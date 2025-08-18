Пищевая сода в быту

Вы думаете, пищевую соду можно использовать только как разрыхлитель теста? Тогда вам полезно будет узнать, что соде можно найти гораздо больше применений в домашнем хозяйстве. А тот факт, что она такая недорогая, делает ее еще более ценной.
Избавляет от изжоги
Оказывается, сода – это великолепный антацид (препарат, нейтрализующий соляную кислоту в желудке).чашки воды избавит вас от изжоги. Принимайте через час после еды.
Газировка
Все, что нужно для приготовления газированного напитка — это несколько лимонов, чайная ложка соды, много сахара (нечасто можно позволить), и ваши дети забудут о «Кока-Коле», «Спрайте» и «Фанте».
Для мытья волос
Средства для волос, которые мы используем, плохо вымываются. Отличный глубоко очищающий шампунь можно получить, добавив в средство чайную ложку соды. Такой шампунь нужно осторожно втирать в волосы.
Устраняет неприятный запах
Если от вашей обуви исходит неприятный запах, поможет питьевая сода. Она также действует как фунгицид (противогрибковое средство), т.к. обладает мягкими антибактериальными свойствами.
Улучшает работу почек
Роль соды заключается в нейтрализации кислот, повышении щелочных резервов организма и поддержании в норме кислотно-щелочного баланса.
Освежитель воздуха
Хорошенько смешайте 5-6 капель эфирного масла и 1 столовую ложку соды. Поместите эту смесь в бутылку-распылитель, влив туда дистиллированную воду, и вы получите отличный освежитель воздуха!
От запаха в холодильнике
Сода впитывает сильные запахи пищи, чтобы они не повлияли на вкус других продуктов, хранящихся в холодильнике.
Для стирки белья
Во время стирки добавьте в воду немного пищевой соды (100 г на 5 кг белья), она поможет избавиться не только от въевшихся пятен, но также усилит действие стирального порошка и сделает цвета ярче.
При укусе насекомых
Несмотря на то, что ежедневное использование соды не очень полезно для вашей кожи, она может уменьшить покраснения, зуд и жжение после укуса насекомого. Сделайте простую пасту из воды и соды и нанесите ее как мазь на пораженную кожу.
Спа-салон на дому
Добавьте около полстакана соды в ванну для проведения спа-процедуры на дому. Такая ванна сделает кожу более упругой, подтянутой и бархатистой
Скраб для кожи
Соду можно использовать как отшелушивающее средство, она удаляет грязь и омертвевшие клетки, поддерживает защитный барьер кожи. Вы можете приготовить скраб-пасту из трех частей соды и одной части воды. Бережно массируйте кожу кончиками пальцев круговыми движениями, после чего смойте скраб прохладной водой.
Для чистки кастрюль
Чтобы удалить жир и остатки пищи на кастрюлях, сковородках и посуде, добавьте две столовые ложки соды в жидкость для мытья посуды.
Освежает дыхание
Всыпьте столовую ложку соды в стакан воды и размешайте. Прополощите раствором рот. Легкое и дешевое средство мгновенно нейтрализует запахи.
Отполирует серебряные украшения
Приготовьте пасту, состоящую из трех частей соды и одной части воды. Взяв чистую тряпочку или губку хорошенько натрите серебряные изделия пастой. Осторожно промойте и дайте высохнуть.
Очистит батарейки
Можно использовать соду для нейтрализации окисления батареек и аккумуляторов, применяемых в газонокосилке, автомобиле, детских игрушках, и т.д.
При солнечных ожогах
Сода успокоит обожженную кожу. Добавьте немного соды в любимый лосьон, и облегчение продлится дольше, даже после того, как вы примите ванну или душ.
Отбеливание зубов
Только не переусердствуйте. Помните, что содой можно поцарапать эмаль. Лучше чистить зубы содой не чаще нескольких раз в неделю. И не допускайте, чтобы сода оставалась на зубах больше двух минут.
Лечение рака
Исследование 2012 года, проведенное группой ученых Университета Аризоны, показало, что питьевая сода сокращает или полностью останавливает распространение рака молочной железы в легкие, мозг и костную ткань, но избыток ее может навредить здоровым органам.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии