Как изменились участники «Фабрики Звезд»

Первая «Фабрика» стартовала 15 лет назад. Представительницы прекрасного пола сходили с ума по участникам знаменитого музыкального проекта. Давайте посмотрим, как изменились образы артистов за эти годы.



Тимати









Архипов Роман







Александр Асташенок







Павел Артемьев







Ашихмин Сергей







Бердников Александр







Бикбаев Дмитрий







Бородин Арсений







Доминик Джокер







Гребенщиков Михаил







Прохор Шаляпин (Захаренков Андрей)







Колдун Дмитрий







Корзин Алексей







Легостаев Константин







Малинин Никита







Мигель (Сергей Шестеперов)







Мироненко Михаил







Пирцхалава Ираклий







Пьер Нарцисс







Пьеха Станислав







Алексей Кабанов







Соколовский Влад







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