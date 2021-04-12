Апокалипсис, который может начаться в любую минуту

Человечеству уже не раз предлагались самые разнообразные варианты грядущего апокалипсиса, но до сих пор никто не знает, что конкретно может стать причиной его возникновения – деятельность человека или природное явление. Несмотря на то, что вероятность рукотворной глобальной катастрофы неуклонно растет, ученые все больше склоняются ко второму варианту.
Но, возможно, гадать нам осталось недолго, и человечество в самом ближайшем будущем узнает ответ на этот животрепещущий вопрос. Мы составили список самых опасных глобальных катастроф, которые могут произойти практически в любой момент и разрушить жизни миллионов людей по всей планете.
Дремлющий супервулкан Тоба
На индонезийском острове Суматра находится крупнейшее на Земле вулканическое озеро, образовавшееся в кальдере вулкана Тоба 74 000 лет назад, во время последнего извержения, самого сильного за последние 25 млн лет. По подсчетам, в атмосферу было выброшено около 2800 кубических километров лавы и вулканического пепла – на 12% больше, чем выбросил Йеллоустоун 2,2 млн лет назад.
Активность такого мощного вулкана может иметь самые серьезные последствия для глобального климата. Но есть причина, по которой извержение Тоба выглядит еще более пугающим. На Суматре проживает более 50 млн человек, беззащитных против стихии, а сам остров находится всего в 40 км от Индийского океана, где рождаются мегацунами. И извержение большого масштаба несомненно вызовет волну небывалых размеров.
Есть предположения, гигантский вулкан может скоро вновь проснуться. Об этом ученым говорят выделение вулканических газов и нагрев почвы на поверхности Тоба.
Оползень Хилина
Не меньшую угрозу для всего населения Земли представляет собой вероятное разрушение южной стенки вулкана Килауэа, расположенного на Большом острове, Гавайи. Если это произойдет, 12 000 кубических километров породы, образуя гигантский оползень, окрещенный Хилиной, рухнут в Тихий океан. Сформируется мегацунами, которое за несколько часов доберется до Северной Америки и затопит все западное побережье. Учитывая, что оползень постоянно находится в движении и очень нестабилен, одного небольшого землетрясения будет достаточно, что запустить катастрофическую цепь событий.
Цунами из Северного моря
Может показаться, что вероятность возникновения разрушительного цунами в Северном море смехотворно мала, но глобальное изменение климата и появление подводного оползня в этом регионе, заставляют всерьез задуматься над таким вариантом событий.
К тому же, уже был подобный прецедент. Ученые выдвинули гипотезу, что около 6000 лет назад потепление климата и быстрое таяние льдов вызвали резкое повышение уровня моря. Это привело к дестабилизации подводных ледниковых отложений на краю норвежского континентального шельфа и стало причиной образования 300-километрового оползня. Волны цунами небывалой высоты накрыли Шетландские острова, побережье Норвегии и северное и западное побережье Шотландии.
Если из-за потепления климата начнут таять ледовые щиты Гренландии и Западной Антарктики, эта история вновь повторится, и тогда приблизительно на 3 метра под воду уйдут прибрежные районы Шотландии и Норвегии, и возможно даже Лондон.
Большой каскад
На дне Тихого океана между западным побережьем и островом Ванкувер находится зона субдикции – место, где океаническое дно сдвигается по направлению к североамериканскому континенту. Скорость его движения на данный момент составляет только 40 мм в год, но верхняя часть зоны остановилась, а это значит, что североамериканская плита сжимается. Когда-нибудь давление превысит пороговое значение, и это обернется землетрясением мощностью до 9 баллов. Это приведет к оседанию прибрежной зоны и ее горизонтальному смещению.
Вскоре после этого на прибрежные районы обрушится мощное цунами, по сравнению с которым цунами в Японии 2011 года покажется легким волнением в штиль.
Насколько реален такой сценарий? Ученые подсчитали, что за последние 10 000 лет на регион обрушивались 41 крупное землетрясение, происходившие с интервалом в среднем раз в 244 года. Последнее, магнитудой 9 баллов, случилось 315 лет назад.
Внеземная угроза
Самую большую опасность для современного мира представляет наша собственная звезда. Периодически возникающие вспышки на Солнце рождают облака из фотонов и частиц, чья высвобождаемая энергия сравнима с одновременным взрывом миллионов водородных бомб. Такие облака вторгаются в верхние слои земной атмосферы в течение 1-2 суток. Если солнечный шторм будет достаточно интенсивен, он сможет вывести из строя электрические системы как на орбите, в частности у спутников, так и на Земле, что вызовет отключение глобальных коммуникаций, интернета и системы глобального позиционирования. На планете воцарится хаос.
К счастью, последний пик солнечной активности, который пришелся на 2014 год, не оказал существенного влияния на нашу жизнь. Нам остается только уповать, что также будет продолжаться и дальше.
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