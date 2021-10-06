Как приготовить уху так, чтобы захотелось добавки: 6 оригинальных рецептов

Ароматная и наваристая, а главное, невероятно вкусная уха – повод выбраться на природу, собравшись вместе. Но как оказалось, это блюдо можно приготовить не только на костре, а и дома. При чём рецептов ухи существует энное количество на любой вкус и финансы. Так что, если вы хотите порадовать своих родных и близких чем-то новеньким, поспешите приготовить рыбный суп, перед которым вряд ли кто-то сможет устоять.
1. Уха из речной рыбы
Уха из речной рыбы. \ Фото: novosti-saratova.ru.
Окунь, судак, щука – идеальный вариант для приготовления классической ухи из речной рыбы. Такое блюдо однозначно понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
• Свежая речная рыба - 800 г;
• Картофель - 2-3 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Укроп и петрушка - 5–6 веточек;
• 1¾ литра воды;
• Лавровый лист - 1-2 шт;
• Чёрный перец - 6–8 горошин;
• Соль по вкусу.
Ароматная и наваристая уха из речной рыбы. \ Фото: arborio.ru.
Способ приготовления:
• Рыбу очистить от чешуи;
• Удалить жабры;
• Выпотрошить;
• Промыть холодной водой и нарезать крупными кусками;
• Если рыба мелкая, то использовать целиком;
• Морковь и картошку нарезать средними кусками;
• Луковицу очистить;
• Зелень мелко нарезать;
• В глубокой кастрюле вскипятить воду;
• Положить в кипящую воду лук, морковь, картошку;
• Варить 15-20 минут до мягкости овощей;
• После добавить рыбу и специи;
• Варить ещё 7-15 минут;
• После достать луковицу;
• И посолить суп;
• Перед подачей украсить свежей зеленью.
2. Уха из красной рыбы с корнем петрушки
Уха из красной рыбы. \ Фото: cookpad.com.
Такую уху можно считать поистине царским блюдом. Но при этом совсем не обязательно тратить много денег на дорогую рыбу. Вполне можно обойтись и более бюджетным вариантом, используя горбушу, кету, кижуч.
Ингредиенты:
• Красная рыба (можно использовать хвосты и обрезки) - 500 г;
• 2½ литра воды;
• Морковь - 3 шт;
• Репчатый лук - 2 шт;
• Корень петрушки 2-3 шт;
• Укроп - 4–5 веточек;
• Растительное масло - 2-3 ст.л;
• Лавровый лист - 1 шт;
• Чёрный и белый перец горошком по вкусу;
• Соль по вкусу.
Рыбный суп уха. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Рыбу нарезать крупными кусками;
• Вымыть и сложить в кастрюлю;
• Залить 1 литром воды;
• Варить на среднем огне 2-3 минуты после закипания;
• После рыбу откинуть на дуршлаг;
• Хорошо промыть;
• Кастрюлю ополоснуть;
• Лук, морковь и корень петрушки нарезать средними кусочками;
• Зелень измельчить;
• В разогретой сковороде обжарить овощи до золотистой корочки;
• Обжаренные овощи сложить в кастрюлю с рыбой;
• Добавить лавровый лист, перец и соль;
• Залить водой;
• Варить на среднем огне примерно 20 минут;
• За пару минут до готовности добавить зелень.
3. Уха из щуки с водкой и пшеном
Очень вкусная уха из щуки. \ Фото: fishingday.org.
Уха из щуки с водкой и пшеном – весьма оригинальное блюдо, которое однозначно стоит попробовать приготовить, чтобы удивить себя и своих гостей.
Ингредиенты:
• Щука - 300 г;
• Пшено - 100 г;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Картофель - 3 шт;
• Зелень - 1 пучок;
• Лавровый лист - 2 шт;
• Душистый перец - 5–6 горошин;
• 2½ литра воды;
• ½ чайной ложки тимьяна;
• ½ чайной ложки молотого чёрного перца;
• Соль по вкусу;
• Водка - 50 г.
Уха из щуки. \ Фото: fishingday.org.
Способ приготовления:
• Щуку почистить;
• Выпотрошить;
• Промыть;
• Нарезать на средние куски;
• Голову и хвост тоже можно добавить в суп;
• Пшено промыть и замочить;
• Луковицу в шелухе разрезать на половинки;
• Морковь на четвертинки;
• Картофель на средние кусочки;
• Зелень порезать мелко;
• В глубокую кастрюлю сложить рыбу, лук, морковь, лавровый лист, перец горошком;
• Залить водой;
• Варить на среднем огне, периодически убирая пену;
• Минут через 10-15 достать из кастрюли щуку, лук, морковь и лавровый лист;
• Бульон процедить через сито;
• После вернуть в кастрюлю к овощам и рыбе;
• Посолить, поперчить, добавить тимьян;
• После закипания добавить пшено;
• Варить ещё минут 15;
• Добавить зелень и влить водку;
• Готовить ещё 5 минут;
• Перед подачей дать настояться четверть часа;
• Украсить зеленью.
4. Уха из судака с помидорами
Уха из судака с помидорами. \ Фото: gastronom.ru.
А вы когда-нибудь пробовали уху из судака с помидорами? Нет? Тогда пришло время попробовать столь оригинальное блюдо.
Ингредиенты:
• Судак - 700 г;
• Картофель крупный - 1 шт;
• Лук репчатый - 2 шт;
• Помидоры черри - 10-12 или 4–6 обычных помидоров;
• Зелёный лук - 7–8 стеблей;
• Петрушка - 5–6 веточек;
• Укроп - 5–6 веточек;
• Вода - 2120 мл;
• Пшеничная крупа - 4 ст.л;
• Душистый перец - 3 горошины;
• Лавровый лист - 1 шт;
• ⅓ чайной ложки молотого чёрного перца;
• Топлёное масло - 2 ст.л;
• Соль по вкусу.
Вкуснотище! \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Судака почистить;
• Выпотрошить;
• Промыть;
• Нарезать средним куском;
• Залить водой и довести до кипения на среднем огне;
• Пену собрать и уменьшить огонь;
• Добавить горошины перца, лавровый лист и целую луковицу;
• Посолить и поперчить;
• Варить 15 минут, постоянно убирая пену;
• Картофель нарезать средним кубиком;
• Вторую луковицу мелко нарезать;
• Черри разделить на половинки;
• Зелёный лук, укроп, петрушку мелко нарезать;
• Пшеничную крупу отварить;
• Накрыть крышкой и оставить остывать;
• Рыбу переложить в миску;
• Бульон процедить;
• И снова вскипятить;
• Добавить мелко нарезанный лук и картофель;
• Варить на среднем огне 10-15 минут;
• После добавить готовую рыбу, зелень, крупу и помидоры;
• Через 3 минуту добавить масло;
• Выключить огонь;
• Дать настояться четверть часа.
5. Уха на курином бульоне с оливками
Уха с оливками. \ Фото: google.ru.
Эта уха содержит в себе весьма необычное сочетание ингредиентов, и от этого её вкус становится лишь вкуснее, а аромат – насыщеннее.
Ингредиенты:
• Толстолобик или другая рыба (можно использовать несколько видов) - 500 г;
• Картофель - 2 шт;
• Помидоры - 2 шт;
• ½ сладкого перца;
• Зелень на выбор - 6–7 веточек;
• Куриное мясо (например, бедро) - 600-700 г;
• Лавровый лист - 1 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Репчатый лук - 1 шт;
• Чеснок - 1 зубчик;
• 2½ л воды;
• Оливки - 10-15 шт;
• Соль и молотый чёрный перец по вкусу;
• ¼ чайной ложки приправы для морепродуктов.
Очень вкусная уха с оливками на курином бульоне. \ Фото: wday.ru.
Способ приготовления:
• Очищенную рыбу нарезать небольшими кусочками;
• Картофель, помидоры, сладкий перец нарезать мелко;
• Зелень нарубить;
• Отварить курицу, целую морковь и целую луковицу, и зубчик чеснока;
• После процедить бульон;
• В готовом бульоне отварить рыбу;
• За 20-25 минут до готовности добавить картофель, помидоры, сладкий перец, оливки;
• Посолить и поперчить;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
6. Уха из трески со сливками
Финская уха. \ Фото: polzavred.ru.
Уха из трески со сливками – блюдо, которое приятно удивляет своим оригинальным вкусом, а нежное и одновременно сочное мясо так и тает на языке, требуя добавки.
Ингредиенты:
• Филе лосося (сёмги, форели, кеты) - 500 г;
• Вода - 1,5 литра;
• Картофель - 4-5 шт;
• Лук-порей - 1 шт;
• Сливочное масло - 30 г;
• Сливки 20-22% - 200 г;
• Соль, перец по вкусу;
• Зелень для украшения.
Уха со сливками. \ Фото: recept.ua.
• Налить в кастрюлю воду и поставить на огонь;
• Картофель очистить, нарезать кубиками и добавить в кипящую воду;
• Лук-порей тщательно промыть и нарезать колечками белую часть;
• Филе рыбы нарезать на равномерные кусочки;
• За 10 минут до готовности картофеля добавить в кастрюлю лук-порей, рыбу, сливочное масло, соль и специи;
• Варить 8-10 минут на среднем огне;
• В конце приготовления добавить в уху сливки;
• Размешать и довести до кипения;
• Снять уху с огня, накрыть крышкой и оставить настояться 10 минут;
• Украсить уху свежей зеленью и подавать к столу.
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