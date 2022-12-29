5 занятных фактов об ослах, которые упрямы, но не в меру сообразительны

1. Живет почти как человек

Живет почти столько же сколько человек. |Фото: pixabay.com.

2. Крик, достойный хоррора

Кричат ослы страшно. |Фото: YouTube.

3. Невероятно умный

Очень умные животные. |Фото: keywordbasket.com.

4. Уникальные уши

Слышат только нужно. |Фото: desafiojoven.com.

5. Невероятная выносливость

Осел смотрит на тебя со значением. ¦Фото: pixabay.com.