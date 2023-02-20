Как правильно ссориться: 7 советов семейного психолога

Принято считать, что к распаду отношений приводят частые ссоры, разность характеров, непонимание. Но это не совсем так. Чаще всего к краху приводят не сами конфликты, а наше неправильное стереотипное поведение в них.
Известный семейный эксперт профессор Джон Готтман выделяет «4 всадника апокалипсиса», 4 модели поведения, подрывающие безопасность и доверие в паре.
1. Критические замечания
«Мне надоело твое раздолбайство!», «Сколько раз тебе говорить!», «Вечно ты…», «Ты никогда не…», «Почему опять ты…?».
2. Презрение
Это закатывание глаз в ответ на какие-то слова / действия партнера, фыркание, насмешки, подколы, едкие, злые шуточки и фразы типа «Да на что ты вообще способен?».
3. Защитное поведение
«Сам дурак», «Ты на себя посмотри…», «Это ты виновата», «Вся проблема в тебе, а не во мне!» и прочее. Сюда же входит отрицание собственной ответственности, нежелание признавать неправоту и ошибки, просить прощения.
4. «Холодная стена»
То есть отстраненное ледяное молчание как способ наказать партнера, отгородиться от него, уйти, хлопнув дверью.
Если подобные модели поведения практикуются изо дня в день, любовь долго не проживет. Дружно и счастливо вместе живут только те пары, которые умеют ссориться правильно. Эти 7 правил научат наконец ругаться без истерик и добиться результата даже в самые эмоциональные моменты.
1. Вы не используете бегство в качестве способа решения конфликта (то есть не уходите, хлопнув дверью, не замыкаетесь в себе). Но в то же время каждый из вас знает, что может взять паузу, если ему нужно собраться с мыслями, остыть или сбросить напряжение.
При этом ваш партнер относится к этому с пониманием, даже если ему самому лишнего времени не нужно, у него полно аргументов и он готов сразу «ринуться в бой».
2. Вы не копите недомолвки, раздражение и недовольство, а потому в ваших ссорах отсутствует излишняя эмоциональность. Если вам что-то не нравится в поведении любимого человека, вы не молчите и не терпите, надеясь, что оно изменится само собой или что вы когда-то сможете с этим справиться, а тут же (то есть сразу) даете спокойную обратную связь: «Мне неприятно, не делай так, пожалуйста!»
3. Вы ссоритесь в обстановке доверия и безопасности. В вашей жизни нет вот этого: «Молчи, женщина, твой день — 8 Марта!» или «Да что ты вообще понимаешь, молчал бы!». Даже несмотря на разногласия, каждый из вас знает, что имеет право на свое мнение, которое будет услышано и обязательно учтено.
4. Вы ориентированы на решение проблемы, а не на взаимные обвинения, придирки и упреки. Вы не обесцениваете, не критикуете друг друга, не приклеиваете ярлыки и не даете негативные личностные характеристики, не вините кого-то одного.
Если вы чем-то недовольны, вы говорите о себе, о своих чувствах. «Мне не нравится (обидно, грустно, больно, раздражает, очень жаль и пр.), что (когда)…« — далее следует конкретное (!) и безоценочное (!) описание действий, которые собственно не нравятся. «Я предлагаю (прошу, очень хочу)» — здесь вы говорите, как бы выглядел для вас идеальный вариант развития ситуации или подобных ситуаций в будущем.
5. Вы всегда даете понять партнеру, что он любим, даже если он совершил ошибку, оступился, повел себя некрасиво. Вы выступаете единым тандемом перед обществом, расширенной семьей и собственными детьми.
6. Единственный возможный путь решения конфликтных ситуаций — это сотрудничество. То есть каждый из вас высказывает свою позицию, свое несогласие относительно позиции партнера, озвучивает свои потребности, говорит о своих интересах и своем видении. И вы ищете решение, которое удовлетворит вас обоих. Всегда.
7. Если по какой-то причине сотрудничество невозможно, можно найти компромисс. Хорошо работает система компенсаций: «Ты много работаешь и мало бываешь дома. Я от этого страдаю, но мне будет легче, если: а) один раз в неделю ты будешь приходить рано и мы вместе будем выходить в свет; б) в один из выходных дней ты будешь отпускать меня одну на встречу с подругами, на шопинг и так далее».
Не забывайте, что, за редким исключением, не стоит идти на простые уступки, понимая, что такое поведение приводит к накоплению внутренней неудовлетворенности и дискомфорта.
Нужно особо подчеркнуть, что так ссорятся те пары, в которых нет проблем с коммуникацией и в которых есть интимность (доверие, открытость, поддержка).
Но, если все же ваши ссоры больше походят на скандалы, нежели на разговор цивилизованных людей, не отчаивайтесь. Теперь вы знаете, как ссориться правильно.
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