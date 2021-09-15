Поднос в технике декупаж своими руками

Вам потребуется:
- деревянный поднос (размером 40 х 30 см)
- фигурные подставки под стаканы в форме фруктов из натурального дерева (размером 14 х 14 см)
- акриловые краски белого, желтого и светло-зеленого цвета
- трехслойные салфетки
- клей для декупажа
- коричневый карандаш
- аэрозольный лак с шелковистым блеском
- лаковый карандаш белого цвета
- чертежная калька
- тонкий картон
- простой карандаш
- ластик
- линейка
- универсальные ножницы
- маникюрные ножницы
- наждачная бумага 180
- плоские кисти № 24 и 6
- круглая деревянная или ватная палочка
Шаг 1
Поднос сначала зачистить мелкозернистой наждачной бумагой. Белую акриловую краску немного развести водой, загрунтовать 1 раз поднос и дать краске полностью высохнуть.
Шероховатости при необходимости еще раз зачистить наждачной бумагой и в завершение покрыть поднос неразведенной краской. Мотив для рамки увеличить, перевести на тонкий картон и вырезать. Шаблон расположить посередине на подносе и обвести его контуры карандашом
Шаг 2
Теперь рамку окрасить смесью зеленой и желтой краски, дать высохнуть. Дополнительно окрасить той же самой краской внешнюю рамку подноса.
Из салфеток вырезать выбранные мотивы яблок.
Шаг 3
С мотивов удалить оба белых слоя салфеток.
Шаг 4
Яблоки расположить на подносе и осторожно мягкой кисточкой обильно намазать их клеем для декупажа.
Шаг 5
Затем с помощью линейки окантовать внутреннюю и внешнюю рамки коричневым карандашом.
Шаг 6
Деревянной или ватной палочкой поставить на рамке белые горошины и дать краске высохнуть. Вырезать остальные мотивы, красиво расположить и наклеить.
Шаг 7
Деревянные подставки под стаканы окрасить 1–2 раза той же смешанной желтой и зеленой краской. После высыхания краски по желанию сделать надписи белым лаковым карандашом и поставить произвольно горошины. В завершение поднос и подставки покрыть бесцветным лаком.
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