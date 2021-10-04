10 народных средств, избавляющих от неприятного запаха ног

Синтетические носки, некачественная обувь, чрезмерная потливость стоп, грибок – лишь малая часть того, что может вызывать неприятный запах ног, из-за которого рождаются комплексы и извечное чувство стеснительности разуться на людях.

Но, чтобы не пасть лицом в грязь и устранить источник зловония раз и навсегда, необходимо соблюдать несколько простых правил гигиены, применяя народные средства и различные антиперспиранты, а также пересмотреть свой гардероб на предмет «стеклянной» обуви и носков.

1. Ванночки с чёрным чаем

Ванночки для ног на основе чёрного чая.

Дубильные кислоты в крепком чёрном чае убивают вызывающие запах бактерии и закрывают поры, что помогает вашим ногам меньше потеть. Возьмите два чайных пакетика или 1,5 чайные ложки с горкой чая и заварите в 0,5 воды, настаивая в течение 15 минут. Извлеките пакетики (слейте чай, отделив заварку) и разбавьте чай двумя четвертями воды. Дайте смеси остыть, затем замочите ноги на 15-30 минут. Повторяйте ежедневно, пока запах окончательно не исчезнет.

2. Попробуйте мазь с антибиотиком

Мазь с антибиотиками.

Пот сам по себе не пахнет, но, когда он начинает взаимодействовать с бактериями, он начинает вонять. Так как же избавиться от неприятного запаха и убить бактерии?

3. Используйте ароматное масло для ног

Перед тем как лечь спать, намажьте ноги и ногти тонким слоем антибактериальной мази, такой как «Неоспорин», наденьте носки и отдохните. Утром бактерии исчезнут, а вместе с этим исчезнут и проблемы с запахом ног.

Лавандовое или другое ароматное масло для ног.

Лавандовое масло не только хорошо пахнет, но и помогает убивать бактерии. Нанесите несколько капель на ступни и помассируйте пару минут их перед сном. Наденьте носки для лучшего эффекта.

4. Цинк

Продукты, содержащие цинк.

Некоторые эксперты предполагают, что нехватка цинка в рационе может привести к неприятному запаху не только ног, а и тела в целом. Поэтому, стоит обратить на этот факт пристальное внимание, взяв на заметку несколько основных источников, богатых на этот минерал, таких как: морепродукты, говядина, шпинат, бобы, овсянка, сбалансированные хлопья для завтрака, грибы, миндаль и кешью. Еще один замечательный источник цинка - тёмный шоколад! Достаточно ежедневно съедать хотя бы самую малость цинкосодержащих продуктов, и деликатная проблема раз и навсегда исчезнет из вашей жизни.

5. Нейтрализуйте запах уксусом

Уксусный раствор или маски на основе уксуса.

Замочите ноги в растворе: примерно 1/3 стакана яблочного уксуса в ванночке для ног, наполненную тёплой или холодной водой, и подержите примерно 5-10 (максимум 15) минут. Уксусная кислота нейтрализует запах и помогает убивать вредоносные бактерии.

6. Крахмал

Кукурузный крахмал.

Кукурузный крахмал поглощает пот, сохраняя ваши ноги сухими и свежими на протяжении всего дня. Один или два раза в день обильно посыпьте крахмал на ноги, прежде чем надевать носки. Вы также можете попробовать протереть ноги и обувь пищевой содой, которая, как известно, убивает бактерии и грибки.

7. Сделайте мятный скраб

Мятный скраб.

Этот скраб подарит вам невероятные ощущения, сделав ваши ноги ухоженными, при этом устранив весь неприятный запах. Ведь перечная мята охлаждает и дезодорирует кожу, а сахар удаляет омертвевшие клетки кожи. Чтобы сделать такой скраб, смешайте:

• 1 столовую ложку овсянки;

• 1 столовую ложку кукурузной муки;

• 1 столовую ложку сахара и 2 чайные ложки сушёной мяты перечной в миске;

• Добавьте 1 столовую ложку натурального йогурта;

• Сок одного лимона и 5 капель эфирного масла мяты;

• Перемешайте до образования зернистой пасты;

• Нанесите средство на стопы и хорошо помассируйте над ванной или тазиком; • После ополосните тёплой водой и наденьте хлопчатобумажные носки.

8. Соль для ванночек

Соль для ванночек.

Эпсомовые соли действуют как вяжущее средство, уменьшая потоотделение и убивая бактерии. Для получения необходимого раствора, смешайте:

2 чашки соли Эпсома с 3 литрами тёплой воды в ведре или тазе. Замочите ноги на 15 минут, повторяйте процедуру два раза в день.

9. Сделайте освежающий дезодорирующий спрей

Спрей из шалфея.

Как известно, шалфей обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которые помогут уменьшить запах. 2 столовые ложки сушёного шалфея залейте 1 литром кипятка. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут, затем процедите и остудите. Добавьте 4 столовые ложки гамамелиса и 10 капель эфирного масла лаванды в смесь воды и шалфея. Охладите и перелейте в бутылку с распылителем. Применяйте средство на протяжение 10 дней.

10. Ваши ноги всегда чистые и свежие

Правильный уход за ногами.

Несколько дельных, а главное элементарных советов, связанных с личной гигиеной, о которых должен знать каждый, помогут избавиться вам не только от неприятного запаха ног, а и от неуверенности в себе:

• Используйте мягкое мыло и чистящую щётку, чтобы мыть ноги хотя бы раз в день. Лучшее время для этого - утренний или вечерний душ.

• Важно полностью высушить ноги после мытья. Обратите особое внимание на область между пальцами ног, где любая влажность может легко привести к росту бактерий.

• Часто обрезайте ногти на ногах, чтобы они были короткими, и регулярно чистите их.

• Удалите твёрдую, мёртвую кожу с ног с помощью пилки. Загрубевшая, потрескавшаяся кожа становится настоящим рассадником для бактерий и грибка.

• Меняйте носки хотя бы раз в день. Если вы находитесь в жаркой обстановке, занимаетесь спортом или в любой другой ситуации, когда ваши ноги могут потеть, вам следует чаще менять носки.

• Имейте две пары обуви, которую вы попеременно будете носить через день. Это позволяет каждой паре полностью высохнуть от пота или влаги в течение целого дня, прежде чем вы снова наденете туфли (кроссовки, босоножки, комнатные тапки).

• Аккуратно извлеките стельки и дайте им просохнуть, а также проветриться. Излишняя влага и неприятный запах уйдут, не оставив шанса для размножения бактерий.

• Выбирайте носки, которые впитывают влагу, а не удерживают её. Это толстые мягкие носки из натуральных волокон или спортивные носки.

• Носите босоножки с открытым носком в тёплую погоду и ходите босиком в помещении, когда это необходимо, чтобы ваши ноги оставались сухими.

• Избегайте тугих туфель, которые могут сохранять влагу.

• Используйте ватный тампон, чтобы наносить небольшое количество спирта на ноги каждую ночь. Это поможет высушить ноги, убрав неприятный запах, но не в коем случае не наносите спирт на потрескавшуюся кожу.

• Пользуйтесь специальными спреями для ног или лечебными порошками (присыпками) хотя бы один раз в день.

• Наклейте лекарственные дезодорирующие полоски внутри вашей обуви.

• Если вам нужно быстро уменьшить запах ног, можно нанести антиперспирант или дезодорант на ноги.

• Попробуйте различные виды противогрибкового и антибактериального мыла, пока не найдёте то, которое лучше всего подходит для вас.

Источник