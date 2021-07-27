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Как изменились участники «Фабрики Звезд»

Первая «Фабрика» стартовала 15 лет назад. Представительницы прекрасного пола сходили с ума по участникам знаменитого музыкального проекта. Давайте посмотрим, как изменились образы артистов за эти годы.

Тимати

Как изменились участники


Архипов Роман

Как изменились участники

Александр Асташенок

Как изменились участники

Павел Артемьев

Как изменились участники

Ашихмин Сергей

Как изменились участники

Бердников Александр

Как изменились участники

Бикбаев Дмитрий

Как изменились участники

Бородин Арсений

Как изменились участники

Доминик Джокер

Как изменились участники

Гребенщиков Михаил

Как изменились участники

Прохор Шаляпин (Захаренков Андрей)

Как изменились участники

Колдун Дмитрий

Как изменились участники

Корзин Алексей

Как изменились участники

Легостаев Константин

Как изменились участники

Малинин Никита

Как изменились участники

Мигель (Сергей Шестеперов)

Как изменились участники

Мироненко Михаил

Как изменились участники

Пирцхалава Ираклий

Как изменились участники

Пьер Нарцисс

Как изменились участники

Пьеха Станислав

Как изменились участники

Алексей Кабанов

Как изменились участники

Соколовский Влад

Как изменились участники

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