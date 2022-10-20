10 астероидов, способных привести к концу света

Примерно раз в 80 тысяч лет на нашу землю падает метеорит диаметром около 300 метров. Малые астероиды атакуют Землю регулярно, но все они сгорают в плотных слоях атмосферы. Тем не менее крупные метеориты уже падали на нашу планету и, к сожалению, упадут снова. Это лишь вопрос времени. Доказательств тому достаточно и все они лежат на поверхности нашей планеты в виде огромных кратеров и окаменелостей живых организмов, которых застала катастрофа. Но сегодня астрономы способны обнаруживать достаточно большие объекты, приближающиеся к земле. Давайте посмотрим потенциально опасные для нас астероиды, а также те, что уже атаковали нас тысячи лет назад.



1. Комета Хиякутаке.

2. 2000 FL 10 / Астероид 86666.

3. 2014-YB35.

4. 1950 DA.

5. Апофис.

6. Бенну.

7. Маникуаган.

8. Вудлей.

9. Чесапикский ударный кратер.

10. Вредефорт.