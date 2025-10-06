С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    чего это вы по 2 раза печатаете одно и тоже хитрожопые чем больше строчек тем больше гонорарКак медведи перен...
  • Александр Котов
    Если бы за каждое не проверенное или умышленно недостоверное сообщение включаю рекламу, расстреливали, то "умников" с...4 мифа о воде, ве...
  • Рамиль Кавеев
    сомневаюсь. думаю, ножи больше распространены. молотки ещёЗнаменитые факты ...

Зачем на барахолках некоторые нюхают старые советские ножницы перед покупкой




Время от времени на рынках-барахолках можно наткнуться на загадочных чудаков, которые ищут старые советские металлические изделия и нюхают их перед принятием окончательного решения о покупке. Особой популярностью при этом пользуются старые советские ножницы для портных: такие большие и острые, что ими легко можно резать не только ткань, но и тонкий листовой металл.
Например, мягкую медь.


 
Ножницы старые, а сталь добротная. /Фото: ay.by.

Ножницы старые, а сталь добротная. /Фото: ay.by.

 

Долгое время основным производителем ножниц для портных в СССР был всего один единственный завод – это предприятие «Горизонт». Существовало оно с 1915 года. С 1930-х годов в стране стали появляться новые заводы, однако они чаще всего выпускали ножницы для портных по той же технологии и из тех же самых материалов. Несмотря на «брутальный» спартанский вид, ножницы, сделанные в Советском Союзе, были на редкость хорошими: острыми, удобными и надежными. Во многом это было обусловлено используемым материалом.

ЕСЛИ ВАМ НАДОЕЛО ЧИТАТЬ, МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ СТАТЬЮ ЗДЕСЬ:

 
Сталь имеет характерный запах. /Фото: guns.allzip.org.

Сталь имеет характерный запах. /Фото: guns.allzip.org.


 

Вплоть до начала Великой Отечественной войны, а затем и после ее окончания, ножницы делали из высококачественной углеродистой стали. Данный материал имеет характерный запах, если поднести его к самому носу и хорошенько принюхаться в попытке ощутить «металлический аромат». Такой способ диагностики материала не всегда работает без сбоев, однако в большинстве случаев все-таки помогает определить завистную высококачественную советскую сталь.
Собирают лом современные кузнецы. /Фото: pifpaf-pro.by.

Собирают лом современные кузнецы. /Фото: pifpaf-pro.by.

 

Скупают ножницы и некоторые другие инструменты, а также мелкий металлический лом на барахолках главным образом кузнецы.
Дело в том, что сегодня углеродистая сталь стоит немалых денег. Особенно тяжело стало в последние полтора года, когда цены на металл изрядно поднялись (местами в два раза). Поэтому для многих кузнецов, занимающихся творчеством и ремеслом, скупка лома остается едва ли не единственным доступным вариантом приобретения сырья.

 
В последний год сталь сильно подорожала. /Фото: fotokto.ru.

В последний год сталь сильно подорожала. /Фото: fotokto.ru.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх