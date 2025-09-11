Борщ, после которого захочется добавки: 7 аппетитных рецептов

Самым популярным первым блюдом в арсенале каждой хозяйки является, конечно же, борщ. Существует тысяча и один рецепт его приготовления, и сегодня мы расскажем о семерке самых популярных из них.
1. Киевский
Борщ по-киевски. \ Фото: oddviser.com.
Есть желание попробовать оригинальный и вкусный борщ?блюда, ведь где, как не там, готовят самое вкусное первое!
Ингредиенты:
• Капута белая – 1 шт;
• Мясо баранье или говяжье – 205 г;
• Сало – 55 г;
• Яблоки моченые – 3 шт;
• Фасоль – 145 г;
• Картошка – 6 шт;
• Свекла – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Лук – 2 шт;
• Помидоры – 4 шт;
• Квас на свекле – 3 ст.л;
• Петрушка – пучок;
• Масло сливочное – 2,5 ст.л;
• Специи.
Киевский борщ. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Мясо промыть;
• Залить квасом;
• Варить до полной готовности мяса;
• Промыть помидоры;
• Накрошить произвольно;
• Пропустить через сито;
• Масло нагреть;
• Смешать с помидорами, сформировав единую массу;
• Свеклу вымыть, накрошить брусочками;
• Обжарить на сковороде до мягкости;
• Сельдерей, петрушку и лук нашинковать;
• Обжарить до мягкости отдельно;
• Картошку вымыть;
• Накрошить;
• Всыпать к мясу;
• Капусту промыть и нашинковать;
• Засыпать следом;
• Проварить около двенадцати минут;
• Всыпать зажарку из зелени и корешков;
• Следом свеклу и помидоры с маслом;
• Яблоки предварительно разделить на кубики;
• Засыпать в кастрюлю;
• Фасоль предварительно отварить;
• Всыпать следом;
• За пару минут до готовности накрошить и добавить сало;
• Ввести лаврушку;
• Сдобрить зеленью и специями;
• Перемешать и накрыть крышкой.
2. Волынский
Борщ с черносливом. \ Фото: casprezeny.pluska.sk.
Этот вариант оптимально подойдет для тех, кто не очень жалует мясо, но хотел бы попробовать традиционный украинский борщ, с ароматной зажаркой и черносливом.
Ингредиенты:
• Свекла – 2 шт;
• Капуста – 1 шт;
• Картошка – 5 шт;
• Паста томатная – 115 г;
• Грибы сушеные – 7 шт;
• Чернослив – 205 г;
• Лук – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Петрушка корень – 1 шт;
• Мука – 16 г;
• Специи.
Волынский борщ. \ Фото: nl.pinterest.com.
Способ приготовления:
• Грибы проварить до готовности;
• Вымыть все овощи;
• Свеклу нашинковать брусочками;
• На сковороде протушить с добавлением ложки томатного соуса и салом (по желанию);
• Лук очистить;
• Нашинковать;
• Вымыть корень петрушки;
• Нарубить;
• Лук и корень обжарить на остатках томатной пасты;
• Всыпать муку;
• Перемешать;
• Поставить воду на огонь;
• Накрошить капусту мелко;
• Всыпать в кастрюлю после закипания;
• Очистить и нарезать картошку;
• Добавить следом;
• Готовить около пятнадцати минут;
• Отдельно в кастрюле отварить чернослив, засыпав сахаром, в течение двенадцати минут;
• В кастрюлю с капустой всыпать грибы, зажарку и чернослив вместе с жидкостью;
• Сдобрить специями;
• Варить ещё около десяти-двенадцати минут.
3. Львовский
Борщ со сметаной. \ Фото: bbc.com.
Надоели обычные рецепты постного первого блюда или варианты с мясом? Тогда самое время попробовать приготовить борщ, главной фишкой которого станут всеми любимые сосиски.
Ингредиенты:
• Мозговые кости – 1 кг;
• Сосиски молочные – 4 шт;
• Сало – 55 г;
• Картошка – 6 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Свекла – 2 шт;
• Уксус – 2 ст.л;
• Томатная паста – 2 ст.л;
• Специи.
Львовский борщ. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Кости залить водой;
• Отварить до готовности бульона;
• Вымыть овощи;
• Отварить свеклу до полуготовности;
• Вытащить;
• Снять шкурку;
• Накрошить кубиком;
• Протушить на сковороде, добавив кусочки сала;
• Залить томатной пастой, ввести уксус;
• Перемешать;
• Томить около получаса;
• Морковку очистить;
• Натереть на тёрке;
• Нарубить петрушку;
• Лук очистить, нашинковать;
• Картошку почистить и накрошить произвольно;
• Ввести в бульон вместе со свеклой, зажаркой и специями;
• Снять с сосисок пленку;
• Нарезать кружочками;
• Обжарить с двух сторон;
• Засыпать за пару минут до готовности в борщ.
4. Одесский
Вкусный и наваристый домашний борщ. \ Фото: visitsiauliai.lt.
Рыбный борщ – ещё один популярный вариант этого традиционного блюда. Чтобы избежать мороки с костями, рекомендуется взять крупную, хищную рыбу. Например, мягкого и нежного бычка.
Ингредиенты:
• Бычки – 5-7 шт;
• Фасоль – 1,5 ст.л;
• Капуста белая – половинка;
• Картошка – 5 шт;
• Свекла – 2 шт;
• Петрушка корень – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Мука – 15 г;
• Масло подсолнечное;
• Перец горошек;
• Специи.
Одесский борщ. \ Фото: quora.com.
Способ приготовления:
• Фасоль замочить предварительно на ночь;
• Овощи промыть;
• Накрошить или нашинковать;
• Добавить картофель, морковку, свеклу и капусту в кастрюлю;
• Отварить до полной готовности;
• Засыпать фасоль;
• Томить еще пару минут;
• Корень петрушки измельчить;
• Нашинковать и очистить лук;
• Корень с луком обжарить на сковороде до мягкости вместе с мукой;
• Ввести в борщ;
• После на остатках масла обжарить рыбу, разделенную на крупные куски;
• Жарить до корочки с двух сторон;
• За пару минут до готовности ввести в борщ;
• Выключить и накрыть крышкой.
5. Полтавский
Борщ с курицей. \ Фото: wildthistlekitchen.com.
Говоря о традиционных рецептах украинского борща, невозможно не упомянуть этот вариант, который славится нежными галушками из самодельного теста.
Ингредиенты:
• Птичье мясо – 605 г;
• Сало – 55 г;
• Картошка – 4 шт;
• Капуста белая – четвертинка;
• Морковь – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Свекла – 1 шт;
• Петрушка корень – 1 шт;
• Мука – 1 ст.л;
• Сметана жирная – 2 ст.л;
• Вода – 3,1 л;
• Томатное пюре – 2,5 ст.л;
• Паста томатная – 1 ст.л;
• Масло сливочное – 55 г;
• Чеснок – 1 шт;
• Яйцо – 1 шт;
• Специи.
Полтавский борщ. \ Фото: gourmetspirit.cz.
Способ приготовления:
• Мясо промыть;
• Залить водой;
• Отварить в течение двух часов;
• Извлечь мясо;
• Удалить кости;
• Жидкость процедить;
• Овощи вымыть;
• Свеклу накрошить брусочками;
• Отварить до белизны;
• Морковку накрошить кубиком;
• Очистить и нашинковать лук;
• Обжарить на масле вместе с морковкой до мягкости;
• Отдельно вылить в кастрюлю четверть стакана кипятка;
• Развести в нем муку;
• Ввести яйцо;
• Замесить до густоты сметаны;
• Сформировать ложкой небольшие галушки;
• Отварить отдельно в подсоленной воде пять-восемь минут;
• Овощи засыпать обратно в кастрюлю к мясу;
• Всыпать накрошенную мелко капусту;
• Измельчить чеснок и корень петрушки;
• Добавить следом;
• Залить томатной пастой и пюре;
• Перемешать;
• Томить еще двадцать минут;
• За пару минут до готовности засыпать галушки;
• Подавать со сметаной.
6. Черниговский
Борщ с фасолью. \ Фото: pinterest.com.
А этот вариант – по-настоящему полезный и витаминный, ведь отличается от других рецептов увеличенным содержанием полезных овощей.
Ингредиенты:
• Фасоль – 105 г;
• Свинина – 505 г;
• Картошка – 6 шт;
• Свекла – 3 шт;
• Кабачок – 1 шт;
• Капуста белая – половинка;
• Помидоры – 3 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Петрушка корень – 1 шт;
• Жирная сметана – половинка столовой ложки;
• Яблоки моченые – 2 шт;
• Масло сливочное – 105 г;
• Специи.
Борщ по-черниговски. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Мясо залить водой;
• Варить бульон в течение пары часов;
• Затем извлечь мясо;
• Обобрать;
• Жидкость процедить;
• Овощи вымыть;
• Нарезать свеклу брусочками;
• Всыпать на сковородку;
• Накрошить кубиком помидоры;
• Добавить следом;
• Протушить пару минут;
• Морковь очистить и накрошить;
• Нашинковать лук;
• Измельчить корень петрушки;
• Обжарить всё вместе на сковородке до мягкости;
• Кабачок вымыть;
• Накрошить кубиком;
• Отдельно обжарить до корочки;
• Фасоль предварительно вымочить и отварить до готовности;
• Вернуть бульон на огонь, довести до закипания;
• Накрошить картофель;
• Засыпать в кастрюлю;
• Нашинковать и всыпать капусту;
• Ввести мясо;
• Варить около восемнадцати минут;
• Ввести кабачки с зажаркой и фасолью;
• За пару минут до готовности всыпать помидоры;
• Яблоки разделить на дольки;
• Добавить следом;
• Сдобрить специями;
• Подавать со сметаной.
7. Зеленый
Зелёный борщ. \ Фото: globalstorybook.org.
Ароматный и душистый, зеленый борщ знаком каждому кулинару и гурману. А этот рецепт точно не оставит никого равнодушным и семейство захочет добавки!
Ингредиенты:
• Мозговые косточки – 905 г;
• Свинина – 505 г;
• Картошка – 1,4 кг;
• Шпинат и щавель – по пучку;
• Морковка – 3 шт;
• Свекла сахарная – 3 шт;
• Лук – 1 шт;
• Петрушка корень – 2 шт;
• Зеленый лук – пучок;
• Яйца – 7 шт;
• Сахар – 5 ч.л;
• Специи.
Щавелевый борщ. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Залить кости водой;
• Варить до кипения;
• Уменьшив огонь, всыпать свинину;
• Дать закипеть;
• Овощи вымыть;
• Картошку накрошить;
• Добавить следом в кастрюлю;
• Лук нашинковать, удалив шелуху;
• Зеленые перья нарезать;
• Выложить на сковороду;
• Обжарить до мягкости;
• Всыпать в кастрюлю;
• Промыть щавель со шпинатом;
• Нарубить и засыпать к мясу;
• Свеклу натереть на терке;
• Заправить небольшим количеством уксуса;
• Присыпать сахаром;
• Перемешать;
• Поставить смесь на огонь и томить до мягкого состояния;
• Морковь накрошить;
• Нашинковать петрушку;
• Всыпать отдельно на сковороду муку;
• Засыпать морковку с петрушкой;
• Протушить до готовности;
• Всыпать в борщ;
• Проварить ещё минут шесть-восемь;
• Отварить отдельно яйца;
• Перед подачей извлечь кости и ввести нарезанные кубиком яйца.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии