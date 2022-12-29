5 занятных фактов об ослах, которые упрямы, но не в меру сообразительны

Есть такое животное, одно название которого в приличных кругах уже считается ругательством. Речь идет об ослах. Каждый человек еще со школьной скамьи наслышан о том, насколько упрямы и невыносимы эти животные. Иронично, но при такой популярности осла в «фольклоре», мало кто из современных людей может похвастаться тем, что хотя бы раз видел это животное вживую. И это печально, ведь ослы в действительности являются крайне интересными представителями домашнего зверья.
1. Живет почти как человек
Живет почти столько же сколько человек. |Фото: pixabay.com.
Интересный факт: в фильмах Федора Бондарчука «9 рота» и Леонида Гайдая «Кавказская пленница» играла одна и та же ослица. Между картинами почти 40 лет, а животное одно и то же. Все это не является чем-то особенным для ослов. Средний срок жизни этих копытных составляет 50 лет. При хорошем уходе и не слишком изматывающей работе протянуть ослик может и все 60, что невероятно много по меркам домашних животных.
2. Крик, достойный хоррора
Кричат ослы страшно. |Фото: YouTube.
Даже маленькие дети знают о том, что ослики делают «Йа-йа-йа!». Однако, даже далеко не каждый взрослый слышал, как этот крик звучит в жизни. На самом деле запись зачастую искажает и сглаживает ужасность ослиных криков. В живую они звучат крайне громко и очень неприятно. Общаются таким образом ослы, даже когда у них все в порядке.
Вот можно послушать, если очень хочется. Но крик у ослов жуткий, мы вас предупредили!
3. Невероятно умный
Очень умные животные. |Фото: keywordbasket.com.
Ослы такие же умные, как и лошади. Их можно многому научить! Вот только среднестатистический осел в 2-3 раза своенравнее любой кобылки. С конями-то приходится помучаться, а ослы в этом отношении и вовсе невыносимы. Правда, когда заставляет жизненная ситуация, эти упрямые животные демонстрируют просто чудеса сообразительности и интуиции.
4. Уникальные уши
Слышат только нужно. |Фото: desafiojoven.com.
У ослов невероятно чуткий слух. Все благодаря уникальному строению ушной раковины. Дело в том, что ослы «умеют» отфильтровывать ненужные для них шумы и слышать только то, что действительно представляет для них интерес. А потому подкрасться к ослу и коварно напрыгнуть на чуткого зверя вряд ли получится.
5. Невероятная выносливость
Осел смотрит на тебя со значением. ¦Фото: pixabay.com.
Люди стали использовать ослов в качестве тяглого животного отнюдь не из-за отсутствия выбора. Дело в том, что ослы чудовищно выносливы и сильны. Только подумайте: один осел без особого для себя труда способен перевозить груз массой 2/3 от его собственной. Подобным не может похвастаться большинство пород лошадей. При этом в отличие от все те же лошадей ослы не так привередливы в еде, могут пить и есть раз в 10-12 часов, что особенно полезно при долгих переходах.
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