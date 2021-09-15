Поднос в технике декупаж своими руками

Вам потребуется:

деревянный поднос (размером 40 х 30 см)

фигурные подставки под стаканы в форме фруктов из натурального дерева (размером 14 х 14 см)

акриловые краски белого, желтого и светло-зеленого цвета

трехслойные салфетки

клей для декупажа

коричневый карандаш

аэрозольный лак с шелковистым блеском

лаковый карандаш белого цвета

чертежная калька

тонкий картон

простой карандаш

ластик

линейка

универсальные ножницы

маникюрные ножницы

наждачная бумага 180

плоские кисти № 24 и 6

круглая деревянная или ватная палочка

Шаг 1



Поднос сначала зачистить мелкозернистой наждачной бумагой. Белую акриловую краску немного развести водой, загрунтовать 1 раз поднос и дать краске полностью высохнуть.

Шероховатости при необходимости еще раз зачистить наждачной бумагой и в завершение покрыть поднос неразведенной краской. Мотив для рамки увеличить, перевести на тонкий картон и вырезать. Шаблон расположить посередине на подносе и обвести его контуры карандашом

Шаг 2



Теперь рамку окрасить смесью зеленой и желтой краски, дать высохнуть. Дополнительно окрасить той же самой краской внешнюю рамку подноса.

Из салфеток вырезать выбранные мотивы яблок.

Шаг 3



С мотивов удалить оба белых слоя салфеток.

Шаг 4



Яблоки расположить на подносе и осторожно мягкой кисточкой обильно намазать их клеем для декупажа.

Шаг 5



Затем с помощью линейки окантовать внутреннюю и внешнюю рамки коричневым карандашом.

Шаг 6

Деревянной или ватной палочкой поставить на рамке белые горошины и дать краске высохнуть. Вырезать остальные мотивы, красиво расположить и наклеить.

Шаг 7

Деревянные подставки под стаканы окрасить 1–2 раза той же смешанной желтой и зеленой краской. После высыхания краски по желанию сделать надписи белым лаковым карандашом и поставить произвольно горошины. В завершение поднос и подставки покрыть бесцветным лаком.

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