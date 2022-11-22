«Элитарный» общепит: какими были советские рестораны, и как часто их посещали обыватели

Официант ресторана «Прага», 1960-е годы. /Фото: smashno.ru

Отрывались в ресторанах в основном представители советской элиты. /Фото: cnews.com

Не так-то беспрепятственно было попасть в ресторан в СССР. /Фото: back-in-ussr.com

Наглядно демонстрирует отношение к безденежным клиентам сцена из «Место встречи изменить нельзя». /Фото: stuki-druki.com

Есть и любоваться видом из окна было куда привлекательнее. /Фото: irk.ru

Порой в ресторане работал едва ли не оркестр. /Фото: homsk.com

Меню в советском ресторане было довольно разнообразным. /Фото: russian7.ru