Стоит ли менять обычные лампочки на светодиодные

В последние несколько лет львиную долю рынка бытового освещения захватывают светодиодные источники света, активно вытесняя люминесцентные аналоги и лампы накаливания.

Рост продаж обусловлен более высокими техническими характеристиками первых. Они потребляют в разы меньше электроэнергии и обгоняют «детище Ильича» еще по нескольким параметрам.







Экологичность

Потребляемая мощность

Зависимость от скачков напряжения

Стоимость

Срок службы

Комфорт для глаз

В основе работы ламп накаливания, люминесцентных и светодиодных источников света лежит принципиально разные технологии.Люминесцентные лампы представляют собой колбу, покрытую изнутри слоем люминофора. Емкость колбы наполняют инертными газами, чаще парами ртути. Газ выступает в качестве рабочего тела, в котором происходит преобразование электрического разряда в УФ-излучение. Существенный недостаток подобной технологии в сложности утилизации отработанных источников света.Действие ламп накаливания основано на преобразовании электрической энергии, проходящей через вольфрамовую нить, в световую. Недостатком является низкий КПД преобразования. Большая часть энергии переходит не в свет, а тепло, что также не лучшим образом сказывается на микроклимате в помещении и экологии в целом.Светодиодные лампы считаются наиболее экологичными из всех.В них полностью отсутствуют опасные для природы и человека химические вещества, а температура во время работы не поднимается выше 50-70 градусов. Принцип работы основан на преобразовании электрической энергии в световую посредствам полупроводниковых светодиодов.Основная цель внедрения светодиодных и люминесцентных ламп в бытовое освещение – экономия энергии. Очевидно, что они потребляют в разы меньше электричества по сравнению с традиционной лампой накаливания. Официально называют цифру в 8-9 раз, однако на деле оказывается, что одинаковый световой поток можно создать светодиодом и лампой накаливания, различающимися по мощности в 4-5 раз.Стоит отметить, что с 2009 года использование ламп накаливания с потребляемой мощностью больше 100 Ватт запрещено на законодательном уровне.Достоинством энергосберегающих люминесцентных и светодиодных ламп является слабая зависимость потребляемой мощности и создаваемой освещенности от напряжения сети. Они не боятся отклонения напряжения от нормы в отличие от ламп накаливания.Главным недостатком светодиодного освещения является сравнительно высокая стоимость. Цена на такую лампу превышает траты на люминесцентный аналог в 2-3 раза. Покупка лампы накаливания обойдется в десяток раз дешевле.Если учесть, что менять светодиод придется раз в несколько лет, разница не покажется настолько существенной. Однако единовременная замена всех осветительных приборов в квартире здорово «ударит» по кошельку.Фактический срок службы ламп может несколько отличаться от заявленного на упаковке. Он напрямую зависит от качества продукции и производителя. Как показывает практика, дешевые китайские лампы служат примерно в полтора раза меньше качественных европейских аналогов.В среднем лампа накаливания продержится до 1000 часов непрерывного горения, люминесцентная – в районе 4000-5000 часов. Наибольшим сроком службы отличаются светодиоды. Они работают несколько десятков тысяч часов.Многие отдают предпочтение лампам накаливания за их более мягкий и комфортный для глаза свет. В некоторых случаях, действительно, световой поток от светодиода или энергосберегающей лампы может казаться слишком холодным для жилых помещений. Важно внимательно изучать информацию на упаковке во время покупки. Производитель всегда указывает цветовую температуру: теплая подойдет для спальни или гостиной, холодная – для уличного освещения.Еще один спорный момент касается вреда того или иного излучения для глаз. Спектр энергосберегающих ламп в отличие от спектра лампы накаливания неравномерный, имеет множество максимумов и минимумов. Нельзя с уверенностью сказать, как он влияет на зрение человека, хотя доказано, чем сплошнее и равномернее спектр источника, тем лучше различимы цвета предметов в его свете.При этом максимумы излучения люминесцентной лампы лежат именно в видимой части спектра, в отличие от спектра традиционных ламп, распространяющегося и на не различаемый человеческим глазом инфракрасный диапазон. Это, безусловно, является одним из плюсов энергосберегающих ламп.Спектр светодиодных источников отличается наличием одного ярко выраженного максимума. Большая его часть приходится именно на видимое излучение, минуя ультрафиолетовое. Таким образом, светодиоды совмещают в себе достоинства ламп накаливания и энергосберегающих источников света.Производители утверждают, что срок службы люминесцентных и светодиодных лампочек превышает срок службы лампы накаливания в 8 раз, а количество потребляемой энергии при их использовании сокращается в 5 и более раз. На практике показатели оказываются чуть меньше. Однако если хочется получить экологичный и долговечный источник света, заменить лампы все же стоит.