всем остальным лотком и выносить в мусор, вместе с твердыми отходами.

6. Хлорный отбеливатель

Быстро повреждает трубы.

Хлор - вещь достаточно опасная и агрессивная, чтобы стать причиной порчи труб. Пользоваться хлорным отбеливателем можно, но точно не стоит делать это каждый день. Помните, что в действительности ваш унитаз не нуждается в ежедневном использовании средств промышленной очистки.

7. Маска для лица

Не смывайте маску полностью.

Если маска для лица сделана на основе глины, то ее не стоит смывать в канализацию. Маленькие частицы этого состава совершенно точно осядут на стенах труб и впоследствии могут стать причиной засора. Лучше всего верхний слой маски снимать салфеткой, а смывать в канализацию рекомендуется только ее остатки.

8. Чайная заварка

А выглядит так безвредно.

Несмотря на внешнюю безобидность, чайная заварка также может стать причиной засора. Она способна собираться вместе, сбиваться с другими проблемными элементами в трубе, прессоваться и мешать воде пройти дальше.

9. Целлофановый пакет

Такое точно не стоит выбрасывать.

Совершенно очевидно, что выбрасывать целлофановый пакет в унитаз не стоит. Тем не менее, как показывает практика, находятся и такие энтузиасты. Подобный мусор с высочайшей степенью вероятности станет причиной образования затора в трубе уже в ближайшее время.

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