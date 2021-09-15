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Поднос в технике декупаж своими руками

Поднос в технике декупаж своими руками

Вам потребуется:

  • деревянный поднос (размером 40 х 30 см)
  • фигурные подставки под стаканы в форме фруктов из натурального дерева (размером 14 х 14 см)
  • акриловые краски белого, желтого и светло-зеленого цвета
  • трехслойные салфетки
  • клей для декупажа
  • коричневый карандаш
  • аэрозольный лак с шелковистым блеском
  • лаковый карандаш белого цвета
  • чертежная калька
  • тонкий картон
  • простой карандаш
  • ластик
  • линейка
  • универсальные ножницы
  • маникюрные ножницы
  • наждачная бумага 180
  • плоские кисти № 24 и 6
  • круглая деревянная или ватная палочка

Шаг 1

Поднос в технике декупаж своими руками


Поднос сначала зачистить мелкозернистой наждачной бумагой. Белую акриловую краску немного развести водой, загрунтовать 1 раз поднос и дать краске полностью высохнуть.
Шероховатости при необходимости еще раз зачистить наждачной бумагой и в завершение покрыть поднос неразведенной краской. Мотив для рамки увеличить, перевести на тонкий картон и вырезать. Шаблон расположить посередине на подносе и обвести его контуры карандашом

Шаг 2

Поднос в технике декупаж своими руками


Теперь рамку окрасить смесью зеленой и желтой краски, дать высохнуть. Дополнительно окрасить той же самой краской внешнюю рамку подноса. 

Из салфеток вырезать выбранные мотивы яблок.

Шаг 3

Поднос в технике декупаж своими руками


С мотивов удалить оба белых слоя салфеток.

Шаг 4

Поднос в технике декупаж своими руками


Яблоки расположить на подносе и осторожно мягкой кисточкой обильно намазать их клеем для декупажа.

Шаг 5

Поднос в технике декупаж своими руками


Затем с помощью линейки окантовать внутреннюю и внешнюю рамки коричневым карандашом.

Шаг 6

Деревянной или ватной палочкой поставить на рамке белые горошины и дать краске высохнуть. Вырезать остальные мотивы, красиво расположить и наклеить.

Шаг 7

Деревянные подставки под стаканы окрасить 1–2 раза той же смешанной желтой и зеленой краской. После высыхания краски по желанию сделать надписи белым лаковым карандашом и поставить произвольно горошины. В завершение поднос и подставки покрыть бесцветным лаком.

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