Время от времени на рынках-барахолках можно наткнуться на загадочных чудаков, которые ищут старые советские металлические изделия и нюхают их перед принятием окончательного решения о покупке. Особой популярностью при этом пользуются старые советские ножницы для портных: такие большие и острые, что ими легко можно резать не только ткань, но и тонкий листовой металл.
Ножницы старые, а сталь добротная. /Фото: ay.by.
Долгое время основным производителем ножниц для портных в СССР был всего один единственный завод – это предприятие «Горизонт». Существовало оно с 1915 года. С 1930-х годов в стране стали появляться новые заводы, однако они чаще всего выпускали ножницы для портных по той же технологии и из тех же самых материалов. Несмотря на «брутальный» спартанский вид, ножницы, сделанные в Советском Союзе, были на редкость хорошими: острыми, удобными и надежными. Во многом это было обусловлено используемым материалом.
Сталь имеет характерный запах. /Фото: guns.allzip.org.
Вплоть до начала Великой Отечественной войны, а затем и после ее окончания, ножницы делали из высококачественной углеродистой стали. Данный материал имеет характерный запах, если поднести его к самому носу и хорошенько принюхаться в попытке ощутить «металлический аромат». Такой способ диагностики материала не всегда работает без сбоев, однако в большинстве случаев все-таки помогает определить завистную высококачественную советскую сталь.
Собирают лом современные кузнецы. /Фото: pifpaf-pro.by.
Скупают ножницы и некоторые другие инструменты, а также мелкий металлический лом на барахолках главным образом кузнецы.полтора года, когда цены на металл изрядно поднялись (местами в два раза). Поэтому для многих кузнецов, занимающихся творчеством и ремеслом, скупка лома остается едва ли не единственным доступным вариантом приобретения сырья.
В последний год сталь сильно подорожала. /Фото: fotokto.ru.
